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АЕК
1:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
ОФИ
0'
0:1
6' Гол
Стургеон Фабиу
1:1
34' Гол
Неделчару Ионуц
71'
1
Цидотас
Панайотис
27
Паулинью
Паулу
26
Хнид
Нассим
5
Неделчару
Ионуц
3
Лопеш
Элдер
28
Шахов
Евгений
6
Крстичич
Ненад
53
Махаирас
Теодосиос
20
Манталос
Петрос
17
Танкович
Муамер
11
Ансарифард
Карим
24
Ватерман
Бой
2
Abdul
Rahman
Oues
13
Nikolaos
Vafeas
15
Диамантис
Апостолос
3
Odysseas
Lymperakis
34
Коровесис
Никос
7
Стургеон
Фабиу
29
Miguel
Mellado
4
Vajeba
Sakor
16
Балояннис
Константинос
20
Янну
Апостолос
АЕК
4-2-3-1
ОФИ
5-4-1

Ход матча

6'
0:1
Стургеон Фабиу
34'
Неделчару Ионуц
(Манталос Петрос)
1:1
56'
Ливайя Марко
Махаирас Теодосиос
 
63'
 
Де Гузман Джонатан
Балояннис Константинос
68'
Оливейра Нелсон
Ансарифард Карим
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 2 (1) 0.33
2. Манталос Петрос 1 0.17
3. Крстичич Ненад 1 0.17
4. Ливайя Марко 1 0.17
5. Неделчару Ионуц 1 0.17
6. Энобахаре Брайт 1 0.17
7. Гарсия Леви 1 0.17
8. Албанис Христос 0 0
9. Танкович Муамер 0 0
10. Andre Simoes1 0 0
11. Махаирас Теодосиос 0 0
ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 3 0.43
2. Стургеон Фабиу 2 0.29
3. Miguel Mellado 1 0.14
4. Juan Neira1 1 0.14
5. Яннулис Костас 0 0
6. Наби Адил 0 0
7. Ваш Рикарду 0 0
8. Коровесис Никос 0 0

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 3 0
2. Ливайя Марко 2 0
3. Сварнас Эфстратиос 2 0
4. Манталос Петрос 0 1
5. Шахов Евгений 1 0
6. Чигринский Дмитрий 1 0
7. Паулинью Паулу 1 0
8. Оливейра Нелсон 1 0
9. Ансарифард Карим 1 0
10. Цидотас Панайотис 1 0
11. Инсуа Эмануэль 1 0
12. Лопеш Элдер 1 0
13. Танкович Муамер 1 0
14. Неделчару Ионуц 1 0
15. Хнид Нассим 1 0
ОФИ
# Игрок      
1. Селимович Вахид 3 1
2. Vajeba Sakor 2 0
3. Вурос Праксителис 2 0
4. Стаикос Пасхалис 2 0
5. Коровесис Никос 2 0
6. Juan Neira1 2 0
7. Сардинеро Адриан 1 0
8. Маринакис Никос 1 0
9. Miguel Mellado 1 0
10. Joao Figueiredo 1 0
11. Abdul Rahman Oues 1 0
12. Диамантис Апостолос 1 0
13. Frixos Grivas 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 14.29% (1) 28.57% (2) 0 0 28.57% (2) 28.57% (2)
 ОФИ 0 0 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: + = -
АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК
Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК АЕК 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники
ОФИ Последние 20 матчей: + = -
Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос
Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:2 ОФИ ОФИ 1:3 Олимпиакос ОФИ 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 ОФИ ОФИ 2:2 ПАОК Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 0:0 Панатинаикос ПАОК 3:1 ОФИ ОФИ 0:2 АЕК Арис Салоники 3:1 ОФИ

Последние игры между собой

АЕК: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
ОФИ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
АЕК 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 АЕК Суперлига АЕК 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 АЕК Суперлига
АЕК 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 АЕК Суперлига АЕК 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 АЕК Суперлига ОФИ 1:4 АЕК Суперлига АЕК 4:0 ОФИ Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 6 5 1 0 9 - 3 16
2. Олимпиакос 5 4 1 0 12 - 1 13
3. ПАОК 6 3 3 0 9 - 3 12
4. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
5. АЕК 1:1 6 3 2 1 8 - 3 11
6. Астерас 6 3 1 2 6 - 6 10
7. ПАС Янина 6 2 2 2 8 - 7 8
8. Атромитос 7 2 2 3 6 - 11 8
9. ОФИ 1:1 7 1 4 2 8 - 11 7
10. Панатинаикос 6 1 3 2 6 - 6 6
11. Аполлон Смирнис 4 1 0 3 2 - 5 3
12. Панетоликос 7 0 3 4 3 - 11 3
13. Лариса 5 0 2 3 3 - 7 2
14. Ламия 6 0 1 5 3 - 12 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Неделчару Ионуц бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Стургеон Фабиу бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
ОФИ
1.64
5.00
9.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.93 2.15 11.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 2.08 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.00 8.70
  1.64 3.03 8.19

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.03 8.50 1.05 3.30 1.31 2.42 1.52 1.93 1.87 1.70 2.15 1.23 3.90 1.21 4.10 1.23 3.90 1.05 8.30 1.05 9.00
11.25 1.00 10.25 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.15 1.78 1.66 2.22 1.42 2.78 1.19 4.33 1.13 4.95 1.03 8.60
4.21 1.23 2.48 1.55 2.58 1.50 3.51 1.29 2.77 1.44 1.97 1.86 1.65 2.25 1.45 2.74 1.35 3.14 1.44 2.77 1.13 6.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.05 1.35 2.15 1.67 1.82 1.92 1.17 4.60 1.11 5.80
3.32 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53
3.26 1.35 2.69 1.48 2.11 1.76 1.66 2.25 1.57 2.40 1.33 3.28 1.90 1.93 1.54 2.46
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90
3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.15 5.00
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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