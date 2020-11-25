Базель
1:0
Второй тайм: 74'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Лозанна-Спорт
15' Желтая карточкаЖейссманн Жоэль
1:0
41' ГолШтокер Валентин
54' Желтая карточкаЗехнини Рафик
66' Желтая карточкаКасами Пайтим
73' Желтая карточкаAndrea Padula
17
Клозе
Тимм
96
Жорже
Марко
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
98
Кабрал
Артур
40
Диао
Мори
99
Туркес
Алдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
-
96 Жорже МаркоЗащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Бразау ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
15'
41'
1:0
54'
66'
73'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|4 (1)
|0.57
|2.
|Штокер Валентин
|3
|0.43
|3.
|Жегрова Эдон
|1
|0.14
|4.
|Фрай Фабиан
|1
|0.14
|5.
|Касами Пайтим
|1
|0.14
|6.
|Пюлюлю Афимико
|0
|0
|7.
|Жорже Марко
|0
|0
|8.
|Кампо Самуэле
|0
|0
|9.
|Julian Von Moos
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|3
|0.43
|2.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.14
|3.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.14
|4.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.14
|5.
|Cameron Puertas
|1
|0.14
|6.
|Зехнини Рафик
|1
|0.14
|7.
|Joel Monteiro
|1
|0.14
|8.
|Гессан Эванн
|1
|0.14
|9.
|Gabriel Bares
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|1
|2.
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|3.
|Кабрал Артур
|2
|0
|4.
|Буняку Оргес
|2
|0
|5.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|6.
|Фрай Фабиан
|1
|0
|7.
|Альдерете Омар
|1
|0
|8.
|Николич Джордже
|1
|0
|9.
|Жегрова Эдон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кукурузович Степан
|2
|1
|2.
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|3.
|Ange Nanizayamo
|1
|1
|4.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|5.
|Зехнини Рафик
|2
|0
|6.
|Cameron Puertas
|2
|0
|7.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|8.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0
|9.
|Туркес Алдин
|1
|0
|10.
|Gabriel Bares
|1
|0
|11.
|Moritz Jenz
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|Лозанна-Спорт
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|0
|20% (2)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +8 =5 -7Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн
Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =4 -6Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Базель: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Лозанна-Спорт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Лозанна-Спорт 1:4 Базель Суперлига Базель 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:4 Базель Суперлига Базель 4:3 Лозанна-Спорт Суперлига Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Базель 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Базель 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Базель Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Базель 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|2.
|Лугано
|7
|3
|4
|0
|10 - 7
|13
|3.
|Санкт-Галлен
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|4.
|Цюрих
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|5.
|Базель
|1:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|6.
|Лозанна-Спорт
|0:1
|7
|2
|3
|2
|10 - 7
|9
|7.
|Сьон
|2:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Серветт
|0:2
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|9.
|Вадуц
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|10.
|Люцерн
|7
|0
|3
|4
|9 - 14
|3
Победитель
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