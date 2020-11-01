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Панетоликос
1:3
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
8' Желтая карточка
Яколиш Антонио
0:1
18' Гол
Свидерски Кароль
25' Желтая карточка
Яннулис Димитрис
28' Желтая карточка
Jorge Diaz1
30' Желтая карточка
Живкович Андрия
39' Желтая карточка
Шваб Штефан
1:1
53' Пенальти
Арийиби Гболи
76' Желтая карточка
Ваге Мусса
84' Желтая карточка
Эсити Андерсон
1:2
88' Гол
Нинуа Ника
89' Желтая карточка
Нинуа Ника
1:3
90' Пенальти
Колак Антонио-Мирко
90' Желтая карточка
Aristotle Karasalidis
90'+6
1
Christopher
Knett
54
Giorgos
Liavas
66
Apostolos
Konstantopoulos
4
Aristotle
Karasalidis
3
Vanderson
10
Далсью
92
Яколиш
Антонио
30
Javier
Mendoza
11
Jorge
Diaz1
12
Арийиби
Гболи
29
Вергос
Николаос
88
Живкович
Живко
18
Ваге
Мусса
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
23
Яннулис
Димитрис
7
Эль-Каддури
Омар
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
11
Цолис
Христос
9
Свидерски
Кароль
Панетоликос
4-1-4-1
ПАОК
4-2-3-1

Ход матча

8'
Яколиш Антонио
 
18'
0:1
Свидерски Кароль
(Шваб Штефан)
25'
 
Яннулис Димитрис
28'
Jorge Diaz1
 
30'
 
Живкович Андрия
39'
 
Шваб Штефан
53'
Арийиби Гболи
1:1
61'
 
Бисесвар Диего
Цолис Христос
63'
Frederico Duarte
Вергос Николаос
 
67'
 
Эсити Андерсон
Шваб Штефан
67'
 
Колак Антонио-Мирко
Свидерски Кароль
71'
Angelos Tsigaras
Jorge Diaz1
 
76'
 
Ваге Мусса
79'
Mohammad Reza Azadi
Яколиш Антонио
 
80'
Juan Alvarez3
Javier Mendoza
 
82'
 
Нинуа Ника
Эль-Каддури Омар
82'
 
Алвес Родриго
Ваге Мусса
84'
 
Эсити Андерсон
88'
1:2
Нинуа Ника
89'
 
Нинуа Ника
90'
1:3
Колак Антонио-Мирко
90'
Aristotle Karasalidis
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 9
  • 0 Угловые 10
  • 4 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 22
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 2 (1) 0.29
2. Franco Mazurek 1 (1) 0.14
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 3 0.5
2. Цолис Христос 1 0.17
3. Эль-Каддури Омар 1 0.17
4. Мург Томас 1 0.17
5. Живкович Андрия 1 0.17
6. Нинуа Ника 1 0.17
7. Колак Антонио-Мирко 1 (1) 0.17
8. Шваб Штефан 0 0
9. Бисесвар Диего 0 0
10. Яннулис Димитрис 0 0

Карточки

Панетоликос
# Игрок      
1. Aristotle Karasalidis 2 0
2. Jorge Diaz1 2 0
3. Vanderson 0 1
4. Таар Аймен 0 1
5. Nicolas Mazzola 1 0
6. Яколиш Антонио 1 0
7. Далсью 1 0
8. Вергос Николаос 1 0
9. Перейра Элиас 1 0
10. Giorgos Liavas 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Эль-Каддури Омар 2 0
2. Ингасон Сверрир 2 0
3. Михаилидис Яннис 2 0
4. Шваб Штефан 1 0
5. Пелкас Димитрис 1 0
6. Живкович Андрия 1 0
7. Эсити Андерсон 1 0
8. Ваге Мусса 1 0
9. Яннулис Димитрис 1 0
10. Нинуа Ника 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панетоликос 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0
 ПАОК 11.11% (1) 22.22% (2) 0 11.11% (1) 0 55.56% (5)

Предыдущие игры

Панетоликос Последние 20 матчей: + = -
Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос
Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос
ПАОК Последние 20 матчей: + = -
Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ
ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Атромитос 0:0 ПАОК ПАОК 0:0 Арис Салоники АЕК 0:0 ПАОК Олимпиакос 0:1 ПАОК ПАОК 0:0 Панатинаикос ОФИ 2:2 ПАОК

Последние игры между собой

Панетоликос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 14
ПАОК: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 3
Панетоликос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 Панетоликос Суперлига
Панетоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Панетоликос Кубок Панетоликос 0:2 ПАОК Кубок ПАОК 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Панетоликос Суперлига ПАОК 1:2 Панетоликос Суперлига ПАОК 1:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 ПАОК Суперлига Панетоликос 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Панетоликос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 6 5 1 0 9 - 3 16
2. Олимпиакос 5 4 1 0 12 - 1 13
3. ПАОК 6 3 3 0 9 - 3 12
4. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
5. АЕК 5 3 1 1 7 - 2 10
6. Астерас 6 3 1 2 6 - 6 10
7. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 7 8
8. Атромитос 7 2 2 3 6 - 11 8
9. Панатинаикос 6 1 3 2 6 - 6 6
10. ОФИ 6 1 3 2 7 - 10 6
11. Аполлон Смирнис 4 1 0 3 2 - 5 3
12. Панетоликос 7 0 3 4 3 - 11 3
13. Лариса 5 0 2 3 3 - 7 2
14. Ламия 6 0 1 5 3 - 12 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Шваб Штефан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Живкович Андрия получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Jorge Diaz получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Яннулис Димитрис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Свидерски Кароль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Яколиш Антонио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 44.00 9.50 1.80
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 1.44 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 8.30 4.55 1.41
  19.58 1.29 3.93

Самый высокий коэффициент на матч «Панетоликос» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панетоликос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панетоликос» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.20 1.03 7.90 1.07 4.20 1.20 2.55 1.52 2.06 1.76 1.50 2.48 1.70 2.15 1.41 2.75 1.04 9.00 1.12 5.60 1.05 8.50 1.01 11.50
9.20 1.02 8.20 1.05 3.54 1.28 2.65 1.48 1.89 2.01 1.47 2.68 1.31 3.32 1.11 5.55 1.08 6.20 1.00 11.25
3.35 1.33 3.16 1.35 2.61 1.49 2.01 1.82 1.32 3.35 1.16 5.05 1.68 2.20 1.43 2.80 1.53 2.50 1.10 7.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.80 1.40 1.86 1.94 1.18 4.50 1.11 6.00
2.95 1.40 1.93 1.87 1.44 2.77
2.62 1.49 2.15 1.70 1.67 2.21 1.51 2.60 1.86 1.97 1.53 2.49
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.60 1.47 1.63 2.15 1.25 3.60
2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Где смотреть матч Панетоликос 1:3 ПАОК онлайн

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