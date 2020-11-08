ОФИ
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Олимпиакос
24
Ватерман
Бой
1
Са
Жозе
25
Холебас
Хосе
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|3
|0.43
|2.
|Стургеон Фабиу
|2
|0.29
|3.
|Miguel Mellado
|1
|0.14
|4.
|Juan Neira1
|1
|0.14
|5.
|Яннулис Костас
|0
|0
|6.
|Наби Адил
|0
|0
|7.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|8.
|Коровесис Никос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эль-Араби Юссеф
|5
|1
|2.
|Хассан Ахмед
|3
|0.6
|3.
|Масурас Гиоргос
|2
|0.4
|4.
|Фортунис Костас
|1
|0.2
|5.
|Кафу Карлуш
|1
|0.2
|6.
|Ловера Максимилиано
|0
|0
|7.
|Рафинья Марсио
|0
|0
|8.
|М'Вила Янн
|0
|0
|9.
|Камара Мохамед III
|0
|0
|10.
|Ранджелович Лазар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Селимович Вахид
|3
|1
|2.
|Vajeba Sakor
|2
|0
|3.
|Вурос Праксителис
|2
|0
|4.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|5.
|Коровесис Никос
|2
|0
|6.
|Juan Neira1
|2
|0
|7.
|Сардинеро Адриан
|1
|0
|8.
|Маринакис Никос
|1
|0
|9.
|Miguel Mellado
|1
|0
|10.
|Joao Figueiredo
|1
|0
|11.
|Abdul Rahman Oues
|1
|0
|12.
|Диамантис Апостолос
|1
|0
|13.
|Frixos Grivas
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ба Уссейну
|2
|0
|2.
|Холебас Хосе
|1
|0
|3.
|Пападопулос Авраам
|1
|0
|4.
|Семеду Рубен
|1
|0
|5.
|Сиссе Папе Абу
|1
|0
|6.
|Камара Мохамед III
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ОФИ
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|33.33% (4)
|33.33% (4)
|33.33% (4)
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +1 =5 -14АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ
Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =3 -5Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель
Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 15
Олимпиакос: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 1
Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Олимпиакос Греческий Кубок ОФИ 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:2 ОФИ Суперлига Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 Олимпиакос Кубок ОФИ 0:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:1 Олимпиакос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|Олимпиакос
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|3.
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|4.
|ПАОК
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|5.
|Волос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Атромитос
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|7.
|Астерас
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|8.
|ПАС Янина
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|9.
|Панатинаикос
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|10.
|ОФИ
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|11.
|Лариса
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Панетоликос
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|13.
|Аполлон Смирнис
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|14.
|Ламия
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ОФИ» – «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ОФИ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ОФИ» – «Олимпиакос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.70
|1.03
|3.95
|1.21
|3.10
|1.33
|—
|—
|2.08
|1.75
|1.86
|1.94
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.41
|2.80
|1.19
|4.40
|1.15
|5.10
|1.05
|8.80
|1.04
|9.40
|
|11.50
|1.01
|9.80
|1.03
|4.10
|1.22
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.16
|1.77
|—
|—
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.43
|2.74
|1.19
|4.20
|1.13
|4.90
|1.03
|8.30
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.17
|1.23
|—
|—
|2.51
|1.54
|2.12
|1.74
|1.89
|1.94
|1.65
|2.27
|1.51
|2.59
|1.41
|2.89
|—
|—
|1.16
|5.45
|—
|—
|—
|—