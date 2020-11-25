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АПОЭЛ
2:0
Конец матча
Докса Катокопия
0'
42' Желтая карточка
Ндонгаля Дьемерси
53' Желтая карточка
Сьелис Христос
1:0
57' Гол
Меркис Георге
2:0
65' Пенальти
Захид Гайас
70' Желтая карточка
Пантич Александар
90'+4
АПОЭЛ
Докса Катокопия

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захид Гайас 3 (1) 0.27
2. Саар Бен 1 0.09
3. Меркис Георге 1 0.09
4. Ндонгаля Дьемерси 1 0.09
5. Сантос Рафаэл II 1 0.09
Докса Катокопия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Садик Берат 6 (2) 0.55
2. Кикаш 2 0.18
3. Энглезу Никос 1 0.09
4. Carlitos IX 1 0.09
5. Мучтарис Стефанос 1 0.09

Карточки

АПОЭЛ
# Игрок      
1. Тухами Ануар 5 0
2. Де Винсенти Томас 3 0
3. Жорж Артур 3 0
4. Нухиу Атдхи 2 0
5. Меркис Георге 2 0
6. Клонаридис Виктор 2 0
7. Захид Гайас 2 0
8. Ндонгаля Дьемерси 2 0
9. Вилер Христос 2 0
10. Сьелис Христос 2 0
11. Саар Бен 1 0
12. Йенсен Майк 1 0
13. Нсуэ Эмилио 1 0
14. Иоанну Николас 1 0
15. Ацили Омер 1 0
16. Сантос Рафаэл II 1 0
17. Сациас Яннис 1 0
Докса Катокопия
# Игрок      
1. Трайчевски Душко 4 1
2. Садик Берат 3 0
3. Меска 3 0
4. Энглезу Никос 2 0
5. Kevin Oliveira 2 0
6. Экономидис Гиоргос 2 0
7. Мучтарис Стефанос 2 0
8. Benjamin Asamoah 0 1
9. Пантич Александар 1 0
10. Больевич Владимир 1 0
11. Минтиккис Константинос 1 0
12. Carlitos IX 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АПОЭЛ 28.57% (2) 0 0 14.29% (1) 57.14% (4) 0
 Докса Катокопия 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 36.36% (4) 18.18% (2)

Предыдущие игры

АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =5 -5
АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:1 Аполлон ПАЕЕК 0:4 АПОЭЛ
Анортосис 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:1 Пафос Эрмис Арадиппу 0:0 АПОЭЛ Слован Либерец 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Зриньски Эносис 0:2 АПОЭЛ Кайсар 1:4 АПОЭЛ АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 3:0 АПОЭЛ Гиляни 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:2 Кармиотисса АПОЭЛ 2:1 Аполлон АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:1 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Эрмис
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Докса Катокопия 0:0 Эрмис Арадиппу Омония 0:0 Докса Катокопия Эносис 0:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол
Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 3:3 Кармиотисса ПАЕЕК 2:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 1:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Аполлон 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:0 Пафос Докса Катокопия 0:4 Пафос Аполлон 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Омония Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия Омония 4:1 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ

Последние игры между собой

АПОЭЛ: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Докса Катокопия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Кубок Докса Катокопия 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион
АПОЭЛ 2:1 Докса Катокопия Кубок АПОЭЛ 2:5 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:8 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион АПОЭЛ 5:0 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Кубок Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион АПОЭЛ 1:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 АПОЭЛ Разное Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион АПОЭЛ 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 АПОЭЛ Кубок Кипра АПОЭЛ 4:1 Докса Катокопия Кубок Кипра
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Анортосис 11 7 2 2 17 - 8 23
3. АЕЛ Лимаcсол 11 7 0 4 17 - 13 21
4. Олимпиакос Никосия 11 6 1 4 12 - 10 19
5. АЕК Ларнака 10 5 1 4 14 - 9 16
6. Омония 10 4 4 2 12 - 8 16
7. Пафос 10 4 3 3 11 - 8 15
8. Докса Катокопия 11 3 5 3 11 - 12 14
9. АПОЭЛ 11 3 4 4 8 - 10 13
10. Эрмис Арадиппу 11 3 3 5 7 - 15 12
11. Кармиотисса 11 2 5 4 12 - 17 11
12. Неа Саламина 11 2 2 7 8 - 17 8
13. Этникос Ахна 11 1 4 6 10 - 16 7
14. Эносис 11 1 4 6 6 - 16 7
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Ндонгаля Дьемерси получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Садик Берат уходит с поля. Кикаш выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.09 6.50 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 3.98 5.90
  1.15 6.13 34.97

Самый высокий коэффициент на матч «АПОЭЛ» – «Докса Катокопия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АПОЭЛ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Докса Катокопия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АПОЭЛ» – «Докса Катокопия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.95 1.37 7.60 1.07 1.44 2.65 2.50 1.53 2.05 1.77 1.27 3.55 1.80 2.01 1.41 2.80 1.04 9.00 1.11 5.90 1.08 6.60 1.01 12.00 1.01 12.00 0.00 20.00
7.50 1.05 3.20 1.30 2.45 1.51 1.83 2.02 1.42 2.73 1.27 3.40 1.10 5.70
3.29 1.32 2.70 1.46 2.09 1.75 1.64 2.27 2.26 1.64 1.85 1.98 1.41 2.89 1.26 3.71 1.53 2.50 1.30 3.46 1.43 2.81 1.45 2.70 1.30 3.56 1.11 6.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.35 3.05 1.82 1.99 1.15 5.00 1.10 6.20
2.81 1.40 1.87 1.87 1.39 2.85
1.22 4.15 1.11 6.45 1.85 1.98 1.52 2.53 1.37 3.13
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.49 1.64 2.21 1.25 3.70
2.48 1.50 1.62 2.21 1.24 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
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