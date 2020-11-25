АПОЭЛ
0:0
Первый тайм: 35'
Докса Катокопия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захид Гайас
|2
|0.18
|2.
|Саар Бен
|1
|0.09
|3.
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0.09
|4.
|Сантос Рафаэл II
|1
|0.09
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Садик Берат
|6 (2)
|0.55
|2.
|Кикаш
|2
|0.18
|3.
|Энглезу Никос
|1
|0.09
|4.
|Carlitos IX
|1
|0.09
|5.
|Мучтарис Стефанос
|1
|0.09
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тухами Ануар
|5
|0
|2.
|Де Винсенти Томас
|3
|0
|3.
|Жорж Артур
|3
|0
|4.
|Нухиу Атдхи
|2
|0
|5.
|Меркис Георге
|2
|0
|6.
|Клонаридис Виктор
|2
|0
|7.
|Захид Гайас
|2
|0
|8.
|Вилер Христос
|2
|0
|9.
|Саар Бен
|1
|0
|10.
|Йенсен Майк
|1
|0
|11.
|Нсуэ Эмилио
|1
|0
|12.
|Иоанну Николас
|1
|0
|13.
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|14.
|Ацили Омер
|1
|0
|15.
|Сантос Рафаэл II
|1
|0
|16.
|Сьелис Христос
|1
|0
|17.
|Сациас Яннис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Трайчевски Душко
|4
|1
|2.
|Садик Берат
|3
|0
|3.
|Меска
|3
|0
|4.
|Энглезу Никос
|2
|0
|5.
|Kevin Oliveira
|2
|0
|6.
|Экономидис Гиоргос
|2
|0
|7.
|Мучтарис Стефанос
|2
|0
|8.
|Benjamin Asamoah
|0
|1
|9.
|Больевич Владимир
|1
|0
|10.
|Минтиккис Константинос
|1
|0
|11.
|Carlitos IX
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АПОЭЛ
|40% (2)
|0
|0
|0
|60% (3)
|0
|Докса Катокопия
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =5 -5АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 Аполлон ПАЕЕК 0:4 АПОЭЛ
Анортосис 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:1 Пафос Эрмис Арадиппу 0:0 АПОЭЛ Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Зриньски Эносис 0:2 АПОЭЛ Кайсар 1:4 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 3:0 АПОЭЛ Гиляни 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса АПОЭЛ 2:1 Аполлон АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:1 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Эрмис
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +5 =6 -9Докса Катокопия 0:0 Эрмис Арадиппу Омония 0:0 Докса Катокопия Эносис 0:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол
Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 3:3 Кармиотисса ПАЕЕК 2:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 1:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Аполлон 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:0 Пафос Докса Катокопия 0:4 Пафос Аполлон 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Омония Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия Омония 4:1 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Докса Катокопия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
АПОЭЛ 2:1 Докса Катокопия Кубок АПОЭЛ 2:5 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:8 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион АПОЭЛ 5:0 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Кубок Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 АПОЭЛ Разное Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 АПОЭЛ Кубок Кипра АПОЭЛ 4:1 Докса Катокопия Кубок Кипра
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|2.
|Анортосис
|11
|7
|2
|2
|17 - 8
|23
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|11
|7
|0
|4
|17 - 13
|21
|4.
|Олимпиакос Никосия
|11
|6
|1
|4
|12 - 10
|19
|5.
|АЕК Ларнака
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|6.
|Омония
|10
|4
|4
|2
|12 - 8
|16
|7.
|Пафос
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|8.
|Докса Катокопия
|0:0
|11
|3
|6
|2
|11 - 10
|15
|9.
|Эрмис Арадиппу
|11
|3
|3
|5
|7 - 15
|12
|10.
|АПОЭЛ
|0:0
|11
|2
|5
|4
|6 - 10
|11
|11.
|Кармиотисса
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|12.
|Неа Саламина
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|13.
|Этникос Ахна
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|14.
|Эносис
|11
|1
|4
|6
|6 - 16
|7
Победитель
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