Расинг Авельянеда
1:1
Первый тайм: 35'
Фламенго
1:0
13' ГолHector Fertoli
1:1
15' ГолГабриэл Барбоза
17' Желтая карточкаFabricio Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
27 Tiago Banega
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
-
29 ЛинкольнПолузащитник
-
23 Роша ПедроПолузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Нападающий
-
-
19 Michael 3
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
Ход матча
13'
1:0
15'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nicolas Reniero
|3
|0.43
|2.
|Hector Fertoli
|2 (1)
|0.29
|3.
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0.14
|4.
|Matias Rojas II
|1
|0.14
|5.
|Сарачо Федерико
|1
|0.14
|6.
|Гарре Бенжамин
|1
|0.14
|7.
|Tiago Banega
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Бруно
|4
|0.57
|2.
|Линкольн
|2
|0.29
|3.
|Рибейро Эвертон
|2
|0.29
|4.
|Педро Гильерме
|2
|0.29
|5.
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.29
|6.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.14
|7.
|Энрике Густаво
|1
|0.14
|8.
|Тулер Матеус
|1
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Солари Аугусто
|1
|1
|2.
|Nicolas Reniero
|2
|0
|3.
|Сигали Леонардо
|1
|0
|4.
|Мена Эухенио
|1
|0
|5.
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|6.
|Tiago Banega
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Виллиан Арао
|2
|0
|2.
|Энрике Густаво
|0
|1
|3.
|Линкольн
|1
|0
|4.
|Энрике Бруно
|1
|0
|5.
|Тьяго Маия
|1
|0
|6.
|Gabriel Noga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Расинг Авельянеда
|0
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|55.56% (5)
|Фламенго
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =4 -6Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман
Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе Ланус 1:0 Расинг Авельянеда
Фламенго Последние 20 матчей: +11 =4 -5Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу
Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|1:1
|6
|5
|0
|1
|14 - 8
|15
|2.
|Индепендьенте дель Валле
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|3.
|Хуниор
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|4.
|Барселона Гуаякиль
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|6
|5
|1
|0
|17 - 2
|16
|2.
|Гуарани Асунсьон
|6
|4
|1
|1
|13 - 7
|13
|3.
|Боливар
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|4.
|Тигре
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вильстерман
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|3.
|Penarol1
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|9
|4.
|Коло-Коло
|6
|2
|0
|4
|3 - 9
|6
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|2.
|ЛДУ Кито
|6
|4
|0
|2
|12 - 8
|12
|3.
|Сан-Паулу
|6
|2
|1
|3
|14 - 11
|7
|4.
|Депортиво Бинасьональ
|6
|1
|0
|5
|3 - 25
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гремио
|6
|3
|2
|1
|6 - 3
|11
|2.
|Интернасьональ
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|3.
|Универсидад Католика Чили
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|4.
|Америка де Кали
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Насьональ Монтевидео
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|2.
|Расинг Авельянеда
|1:1
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|3.
|Эстудиантес Мерида
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|4.
|Альянса Лима
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сантос
|6
|5
|1
|0
|10 - 5
|16
|2.
|Дельфин
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|3.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|4.
|Олимпия Асунсьон
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|2.
|Либертад
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|3.
|Каракас
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|4.
|Индепендьенте Медельин
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
Победитель
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