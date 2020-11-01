АЕК
1:1
Второй тайм: 71'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
ОФИ
0:1
6' ГолСтургеон Фабиу
1:1
34' ГолНеделчару Ионуц
26
Хнид
Нассим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лаци ЖигаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
6'
0:1
34'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.33
|2.
|Манталос Петрос
|1
|0.17
|3.
|Крстичич Ненад
|1
|0.17
|4.
|Ливайя Марко
|1
|0.17
|5.
|Неделчару Ионуц
|1
|0.17
|6.
|Энобахаре Брайт
|1
|0.17
|7.
|Гарсия Леви
|1
|0.17
|8.
|Албанис Христос
|0
|0
|9.
|Танкович Муамер
|0
|0
|10.
|Andre Simoes1
|0
|0
|11.
|Махаирас Теодосиос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|3
|0.43
|2.
|Стургеон Фабиу
|2
|0.29
|3.
|Miguel Mellado
|1
|0.14
|4.
|Juan Neira1
|1
|0.14
|5.
|Яннулис Костас
|0
|0
|6.
|Наби Адил
|0
|0
|7.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|8.
|Коровесис Никос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крстичич Ненад
|3
|0
|2.
|Ливайя Марко
|2
|0
|3.
|Сварнас Эфстратиос
|2
|0
|4.
|Манталос Петрос
|0
|1
|5.
|Шахов Евгений
|1
|0
|6.
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|7.
|Паулинью Паулу
|1
|0
|8.
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|9.
|Ансарифард Карим
|1
|0
|10.
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|11.
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|12.
|Лопеш Элдер
|1
|0
|13.
|Танкович Муамер
|1
|0
|14.
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|15.
|Хнид Нассим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Селимович Вахид
|3
|1
|2.
|Vajeba Sakor
|2
|0
|3.
|Вурос Праксителис
|2
|0
|4.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|5.
|Коровесис Никос
|2
|0
|6.
|Juan Neira1
|2
|0
|7.
|Сардинеро Адриан
|1
|0
|8.
|Маринакис Никос
|1
|0
|9.
|Miguel Mellado
|1
|0
|10.
|Joao Figueiredo
|1
|0
|11.
|Abdul Rahman Oues
|1
|0
|12.
|Диамантис Апостолос
|1
|0
|13.
|Frixos Grivas
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|ОФИ
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: + = -АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК
ОФИ Последние 20 матчей: + = -Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос
Последние игры между собой
АЕК: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
ОФИ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|Олимпиакос
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|3.
|ПАОК
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|4.
|Волос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|5.
|АЕК
|1:1
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|6.
|Астерас
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|ПАС Янина
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Атромитос
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|9.
|ОФИ
|1:1
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|10.
|Панатинаикос
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|12.
|Панетоликос
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
|13.
|Лариса
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|14.
|Ламия
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «ОФИ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ОФИ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «ОФИ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|10.50
|1.03
|8.50
|1.05
|3.30
|1.31
|—
|—
|2.42
|1.52
|1.93
|1.87
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.23
|3.90
|—
|—
|1.21
|4.10
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.05
|8.30
|1.05
|9.00
|
|11.25
|1.00
|10.25
|1.02
|3.98
|1.23
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.66
|2.22
|—
|—
|1.42
|2.78
|—
|—
|1.19
|4.33
|—
|—
|1.13
|4.95
|1.03
|8.60
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.21
|1.23
|—
|—
|2.48
|1.55
|2.58
|1.50
|3.51
|1.29
|2.77
|1.44
|1.97
|1.86
|1.65
|2.25
|1.45
|2.74
|1.35
|3.14
|1.44
|2.77
|1.13
|6.07
|—
|—
|—
|—