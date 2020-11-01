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  3. Китай: Суперлига: Утешительный раунд: 9/12
Хэнань Цзянье
2:2
Второй тайм: 77'

Стадион:
Гуанчжоу Фули
0'
0:1
12' Гол
Chugui Ye
15' Желтая карточка
Каранга Фернандо
34' Желтая карточка
Xin Luo
40' Желтая карточка
Йи Тенг
1:1
41' Пенальти
Бассогог Кристиан
45' Желтая карточка
Тошич Душко
63' Вторая желтая карточка
Йи Тенг
1:2
68' Гол
Тошич Душко
2:2
76' Гол
 77'
17
Yan
Wu
34
Xin
Luo
6
Шангуань
Ван
23
Шунич
Тони
27
Ziyi
Niu
13
Abduwal
Ablet
10
Бассогог
Кристиан
30
Jinbao
Zhong
20
Boxuan
Feng
28
Ма
Ксянгью
7
Каранга
Фернандо
22
Jiaqi
Han
20
Miao
Tang
II
18
Йи
Тенг
3
Тошич
Душко
25
Zhechao
Chen
36
Zhengyu
Huang
8
Дембеле
Мусса
6
Межеевски
Адриан
13
Chugui
Ye
23
Lin
Lu
9
Живкович
Рицхайро
Хэнань Цзянье
5-4-1
Гуанчжоу Фули
4-2-3-1

Ход матча

12'
0:1
Chugui Ye
15'
Каранга Фернандо
 
34'
Xin Luo
 
40'
 
Йи Тенг
41'
Бассогог Кристиан
1:1
45'
 
Тошич Душко
46'
 
Feiya Chang
Lin Lu
46'
Дурадо Энрике
Boxuan Feng
 
63'
 
Йи Тенг
66'
Цао Гу
Jinbao Zhong
 
68'
1:2
Тошич Душко
(Межеевски Адриан)
74'
Keqiang Chen
Abduwal Ablet
 
76'
 
Wenjie Song
Zhechao Chen
76'
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Предыдущие игры

Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Ухань Цзалл 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Ухань Цзалл Шанхай Шэньхуа 2:0 Хэнань Цзянье
Хэнань Цзянье 0:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Фули 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:0 Гуанчжоу Фули Eastern AA 2:0 Гуанчжоу Фули
Шаньдун Лунэн 0:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 1:0 Далянь Ифан Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:5 Шаньдун Лунэн Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули

Последние игры между собой

Хэнань Цзянье: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
Гуанчжоу Фули: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига
Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Фули 3:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 4:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 4:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 3:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Football Youth Training Base Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хэнань Цзянье
Ничья
Гуанчжоу Фули
9.00
4.15
2.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 4.15 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 2.50 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.46 2.22
  4.51 2.40 2.45

Самый высокий коэффициент на матч «Хэнань Цзянье» – «Гуанчжоу Фули» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хэнань Цзянье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гуанчжоу Фули» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хэнань Цзянье» – «Гуанчжоу Фули», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.01 8.30 1.04 5.80 1.11 2.90 1.44 2.14 1.71 3.90 1.23 1.69 2.17 1.49 2.40 1.70 2.08 1.16 5.30 1.18 4.50 1.04 9.60 1.02 11.00
8.90 1.05 3.50 1.28 2.69 1.44 1.91 1.93 1.49 2.54 1.33 3.18 1.14 5.35
4.49 1.21 3.16 1.37 2.24 1.68 3.86 1.27 3.30 1.35 2.73 1.47 2.07 1.80 1.76 2.11 1.53 2.56 1.19 4.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.92 1.88 1.65 2.15 1.14 5.70 1.07 7.50
2.94 1.37 1.94 1.81 1.46 2.60
2.74 1.47 2.25 1.68 1.75 2.14 1.47 2.75 1.44 2.85 1.25 4.06
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.70 1.41 1.71 2.07 1.30 3.35
2.63 1.45 1.67 2.12 1.27 3.54

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.05
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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