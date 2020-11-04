1:0
4' ГолСалес Жеан Карлос
1:1
24' ГолСаксман Вилле
35' Желтая карточкаRasmus Holma
44' Желтая карточкаАльхассан Масахуду
45' Желтая карточкаСалес Жеан Карлос
54' Желтая карточкаСаволайнен Саку
1:2
73' ГолУдо Аньекпено
2:2
79' ГолJoakim Latonen
3:2
80' ГолNiklas Pyyhtiae
90' Желтая карточкаКопонен Ере
90' Желтая карточкаAlbijon Muzaci
90' Желтая карточкаРангел
90' Желтая карточкаУдо Аньекпено
11
Эритало
Мика
17
Манга
Таби
10
Пурье
Атс
9
Рангел
29
Пикк
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Эритало МикаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jonatan Johansson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пурье АтсНападающий
-
9 РангелНападающий
-
29 Пикк АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
Ход матча
4'
24'
1:1
35'
54'
73'
1:2
79'
80'
90'
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эритало Мика
|4
|0.18
|2.
|Santeri Haarala2
|4 (1)
|0.18
|3.
|Rasmus Holma
|3
|0.14
|4.
|Олавале Мухамед
|3
|0.14
|5.
|Aldayr Hernandez
|2
|0.09
|6.
|Albijon Muzaci
|1
|0.05
|7.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.05
|8.
|Альхассан Масахуду
|1
|0.05
|9.
|Jonni Peraeaho
|1
|0.05
|10.
|Пиккарайнен Юханэ
|1
|0.05
|11.
|Joakim Latonen
|1
|0.05
|12.
|Niklas Pyyhtiae
|1
|0.05
|13.
|Sami Raehmoenen
|0
|0
|14.
|Варманен Тату
|0
|0
|15.
|Alim Moundi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Удо Аньекпено
|7
|0.32
|2.
|Нисканен Ильмари
|6
|0.27
|3.
|Ниссилья Урхо
|5
|0.23
|4.
|Рангел
|4
|0.18
|5.
|Пеннанен Петтери
|3
|0.14
|6.
|Сале Усман
|2
|0.09
|7.
|Саксман Вилле
|2
|0.09
|8.
|Боатенг Бисмарк
|2
|0.09
|9.
|Манга Таби
|2
|0.09
|10.
|Ниссинен Йири
|1
|0.05
|11.
|Саволайнен Саку
|1
|0.05
|12.
|Пурье Атс
|1
|0.05
|13.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.05
|14.
|Виртанен Отсо
|0
|0
|15.
|Тарасов Игорь
|0
|0
|16.
|Bruno Rodrigues
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Albijon Muzaci
|6
|1
|2.
|Пиккарайнен Юханэ
|3
|1
|3.
|Салес Жеан Карлос
|4
|0
|4.
|Альхассан Масахуду
|4
|0
|5.
|Копонен Ере
|4
|0
|6.
|Aldayr Hernandez
|3
|0
|7.
|Sami Raehmoenen
|3
|0
|8.
|Alim Moundi
|3
|0
|9.
|Олавале Мухамед
|3
|0
|10.
|Эритало Мика
|2
|0
|11.
|Joakim Latonen
|2
|0
|12.
|Santeri Haarala2
|2
|0
|13.
|Jonni Peraeaho
|1
|0
|14.
|Rasmus Holma
|1
|0
|15.
|Oskari Jakonen
|1
|0
|16.
|Niklas Pyyhtiae
|1
|0
|17.
|Jesper Karlsson2
|1
|0
|18.
|Jami Siirtola
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Бисмарк
|5
|0
|2.
|Ниссилья Урхо
|4
|0
|3.
|Рангел
|3
|0
|4.
|Пеннанен Петтери
|3
|0
|5.
|Саксман Вилле
|3
|0
|6.
|Саволайнен Саку
|3
|0
|7.
|Манга Таби
|3
|0
|8.
|Удо Аньекпено
|2
|0
|9.
|Томаш Нуну
|2
|0
|10.
|Пикк Артур
|1
|0
|11.
|Ниссинен Йири
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ТПС
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|30.43% (7)
|КуПС
|21.62% (8)
|13.51% (5)
|21.62% (8)
|13.51% (5)
|18.92% (7)
|10.81% (4)
Предыдущие игры
ТПС Последние 20 матчей: +5 =3 -12ТПС 1:0 СЯК Сейнайоки Интер Турку 3:0 ТПС ТПС 4:1 РоПС Хака 2:1 ТПС
КуПС Последние 20 матчей: +11 =3 -6КуПС 2:3 Хака КуПС 0:2 Хонка Интер Турку 2:0 КуПС КуПС 3:2 ХИФК
Последние игры между собой
ТПС: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
КуПС: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
КуПС 1:0 ТПС Вейккауслига ТПС 1:1 КуПС Вейккауслига ТПС 0:3 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 ТПС Вейккауслига ТПС 0:0 КуПС Вейккауслига КуПС 4:1 ТПС Вейккауслига КуПС 1:3 ТПС Вейккауслига КуПС 0:3 ТПС Вейккауслига КуПС 0:0 ТПС Кубок Суоми КуПС 1:1 ТПС Вейккауслига КуПС 2:0 ТПС Вейккауслига ТПС 5:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 ТПС Вейккауслига ТПС 3:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:2 ТПС Кубок КуПС 2:1 ТПС Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|22
|14
|6
|2
|53 - 17
|48
|2.
|Интер Турку
|22
|12
|5
|5
|36 - 17
|41
|3.
|КуПС
|22
|12
|5
|5
|39 - 26
|41
|4.
|Хонка
|22
|9
|10
|3
|26 - 17
|37
|5.
|Ильвес
|22
|10
|6
|6
|37 - 29
|36
|6.
|Лахти
|22
|8
|8
|6
|33 - 30
|32
|7.
|СЯК Сейнайоки
|22
|8
|5
|9
|27 - 29
|29
|8.
|ХИФК
|22
|8
|4
|10
|29 - 33
|28
|9.
|Мариехамн
|22
|6
|5
|11
|29 - 43
|23
|10.
|Хака
|22
|5
|7
|10
|25 - 41
|22
|11.
|ТПС
|22
|6
|3
|13
|23 - 39
|21
|12.
|РоПС
|22
|1
|2
|19
|15 - 51
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ТПС» – «КуПС» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ТПС» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «КуПС» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ТПС» – «КуПС», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.00
|1.17
|3.75
|1.25
|—
|—
|2.48
|1.50
|2.05
|1.77
|1.80
|2.01
|—
|—
|1.27
|3.55
|—
|—
|1.27
|3.70
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.08
|7.40
|1.33
|3.15
|1.05
|8.50
|
|12.50
|1.00
|11.50
|1.01
|4.50
|1.19
|3.64
|1.28
|—
|—
|2.31
|1.68
|—
|—
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.49
|2.54
|—
|—
|1.24
|3.72
|—
|—
|1.17
|4.40
|1.05
|7.50
|1.05
|7.60
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.53
|1.21
|3.00
|1.42
|2.77
|1.45
|5.25
|1.11
|1.88
|2.00
|3.56
|1.27
|2.44
|1.57
|2.01
|1.87
|1.76
|2.14
|1.50
|2.62
|1.65
|2.33
|1.32
|3.28
|—
|—
|1.16
|5.51
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|
|3.25
|1.31
|—
|—
|2.31
|1.59
|—
|—
|1.53
|2.39
|—
|—
|1.19
|4.20
|—
|—
|1.90
|1.85
|—
|—
|—
|—
|1.13
|5.40
|
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.58
|2.38
|—
|—
|1.22
|4.30
|—
|—
|1.15
|5.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|3.57
|1.31
|2.96
|1.43
|2.34
|1.64
|1.80
|2.09
|2.96
|1.43
|2.43
|1.60
|1.90
|1.98
|1.55
|2.53
|1.56
|2.51
|1.33
|3.46
|1.10
|7.60
|—
|—