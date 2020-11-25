Базель
2:1
Конец матча
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Лозанна-Спорт
15' Желтая карточкаЖейссманн Жоэль
1:0
41' ГолШтокер Валентин
54' Желтая карточкаЗехнини Рафик
66' Желтая карточкаКасами Пайтим
73' Желтая карточкаAndrea Padula
2:0
76' ГолКасами Пайтим
2:1
90' ГолГессан Эванн
17
Клозе
Тимм
96
Жорже
Марко
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
98
Кабрал
Артур
40
Диао
Мори
99
Туркес
Алдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
-
96 Жорже МаркоЗащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Бразау ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
15'
41'
1:0
54'
66'
73'
76'
2:0
90'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|4 (1)
|0.57
|2.
|Штокер Валентин
|3
|0.43
|3.
|Касами Пайтим
|2
|0.29
|4.
|Фрай Фабиан
|1
|0.14
|5.
|Жегрова Эдон
|1
|0.14
|6.
|Пюлюлю Афимико
|0
|0
|7.
|Жорже Марко
|0
|0
|8.
|Кампо Самуэле
|0
|0
|9.
|Julian Von Moos
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|3
|0.43
|2.
|Гессан Эванн
|2
|0.29
|3.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.14
|4.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.14
|5.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.14
|6.
|Cameron Puertas
|1
|0.14
|7.
|Зехнини Рафик
|1
|0.14
|8.
|Joel Monteiro
|1
|0.14
|9.
|Gabriel Bares
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|1
|2.
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|3.
|Кабрал Артур
|2
|0
|4.
|Буняку Оргес
|2
|0
|5.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|6.
|Фрай Фабиан
|1
|0
|7.
|Касами Пайтим
|1
|0
|8.
|Альдерете Омар
|1
|0
|9.
|Andrea Padula
|1
|0
|10.
|Николич Джордже
|1
|0
|11.
|Жегрова Эдон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кукурузович Степан
|2
|1
|2.
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|3.
|Ange Nanizayamo
|1
|1
|4.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|5.
|Зехнини Рафик
|2
|0
|6.
|Cameron Puertas
|2
|0
|7.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|8.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0
|9.
|Туркес Алдин
|1
|0
|10.
|Gabriel Bares
|1
|0
|11.
|Moritz Jenz
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|Лозанна-Спорт
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +8 =5 -7Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн
Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =4 -6Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Базель: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Лозанна-Спорт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Лозанна-Спорт 1:4 Базель Суперлига Базель 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:4 Базель Суперлига Базель 4:3 Лозанна-Спорт Суперлига Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Базель 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Базель 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Базель Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Базель 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|2.
|Лугано
|7
|3
|4
|0
|10 - 7
|13
|3.
|Санкт-Галлен
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|4.
|Цюрих
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|5.
|Базель
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|6.
|Лозанна-Спорт
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Сьон
|6
|1
|4
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Серветт
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|9.
|Вадуц
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|10.
|Люцерн
|7
|0
|3
|4
|9 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Лугано
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Лозанна-Спорт
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Сьон
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Серветт
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Люцерн
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|10.
|Вадуц
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|2.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|3.
|Цюрих
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|4.
|Базель
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|3
|5.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|6.
|Янг Бойз
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Вадуц
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|8.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Серветт
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|10.
|Люцерн
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
Победитель
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