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  3. Финляндия
ТПС
3:2
Конец матча

Стадион:
КуПС
0'
1:0
4' Гол
Салес Жеан Карлос
1:1
24' Гол
Саксман Вилле
35' Желтая карточка
Rasmus Holma
44' Желтая карточка
Альхассан Масахуду
45' Желтая карточка
Салес Жеан Карлос
54' Желтая карточка
Саволайнен Саку
1:2
73' Гол
Удо Аньекпено
2:2
79' Гол
Joakim Latonen
3:2
80' Гол
Niklas Pyyhtiae
90' Желтая карточка
Копонен Ере
90' Желтая карточка
Albijon Muzaci
90' Желтая карточка
Рангел
90' Желтая карточка
Удо Аньекпено
90'+5
1
Копонен
Ере
33
Варманен
Тату
4
Rasmus
Holma
25
Aldayr
Hernandez
19
Альхассан
Масахуду
6
Jonni
Peraeaho
23
Joakim
Latonen
2
Alim
Moundi
29
Santeri
Haarala2
11
Эритало
Мика
66
Салес
Жеан
Карлос
1
Виртанен
Отсо
28
Ниссинен
Йири
17
Манга
Таби
30
Вартиайнен
Йоэль
6
Саволайнен
Саку
20
Саксман
Вилле
25
Ниссилья
Урхо
8
Пеннанен
Петтери
10
Пурье
Атс
9
Рангел
29
Пикк
Артур
ТПС
КуПС

Бомбардиры внутри турнира

ТПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эритало Мика 4 0.18
2. Santeri Haarala2 4 (1) 0.18
3. Rasmus Holma 3 0.14
4. Олавале Мухамед 3 0.14
5. Aldayr Hernandez 2 0.09
6. Albijon Muzaci 1 0.05
7. Салес Жеан Карлос 1 0.05
8. Альхассан Масахуду 1 0.05
9. Jonni Peraeaho 1 0.05
10. Пиккарайнен Юханэ 1 0.05
11. Joakim Latonen 1 0.05
12. Niklas Pyyhtiae 1 0.05
13. Sami Raehmoenen 0 0
14. Варманен Тату 0 0
15. Alim Moundi 0 0
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Удо Аньекпено 7 0.32
2. Нисканен Ильмари 6 0.27
3. Ниссилья Урхо 5 0.23
4. Рангел 4 0.18
5. Пеннанен Петтери 3 0.14
6. Сале Усман 2 0.09
7. Саксман Вилле 2 0.09
8. Боатенг Бисмарк 2 0.09
9. Манга Таби 2 0.09
10. Ниссинен Йири 1 0.05
11. Саволайнен Саку 1 0.05
12. Пурье Атс 1 0.05
13. Пирттийоки Юхо 1 0.05
14. Виртанен Отсо 0 0
15. Тарасов Игорь 0 0
16. Bruno Rodrigues 0 0

Карточки

ТПС
# Игрок      
1. Albijon Muzaci 6 1
2. Пиккарайнен Юханэ 3 1
3. Салес Жеан Карлос 4 0
4. Альхассан Масахуду 4 0
5. Копонен Ере 4 0
6. Aldayr Hernandez 3 0
7. Sami Raehmoenen 3 0
8. Alim Moundi 3 0
9. Олавале Мухамед 3 0
10. Эритало Мика 2 0
11. Joakim Latonen 2 0
12. Santeri Haarala2 2 0
13. Jonni Peraeaho 1 0
14. Rasmus Holma 1 0
15. Oskari Jakonen 1 0
16. Niklas Pyyhtiae 1 0
17. Jesper Karlsson2 1 0
18. Jami Siirtola 1 0
КуПС
# Игрок      
1. Боатенг Бисмарк 5 0
2. Ниссилья Урхо 4 0
3. Рангел 3 0
4. Пеннанен Петтери 3 0
5. Саксман Вилле 3 0
6. Саволайнен Саку 3 0
7. Манга Таби 3 0
8. Удо Аньекпено 2 0
9. Томаш Нуну 2 0
10. Пикк Артур 1 0
11. Ниссинен Йири 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ТПС 13.04% (3) 8.7% (2) 13.04% (3) 21.74% (5) 13.04% (3) 30.43% (7)
 КуПС 21.62% (8) 13.51% (5) 21.62% (8) 13.51% (5) 18.92% (7) 10.81% (4)

Предыдущие игры

ТПС Последние 20 матчей: +5 =3 -12
ТПС 1:0 СЯК Сейнайоки Интер Турку 3:0 ТПС ТПС 4:1 РоПС Хака 2:1 ТПС
Ильвес 4:0 ТПС ХИК 2:2 ТПС Лахти 1:1 ТПС ТПС 1:1 Мариехамн ТПС 2:3 Хака КуПС 3:1 ТПС ТПС 1:0 ХИФК ТПС 1:0 Интер Турку Мариехамн 1:0 ТПС ХИФК 2:0 ТПС ТПС 0:2 Хонка РоПС 2:3 ТПС ТПС 1:3 Лахти ТПС 0:2 ХИК Хонка 3:1 ТПС ТПС 0:1 Ильвес
КуПС Последние 20 матчей: +11 =3 -6
КуПС 2:3 Хака КуПС 0:2 Хонка Интер Турку 2:0 КуПС КуПС 3:2 ХИФК
КуПС 1:1 Ильвес ЧФР Клуж 3:1 КуПС Мариехамн 0:2 КуПС КуПС 2:0 Судува РоПС 0:2 КуПС КуПС 1:1 Слован Братислава Лахти 1:2 КуПС КуПС 3:0 РоПС КуПС 3:1 ТПС КуПС 2:1 Мариехамн Мольде 5:0 КуПС Хака 2:4 КуПС КуПС 0:3 ХИК СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС ХИК 2:2 КуПС КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки

Последние игры между собой

ТПС: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
КуПС: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
КуПС 3:1 ТПС Вейккауслига КуПС 2:1 ТПС Вейккауслига КуПС 3:2 ТПС Вейккауслига ТПС 0:0 КуПС Вейккауслига
КуПС 1:0 ТПС Вейккауслига ТПС 1:1 КуПС Вейккауслига ТПС 0:3 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 ТПС Вейккауслига ТПС 0:0 КуПС Вейккауслига КуПС 4:1 ТПС Вейккауслига КуПС 1:3 ТПС Вейккауслига КуПС 0:3 ТПС Вейккауслига КуПС 0:0 ТПС Кубок Суоми КуПС 1:1 ТПС Вейккауслига КуПС 2:0 ТПС Вейккауслига ТПС 5:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 ТПС Вейккауслига ТПС 3:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:2 ТПС Кубок КуПС 2:1 ТПС Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 22 14 6 2 53 - 17 48
2. Интер Турку 22 12 5 5 36 - 17 41
3. КуПС 22 12 5 5 39 - 26 41
4. Хонка 22 9 10 3 26 - 17 37
5. Ильвес 22 10 6 6 37 - 29 36
6. Лахти 22 8 8 6 33 - 30 32
7. СЯК Сейнайоки 22 8 5 9 27 - 29 29
8. ХИФК 22 8 4 10 29 - 33 28
9. Мариехамн 22 6 5 11 29 - 43 23
10. Хака 22 5 7 10 25 - 41 22
11. ТПС 22 6 3 13 23 - 39 21
12. РоПС 22 1 2 19 15 - 51 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Jean Carlos получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Альхассан Масахуду получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Rasmus Holma получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Саксман Вилле бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Jean Carlos бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 4.80 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 5.40 38.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.92 3.94 1.85
  5.07 1.99 2.97

Самый высокий коэффициент на матч «ТПС» – «КуПС» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ТПС» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «КуПС» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ТПС» – «КуПС», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.00 1.02 4.00 1.17 3.75 1.25 2.48 1.50 2.05 1.77 1.80 2.01 1.27 3.55 1.27 3.70 1.04 9.00 1.08 7.40 1.33 3.15 1.05 8.50
12.50 1.00 11.50 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.31 1.68 1.79 2.02 1.49 2.54 1.24 3.72 1.17 4.40 1.05 7.50 1.05 7.60
4.53 1.21 3.00 1.42 2.77 1.45 5.25 1.11 1.88 2.00 3.56 1.27 2.44 1.57 2.01 1.87 1.76 2.14 1.50 2.62 1.65 2.33 1.32 3.28 1.16 5.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.25 1.31 2.31 1.59 1.53 2.39 1.19 4.20 1.90 1.85 1.13 5.40
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
3.57 1.31 2.96 1.43 2.34 1.64 1.80 2.09 2.96 1.43 2.43 1.60 1.90 1.98 1.55 2.53 1.56 2.51 1.33 3.46 1.10 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.96 1.82 1.47 2.60 1.29 3.40
4.75 1.19 3.38 1.32 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
Букмекер Да Нет
3.85 1.25
Букмекер Да Нет
2.75 1.40
Где смотреть матч ТПС 3:2 КуПС онлайн

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