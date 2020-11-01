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Арис Салоники
1:0
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
13' Желтая карточка
Матео Гарсия
36' Желтая карточка
Leo Tilica
44' Желтая карточка
Христос Тасулис
45' Желтая карточка
Мансини Даниэль
54' Желтая карточка
Juan Manuel Munafo
1:0
56' Гол в свои ворота
Triantafyllos Pasalidis
67' Желтая карточка
Манос Димитриос
90' Желтая карточка
Сиампанис Мариос
90'+5
99
Сиампанис
Мариос
21
Сундгрен
Даниэль
Беналуань
Йоан
5
Делизисис
Георгиос
66
Сакик
Эмануэль
26
Матилья
Хавьер
6
Джегго
Джеймс
7
Мансини
Даниэль
16
Бруну
Гама
10
Матео
Гарсия
9
Манос
Димитриос
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
15
Dani
Suarez
4
Triantafyllos
Pasalidis
3
Христос
Тасулис
6
Вальенте
Хосе
12
Juan
Manuel
Munafo
11
Regis1
23
Adrian
Riera
7
Leo
Tilica
9
Барралес
Джеронимо
Арис Салоники
4-2-3-1
Астерас
4-2-3-1

Ход матча

13'
Матео Гарсия
 
36'
 
Leo Tilica
44'
 
Христос Тасулис
45'
Мансини Даниэль
 
54'
 
Juan Manuel Munafo
56'
Triantafyllos Pasalidis
1:0
61'
 
Brian Orosco
Regis1
61'
Силва Алешандре
Мансини Даниэль
 
61'
 
Rodrigo Gomez III
Adrian Riera
67'
Манос Димитриос
 
73'
 
Иглесиас Матиас
Вальенте Хосе
73'
 
Паскуаль Андрес
Leo Tilica
77'
Каче Эргюс
Бруну Гама
 
86'
Лопес Кристиан
Матилья Хавьер
 
90'
 
Фернандес Борха II
Triantafyllos Pasalidis
90'
Сиампанис Мариос
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 3 (2) 0.5
2. Бертолио Факундо 1 0.17
3. Фетфатцидис Иоаннис 1 0.17
4. Матилья Хавьер 1 0.17
5. Лопес Кристиан 1 0.17
6. Мансини Даниэль 1 0.17
7. Джегго Джеймс 0 0
Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 4 (1) 0.67
2. Adrian Riera 1 0.17
3. Luis Fernandez1 1 0.17
4. Leo Tilica 0 0
5. Котсирас Яннис 0 0
6. Фернандес Борха II 0 0

Карточки

Арис Салоники
# Игрок      
1. Роуз Линдси 4 0
2. Джегго Джеймс 3 0
3. Сакик Эмануэль 3 0
4. Саша Лукас 2 0
5. Мансини Даниэль 2 0
6. Фетфатцидис Иоаннис 1 0
7. Буше Закари 1 0
8. Манос Димитриос 1 0
9. Сиампанис Мариос 1 0
10. Матео Гарсия 1 0
11. Багалианис Петрос 1 0
Астерас
# Игрок      
1. Juan Manuel Munafo 3 0
2. Барралес Джеронимо 2 0
3. Христос Тасулис 2 0
4. Leo Tilica 2 0
5. Federico Alvarez 1 0
6. Dani Suarez 1 0
7. Фернандес Борха II 1 0
8. Паскуаль Андрес 1 0
9. Иглесиас Матиас 1 0
10. Котсирас Яннис 1 0
11. Вальенте Хосе 1 0
12. Антцулас Георгиос 1 0
13. Luis Fernandez1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арис Салоники 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)
 Астерас 0 0 33.33% (2) 0 50% (3) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -
Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники
Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК Панатинаикос 2:0 Арис Салоники
Астерас Последние 20 матчей: + = -
Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас
Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос Волос 0:1 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Астерас 2:1 Панетоликос

Последние игры между собой

Арис Салоники: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Астерас: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Астерас 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:1 Астерас Суперлига Астерас 0:3 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Суперлига
Арис Салоники 3:3 Астерас Кубок Астерас 2:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 5:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:0 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Кубок Арис Салоники 0:1 Астерас Суперлига Астерас 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Арис Салоники Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 6 5 1 0 9 - 3 16
2. Олимпиакос 5 4 1 0 12 - 1 13
3. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
4. АЕК 5 3 1 1 7 - 2 10
5. Астерас 6 3 1 2 6 - 6 10
6. ПАОК 0:0 6 2 4 0 6 - 2 10
7. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 7 8
8. Атромитос 7 2 2 3 6 - 11 8
9. Панатинаикос 6 1 3 2 6 - 6 6
10. ОФИ 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Панетоликос 0:0 7 0 4 3 2 - 8 4
12. Аполлон Смирнис 4 1 0 3 2 - 5 3
13. Лариса 5 0 2 3 3 - 7 2
14. Ламия 6 0 1 5 3 - 12 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Мансини Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Христос Тасулис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Leo Tilica получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Матео Гарсия получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.25 2.12 25.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 4.70 26.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.15 3.02
  1.25 4.54 21.67

Самый высокий коэффициент на матч «Арис Салоники» – «Астерас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арис Салоники» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астерас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арис Салоники» – «Астерас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.55 1.47 6.20 1.10 1.57 2.31 2.14 1.71 1.81 2.01 1.05 8.50 1.29 3.40 1.03 10.00 1.07 7.50 1.05 8.30 0.00 14.50
7.30 1.05 6.20 1.09 2.74 1.43 2.09 1.73 1.65 2.38 1.29 3.60 1.20 4.33 1.06 7.80 1.03 8.30
2.66 1.47 2.22 1.66 1.77 2.06 1.50 2.58 1.48 2.64 1.26 3.71 1.32 3.33 1.41 2.90 1.61 2.33 1.43 2.79 1.20 4.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.33 3.15 1.64 2.26 1.15 5.00 1.07 7.60
2.59 1.50 1.69 2.17 1.33 3.32
1.17 4.85 1.40 2.92 1.54 2.47 1.41 2.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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