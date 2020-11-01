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Арис Салоники
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Астерас
0'
13' Желтая карточка
Матео Гарсия
30'
99
Сиампанис
Мариос
21
Сундгрен
Даниэль
Беналуань
Йоан
5
Делизисис
Георгиос
66
Сакик
Эмануэль
26
Матилья
Хавьер
6
Джегго
Джеймс
7
Мансини
Даниэль
16
Бруну
Гама
10
Матео
Гарсия
9
Манос
Димитриос
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
15
Dani
Suarez
4
Triantafyllos
Pasalidis
3
Христос
Тасулис
6
Вальенте
Хосе
12
Juan
Manuel
Munafo
11
Regis1
23
Adrian
Riera
7
Leo
Tilica
9
Барралес
Джеронимо
Арис Салоники
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

Ход матча

13'
Матео Гарсия
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 3 (2) 0.5
2. Бертолио Факундо 1 0.17
3. Фетфатцидис Иоаннис 1 0.17
4. Матилья Хавьер 1 0.17
5. Лопес Кристиан 1 0.17
6. Мансини Даниэль 1 0.17
7. Джегго Джеймс 0 0
Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 4 (1) 0.67
2. Adrian Riera 1 0.17
3. Luis Fernandez1 1 0.17
4. Leo Tilica 0 0
5. Котсирас Яннис 0 0
6. Фернандес Борха II 0 0

Карточки

Арис Салоники
# Игрок      
1. Роуз Линдси 4 0
2. Джегго Джеймс 3 0
3. Сакик Эмануэль 3 0
4. Саша Лукас 2 0
5. Фетфатцидис Иоаннис 1 0
6. Буше Закари 1 0
7. Мансини Даниэль 1 0
8. Матео Гарсия 1 0
9. Багалианис Петрос 1 0
Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 2 0
2. Juan Manuel Munafo 2 0
3. Federico Alvarez 1 0
4. Христос Тасулис 1 0
5. Dani Suarez 1 0
6. Фернандес Борха II 1 0
7. Паскуаль Андрес 1 0
8. Leo Tilica 1 0
9. Иглесиас Матиас 1 0
10. Котсирас Яннис 1 0
11. Вальенте Хосе 1 0
12. Антцулас Георгиос 1 0
13. Luis Fernandez1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арис Салоники 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)
 Астерас 0 0 33.33% (2) 0 50% (3) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -
Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники
Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК Панатинаикос 2:0 Арис Салоники
Астерас Последние 20 матчей: + = -
Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас
Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос Волос 0:1 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Астерас 2:1 Панетоликос

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Астерас: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Астерас 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:1 Астерас Суперлига Астерас 0:3 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Суперлига
Арис Салоники 3:3 Астерас Кубок Астерас 2:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 5:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:0 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Кубок Арис Салоники 0:1 Астерас Суперлига Астерас 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Арис Салоники Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 0:0 6 4 2 0 8 - 3 14
2. Олимпиакос 5 4 1 0 12 - 1 13
3. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
4. Астерас 0:0 6 3 2 1 6 - 5 11
5. АЕК 5 3 1 1 7 - 2 10
6. ПАОК 5 2 3 0 6 - 2 9
7. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 7 8
8. Атромитос 7 2 2 3 6 - 11 8
9. Панатинаикос 6 1 3 2 6 - 6 6
10. ОФИ 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Аполлон Смирнис 4 1 0 3 2 - 5 3
12. Панетоликос 6 0 3 3 2 - 8 3
13. Лариса 5 0 2 3 3 - 7 2
14. Ламия 6 0 1 5 3 - 12 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    13'
    Матео Гарсия получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Астерас
2.68
3.15
3.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.40 2.85 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 2.80 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.15 3.02
  2.68 2.63 3.28

Самый высокий коэффициент на матч «Арис Салоники» – «Астерас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арис Салоники» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астерас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арис Салоники» – «Астерас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.00 1.10 6.20 1.10 2.30 1.58 2.14 1.71 1.81 2.01 1.42 2.75 1.29 3.40 1.12 5.55 1.07 7.50 1.05 8.30 0.00 14.50
7.30 1.05 6.20 1.09 2.74 1.43 2.09 1.73 1.65 2.38 1.29 3.60 1.20 4.33 1.06 7.80 1.03 8.30
7.15 1.10 2.54 1.51 2.07 1.76 1.81 2.02 1.53 2.48 1.41 2.90 1.61 2.33 1.43 2.79 1.20 4.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.97 1.77 1.64 2.26 1.15 5.00 1.07 7.60
2.59 1.50 1.69 2.17 1.33 3.32
1.67 2.21 1.40 2.92 1.54 2.47 1.41 2.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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