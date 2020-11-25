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Базель
1:0
Второй тайм: 74'

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
15' Желтая карточка
Жейссманн Жоэль
1:0
41' Гол
Штокер Валентин
54' Желтая карточка
Зехнини Рафик
66' Желтая карточка
Касами Пайтим
73' Желтая карточка
Andrea Padula
74'
13
Линднер
Хайнц
72
Andrea
Padula
4
Джюмарт
Эрай
17
Клозе
Тимм
96
Жорже
Марко
20
Фрай
Фабиан
23
Касами
Пайтим
30
Жегрова
Эдон
14
Штокер
Валентин
11
Пюлюлю
Афимико
98
Кабрал
Артур
40
Диао
Мори
25
Боранияшевич
Никола
5
Noah
Loosli
6
Монтейру
Элтон
13
Фло
Пер-Эгиль
8
Жейссманн
Жоэль
7
Кукурузович
Степан
21
Cameron
Puertas
10
Да
Кунья
Лукас
17
Зехнини
Рафик
99
Туркес
Алдин
Базель
4-2-3-1
Лозанна-Спорт
4-3-1-2

Ход матча

15'
 
Жейссманн Жоэль
41'
Штокер Валентин
(Жорже Марко)
1:0
54'
 
Зехнини Рафик
62'
 
Гессан Эванн
Зехнини Рафик
62'
 
Бразау Педру
Да Кунья Лукас
66'
Касами Пайтим
 
70'
Маршан Янник
Штокер Валентин
 
71'
 
Шнойвли Кристиан
Жейссманн Жоэль
73'
Andrea Padula
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 4 (1) 0.57
2. Штокер Валентин 3 0.43
3. Жегрова Эдон 1 0.14
4. Фрай Фабиан 1 0.14
5. Касами Пайтим 1 0.14
6. Пюлюлю Афимико 0 0
7. Жорже Марко 0 0
8. Кампо Самуэле 0 0
9. Julian Von Moos 0 0
Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 3 0.43
2. Шнойвли Кристиан 1 0.14
3. Боранияшевич Никола 1 0.14
4. Фло Пер-Эгиль 1 0.14
5. Cameron Puertas 1 0.14
6. Зехнини Рафик 1 0.14
7. Joel Monteiro 1 0.14
8. Гессан Эванн 1 0.14
9. Gabriel Bares 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Ван дер Верфф Яспер 1 1
2. Пюлюлю Афимико 2 0
3. Кабрал Артур 2 0
4. Буняку Оргес 2 0
5. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
6. Фрай Фабиан 1 0
7. Альдерете Омар 1 0
8. Николич Джордже 1 0
9. Жегрова Эдон 1 0
Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Кукурузович Степан 2 1
2. Боранияшевич Никола 3 0
3. Ange Nanizayamo 1 1
4. Шнойвли Кристиан 2 0
5. Зехнини Рафик 2 0
6. Cameron Puertas 2 0
7. Фло Пер-Эгиль 1 0
8. Жейссманн Жоэль 1 0
9. Туркес Алдин 1 0
10. Gabriel Bares 1 0
11. Moritz Jenz 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 33.33% (3) 11.11% (1) 33.33% (3) 0 11.11% (1) 11.11% (1)
 Лозанна-Спорт 20% (2) 10% (1) 30% (3) 20% (2) 0 20% (2)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн
Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Базель: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Лозанна-Спорт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Лозанна-Спорт 2:3 Базель Кубок Базель 4:1 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Базель Суперлига
Лозанна-Спорт 1:4 Базель Суперлига Базель 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:4 Базель Суперлига Базель 4:3 Лозанна-Спорт Суперлига Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Базель 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Базель 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Базель Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Базель 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 3 0 7 - 3 15
2. Лугано 7 3 4 0 10 - 7 13
3. Санкт-Галлен 8 3 3 2 8 - 8 12
4. Цюрих 7 3 2 2 12 - 11 11
5. Базель 1:0 7 3 1 3 10 - 9 10
6. Лозанна-Спорт 0:1 7 2 3 2 10 - 7 9
7. Сьон 2:0 6 1 4 1 6 - 5 7
8. Серветт 0:2 6 1 2 3 3 - 6 5
9. Вадуц 6 0 3 3 5 - 10 3
10. Люцерн 7 0 3 4 9 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Штокер Валентин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Жейссманн Жоэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Лозанна-Спорт
2.24
4.69
2.94
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 2.85 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.24 3.80 2.94
  1.32 4.69 15.16

Самый высокий коэффициент на матч «Базель» – «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Базель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Базель» – «Лозанна-Спорт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.70 1.11 11.50 1.02 3.15 1.33 3.80 1.25 1.47 2.55 2.12 1.72 1.87 1.93 1.72 2.12 1.11 5.80 1.28 3.50 1.07 7.50 1.08 6.90 1.02 11.00 1.02 11.00
4.60 1.15 3.72 1.24 2.34 1.57 1.88 1.92 1.59 2.51 1.29 3.60 1.21 4.20 1.07 7.10 1.05 7.50 1.00 11.25
2.82 1.47 2.33 1.66 1.84 2.06 1.54 2.60 1.40 3.13 1.76 2.16 1.48 2.79 1.59 2.48 1.29 3.80 1.51 2.70 1.22 4.62 1.10 8.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.25 3.75 2.33 1.57 1.25 3.75 1.21 4.20 1.03 10.00
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.31 1.23 4.20 1.16 5.30
2.10 1.81 1.73 2.21 1.35 3.38 1.69 2.27 1.49 2.76 1.41 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.78 1.47 2.55 1.29 3.35
5.00 1.17 3.52 1.30 1.97 1.84 1.47 2.68 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
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