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Атлетико Паранаэнсе
0:0
Перерыв
Ривер Плейт
0'
27' Желтая карточка
Лео Ситтадини
28' Желтая карточка
Carlos Eduardo III
35' Желтая карточка
Reinaldo
Атлетико Паранаэнсе
Ривер Плейт

Ход матча

27'
Лео Ситтадини
 
28'
Carlos Eduardo III
 
35'
Reinaldo
 

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лучо Гонсалес 2 (1) 0.29
2. Walter Leandro Capeloza Artune I 1 0.14
3. Bissoli 1 0.14
4. Christian Cardoso 1 0.14
5. Richard Almeida de Oliveira2 1 0.14
Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альварес Хулиан 5 0.71
2. Фернандес Игнасио 3 0.43
3. Борре Рафаэль 3 0.43
4. Суарес Матиас 2 0.29
5. Пратто Лукас 2 0.29
6. Карраскаль Хорхе 2 0.29
7. Каско Милтон 1 0.14
8. Диас Пауло 1 0.14
9. Де ла Крус Николас 1 0.14
10. Рохас Роберт 1 0.14

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Лео Ситтадини 2 0
2. Жандрей 0 1
3. Жеуванио 1 0
4. Reinaldo 1 0
5. Веллингтон III 1 0
6. Carlos Eduardo III 1 0
7. Раванелли Феррейра 1 0
8. Christian Cardoso 1 0
9. Erick2 1 0
Ривер Плейт
# Игрок      
1. Де ла Крус Николас 2 0
2. Enrique Bologna 0 1
3. Суарес Матиас 1 0
4. Каско Милтон 1 0
5. Перес Энцо 1 0
6. Монтьель Гонсало 1 0
7. Карраскаль Хорхе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Паранаэнсе 0 0 50% (3) 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 Ривер Плейт 9.52% (2) 9.52% (2) 14.29% (3) 19.05% (4) 9.52% (2) 38.1% (8)

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза
Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд
Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ривер Плейт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Рекопа Судамерикана Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Рекопа Судамерикана

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 6 5 0 1 14 - 8 15
2. Индепендьенте дель Валле 6 4 0 2 14 - 8 12
3. Хуниор 6 2 0 4 8 - 12 6
4. Барселона Гуаякиль 6 1 0 5 4 - 12 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 6 5 1 0 17 - 2 16
2. Гуарани Асунсьон 6 4 1 1 13 - 7 13
3. Боливар 6 1 1 4 6 - 13 4
4. Тигре 6 0 1 5 3 - 17 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильстерман 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Атлетико Паранаэнсе 0:0 6 3 1 2 8 - 6 10
3. Penarol1 6 3 0 3 9 - 8 9
4. Коло-Коло 6 2 0 4 3 - 9 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:0 6 4 1 1 21 - 6 13
2. ЛДУ Кито 1:1 6 4 0 2 12 - 8 12
3. Сан-Паулу 6 2 1 3 14 - 11 7
4. Депортиво Бинасьональ 6 1 0 5 3 - 25 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гремио 6 3 2 1 6 - 3 11
2. Интернасьональ 6 2 2 2 8 - 6 8
3. Универсидад Католика Чили 6 2 1 3 6 - 9 7
4. Америка де Кали 6 1 3 2 7 - 9 6

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Расинг Авельянеда 6 5 0 1 9 - 4 15
3. Эстудиантес Мерида 6 1 1 4 8 - 12 4
4. Альянса Лима 6 0 1 5 4 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 1:1 6 5 1 0 10 - 5 16
2. Дельфин 6 2 1 3 6 - 7 7
3. Дефенса и Хустисия 6 2 0 4 8 - 10 6
4. Олимпия Асунсьон 6 1 2 3 6 - 8 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 10 - 1 14
2. Либертад 6 2 1 3 8 - 11 7
3. Каракас 6 2 1 3 8 - 12 7
4. Индепендьенте Медельин 6 2 0 4 9 - 11 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Reinaldo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Carlos Eduardo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Лео Ситтадини получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Ривер Плейт
7.13
3.75
1.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.50 3.45 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 3.75 1.68
Бонус: 5 000 ₽ 4.95 3.60 1.90
  7.13 2.74 1.85

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Паранаэнсе» – «Ривер Плейт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ривер Плейт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Паранаэнсе» – «Ривер Плейт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.30 1.15 3.90 1.25 2.05 1.75 1.53 2.50 1.96 1.85 1.33 3.25 1.12 6.10 1.09 7.20 1.10 6.80 1.08 7.77 1.01 13.00
8.10 1.04 7.10 1.07 3.02 1.36 2.32 1.61 1.79 2.25 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.80 1.05 7.30 1.01 17.25
3.96 1.26 3.36 1.34 2.74 1.47 2.04 1.83 1.72 2.17 1.51 2.61 1.88 1.98 1.65 2.31 1.20 4.64 1.52 2.60 1.16 5.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.20 4.44 1.37 3.05 1.19 4.60 1.09 6.50
2.75 1.45 1.79 2.02 1.37 3.10 1.10 6.90 1.07 8.30
1.85 2.01 1.53 2.57 1.21 4.48 1.38 3.13 1.37 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 2.75 1.44 1.85 1.95 1.38 3.00 1.24 4.00
3.52 1.30 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.30 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.90 1.28
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