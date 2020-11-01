Арис Салоники
1:0
Конец матча
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
Астерас
13' Желтая карточкаМатео Гарсия
36' Желтая карточкаLeo Tilica
44' Желтая карточкаХристос Тасулис
45' Желтая карточкаМансини Даниэль
54' Желтая карточкаJuan Manuel Munafo
1:0
56' Гол в свои воротаTriantafyllos Pasalidis
67' Желтая карточкаМанос Димитриос
90' Желтая карточкаСиампанис Мариос
16
Бруну
Гама
10
Матео
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Dani SuarezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Regis1Полузащитник
-
23 Adrian RieraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Brian Orosco
-
-
19 Pepe Castano
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
13'
36'
44'
45'
56'
61'
67'
77'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруну Гама
|3 (2)
|0.5
|2.
|Бертолио Факундо
|1
|0.17
|3.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.17
|4.
|Матилья Хавьер
|1
|0.17
|5.
|Лопес Кристиан
|1
|0.17
|6.
|Мансини Даниэль
|1
|0.17
|7.
|Джегго Джеймс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|4 (1)
|0.67
|2.
|Adrian Riera
|1
|0.17
|3.
|Luis Fernandez1
|1
|0.17
|4.
|Leo Tilica
|0
|0
|5.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|6.
|Фернандес Борха II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Роуз Линдси
|4
|0
|2.
|Джегго Джеймс
|3
|0
|3.
|Сакик Эмануэль
|3
|0
|4.
|Саша Лукас
|2
|0
|5.
|Мансини Даниэль
|2
|0
|6.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|7.
|Буше Закари
|1
|0
|8.
|Манос Димитриос
|1
|0
|9.
|Сиампанис Мариос
|1
|0
|10.
|Матео Гарсия
|1
|0
|11.
|Багалианис Петрос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Juan Manuel Munafo
|3
|0
|2.
|Барралес Джеронимо
|2
|0
|3.
|Христос Тасулис
|2
|0
|4.
|Leo Tilica
|2
|0
|5.
|Federico Alvarez
|1
|0
|6.
|Dani Suarez
|1
|0
|7.
|Фернандес Борха II
|1
|0
|8.
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|9.
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|10.
|Котсирас Яннис
|1
|0
|11.
|Вальенте Хосе
|1
|0
|12.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
|13.
|Luis Fernandez1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арис Салоники
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|Астерас
|0
|0
|33.33% (2)
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина Волос 0:1 Арис Салоники
Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК Панатинаикос 2:0 Арис Салоники
Астерас Последние 20 матчей: + = -Астерас 1:0 ОФИ Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас
Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос Волос 0:1 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Астерас 2:1 Панетоликос
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Астерас: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Арис Салоники 3:3 Астерас Кубок Астерас 2:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 5:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:0 Арис Салоники Суперлига Астерас 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Кубок Арис Салоники 0:1 Астерас Суперлига Астерас 4:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 Астерас Суперлига Арис Салоники 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Арис Салоники Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|Олимпиакос
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|3.
|Волос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|4.
|АЕК
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|5.
|Астерас
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|ПАОК
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|7.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Атромитос
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|9.
|Панатинаикос
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|10.
|ОФИ
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Панетоликос
|0:0
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|12.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|13.
|Лариса
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|14.
|Ламия
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арис Салоники» – «Астерас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арис Салоники» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астерас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арис Салоники» – «Астерас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|2.55
|1.47
|—
|—
|6.20
|1.10
|—
|—
|1.57
|2.31
|—
|—
|2.14
|1.71
|1.81
|2.01
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.29
|3.40
|1.03
|10.00
|1.07
|7.50
|1.05
|8.30
|0.00
|14.50
|
|7.30
|1.05
|—
|—
|6.20
|1.09
|—
|—
|2.74
|1.43
|—
|—
|2.09
|1.73
|—
|—
|1.65
|2.38
|—
|—
|1.29
|3.60
|1.20
|4.33
|1.06
|7.80
|1.03
|8.30
|—
|—
|
|2.66
|1.47
|2.22
|1.66
|1.77
|2.06
|1.50
|2.58
|1.48
|2.64
|1.26
|3.71
|1.32
|3.33
|1.41
|2.90
|1.61
|2.33
|1.43
|2.79
|—
|—
|1.20
|4.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—