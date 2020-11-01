Панетоликос
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Панетоликос
ПАОК
8' Желтая карточкаЯколиш Антонио
10
Далсью
11
Jorge
Diaz1
18
Ваге
Мусса
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jorge Diaz1Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Ваге МуссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
26 Владение мячом, % 74
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|1
|0.17
|2.
|Franco Mazurek
|1 (1)
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|2
|0.4
|2.
|Цолис Христос
|1
|0.2
|3.
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.2
|4.
|Мург Томас
|1
|0.2
|5.
|Живкович Андрия
|1
|0.2
|6.
|Шваб Штефан
|0
|0
|7.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|8.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Vanderson
|0
|1
|2.
|Таар Аймен
|0
|1
|3.
|Nicolas Mazzola
|1
|0
|4.
|Далсью
|1
|0
|5.
|Вергос Николаос
|1
|0
|6.
|Aristotle Karasalidis
|1
|0
|7.
|Перейра Элиас
|1
|0
|8.
|Giorgos Liavas
|1
|0
|9.
|Jorge Diaz1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0
|2.
|Ингасон Сверрир
|2
|0
|3.
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|4.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панетоликос
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|ПАОК
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
Предыдущие игры
Панетоликос Последние 20 матчей: + = -Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос
Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос
ПАОК Последние 20 матчей: + = -Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ
Последние игры между собой
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 14
ПАОК: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 3
Панетоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Панетоликос Кубок Панетоликос 0:2 ПАОК Кубок ПАОК 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Панетоликос Суперлига ПАОК 1:2 Панетоликос Суперлига ПАОК 1:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 ПАОК Суперлига Панетоликос 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Панетоликос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|Олимпиакос
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|3.
|Волос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|4.
|АЕК
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|5.
|Астерас
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|ПАОК
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|7.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Атромитос
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|9.
|Панатинаикос
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|10.
|ОФИ
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Панетоликос
|0:0
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|12.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|13.
|Лариса
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|14.
|Ламия
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Панетоликос» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панетоликос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панетоликос» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.20
|1.03
|7.90
|1.07
|3.15
|1.33
|—
|—
|2.55
|1.52
|2.06
|1.76
|1.76
|2.00
|1.70
|2.15
|1.41
|2.75
|1.27
|3.55
|1.12
|5.60
|1.09
|6.50
|1.01
|11.50
|
|9.20
|1.02
|8.20
|1.05
|3.54
|1.28
|—
|—
|2.65
|1.48
|—
|—
|1.89
|2.01
|—
|—
|1.47
|2.68
|1.31
|3.32
|1.11
|5.55
|1.08
|6.20
|1.00
|11.25
|
|—
|—
|—
|—
|3.35
|1.33
|2.84
|1.42
|2.43
|1.56
|1.99
|1.84
|1.74
|2.11
|1.56
|2.42
|1.46
|2.74
|1.29
|3.58
|—
|—
|1.10
|7.11
|—
|—