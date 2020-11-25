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Расинг Авельянеда
1:1
Конец матча
Фламенго
0'
1:0
13' Гол
Hector Fertoli
1:1
15' Гол
Габриэл Барбоза
17' Желтая карточка
Fabricio Dominguez
70' Желтая карточка
Сигали Леонардо
82' Красная карточка
Тулер Матеус
83' Красная карточка
Natan
90' Желтая карточка
Joao Gomes
90'+10
Расинг Авельянеда
Фламенго

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nicolas Reniero 3 0.43
2. Hector Fertoli 2 (1) 0.29
3. Мельгарехо Лоренсо 1 0.14
4. Matias Rojas II 1 0.14
5. Сарачо Федерико 1 0.14
6. Гарре Бенжамин 1 0.14
7. Tiago Banega 1 0.14
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Бруно 4 0.57
2. Линкольн 2 0.29
3. Рибейро Эвертон 2 0.29
4. Педро Гильерме 2 0.29
5. Габриэл Барбоза 2 (1) 0.29
6. Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.14
7. Энрике Густаво 1 0.14
8. Тулер Матеус 1 0.14

Карточки

Расинг Авельянеда
# Игрок      
1. Солари Аугусто 1 1
2. Сигали Леонардо 2 0
3. Nicolas Reniero 2 0
4. Мена Эухенио 1 0
5. Fabricio Dominguez 1 0
6. Tiago Banega 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Виллиан Арао 2 0
2. Энрике Густаво 0 1
3. Тулер Матеус 0 1
4. Линкольн 1 0
5. Энрике Бруно 1 0
6. Тьяго Маия 1 0
7. Joao Gomes 1 0
8. Gabriel Noga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Расинг Авельянеда 10% (1) 10% (1) 0 20% (2) 10% (1) 50% (5)
 Фламенго 26.67% (4) 20% (3) 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1)

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман
Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе Ланус 1:0 Расинг Авельянеда
Фламенго Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу
Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 6 5 0 1 14 - 8 15
2. Индепендьенте дель Валле 6 4 0 2 14 - 8 12
3. Хуниор 6 2 0 4 8 - 12 6
4. Барселона Гуаякиль 6 1 0 5 4 - 12 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас 6 5 1 0 17 - 2 16
2. Гуарани Асунсьон 6 4 1 1 13 - 7 13
3. Боливар 6 1 1 4 6 - 13 4
4. Тигре 6 0 1 5 3 - 17 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вильстерман 6 3 1 2 8 - 5 10
2. Атлетико Паранаэнсе 6 3 1 2 8 - 6 10
3. Penarol1 6 3 0 3 9 - 8 9
4. Коло-Коло 6 2 0 4 3 - 9 6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 6 4 1 1 21 - 6 13
2. ЛДУ Кито 6 4 0 2 12 - 8 12
3. Сан-Паулу 6 2 1 3 14 - 11 7
4. Депортиво Бинасьональ 6 1 0 5 3 - 25 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гремио 6 3 2 1 6 - 3 11
2. Интернасьональ 6 2 2 2 8 - 6 8
3. Универсидад Католика Чили 6 2 1 3 6 - 9 7
4. Америка де Кали 6 1 3 2 7 - 9 6

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Насьональ Монтевидео 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Расинг Авельянеда 6 5 0 1 9 - 4 15
3. Эстудиантес Мерида 6 1 1 4 8 - 12 4
4. Альянса Лима 6 0 1 5 4 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сантос 6 5 1 0 10 - 5 16
2. Дельфин 6 2 1 3 6 - 7 7
3. Дефенса и Хустисия 6 2 0 4 8 - 10 6
4. Олимпия Асунсьон 6 1 2 3 6 - 8 5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 6 4 2 0 10 - 1 14
2. Либертад 6 2 1 3 8 - 11 7
3. Каракас 6 2 1 3 8 - 12 7
4. Индепендьенте Медельин 6 2 0 4 9 - 11 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Fabricio Dominguez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Hector Fertoli бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 1.28 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.44 3.54 2.15
  4.66 1.72 3.95

Самый высокий коэффициент на матч «Расинг Авельянеда» – «Фламенго» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Расинг Авельянеда» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фламенго» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Расинг Авельянеда» – «Фламенго», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 8.10 1.06 3.35 1.29 2.65 1.50 2.14 1.71 1.30 3.50 1.02 13.00 1.80 3.70 1.05 9.50 1.04 10.00 1.06 8.80 1.05 9.50
8.80 1.03 7.90 1.05 3.46 1.29 2.68 1.47 1.91 1.99 1.49 2.62 1.33 3.20 1.13 5.30 1.09 5.95 1.01 10.50
3.68 1.30 2.98 1.42 2.80 1.47 2.21 1.71 1.95 1.92 1.61 2.38 1.28 3.79 1.85 2.01 1.15 5.62 1.40 3.00 1.33 3.40 1.48 2.72 1.14 5.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.75 1.44 1.82 1.91 1.38 2.85 1.11 5.80 1.77 2.04 1.20 4.44 1.11 6.50
2.91 1.41 1.92 1.88 1.44 2.79 1.14 5.80 1.09 7.20
2.96 1.43 2.43 1.59 1.89 1.97 1.55 2.53 1.40 3.08 1.43 2.90 1.24 4.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.63 1.45 1.66 2.12 1.27 3.50
3.85 1.26 2.68 1.47 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
Где смотреть матч Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго онлайн

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