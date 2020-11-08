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ОФИ
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Олимпиакос
0' 1'
24
Ватерман
Бой
2
Abdul
Rahman
Oues
15
Диамантис
Апостолос
5
Селимович
Вахид
Odysseas
Lymperakis
34
Коровесис
Никос
7
Стургеон
Фабиу
29
Miguel
Mellado
4
Vajeba
Sakor
16
Балояннис
Константинос
20
Янну
Апостолос
1
Са
Жозе
13
Рафинья
Марсио
3
Семеду
Рубен
66
Сиссе
Папе
Абу
25
Холебас
Хосе
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
27
Брума
Арминду
28
Вальбуэна
Матьё
19
Масурас
Гиоргос
9
Хассан
Ахмед
ОФИ
5-4-1
Олимпиакос
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 3 0.43
2. Стургеон Фабиу 2 0.29
3. Miguel Mellado 1 0.14
4. Juan Neira1 1 0.14
5. Яннулис Костас 0 0
6. Наби Адил 0 0
7. Ваш Рикарду 0 0
8. Коровесис Никос 0 0
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эль-Араби Юссеф 5 1
2. Хассан Ахмед 3 0.6
3. Масурас Гиоргос 2 0.4
4. Фортунис Костас 1 0.2
5. Кафу Карлуш 1 0.2
6. Ловера Максимилиано 0 0
7. Рафинья Марсио 0 0
8. М'Вила Янн 0 0
9. Камара Мохамед III 0 0
10. Ранджелович Лазар 0 0

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Селимович Вахид 3 1
2. Vajeba Sakor 2 0
3. Вурос Праксителис 2 0
4. Стаикос Пасхалис 2 0
5. Коровесис Никос 2 0
6. Juan Neira1 2 0
7. Сардинеро Адриан 1 0
8. Маринакис Никос 1 0
9. Miguel Mellado 1 0
10. Joao Figueiredo 1 0
11. Abdul Rahman Oues 1 0
12. Диамантис Апостолос 1 0
13. Frixos Grivas 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Ба Уссейну 2 0
2. Холебас Хосе 1 0
3. Пападопулос Авраам 1 0
4. Семеду Рубен 1 0
5. Сиссе Папе Абу 1 0
6. Камара Мохамед III 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 14.29% (1) 0 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Олимпиакос 0 0 0 33.33% (4) 33.33% (4) 33.33% (4)

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +1 =5 -14
АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ
ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:2 ОФИ ОФИ 1:3 Олимпиакос ОФИ 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 ОФИ ОФИ 2:2 ПАОК Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 0:0 Панатинаикос ПАОК 3:1 ОФИ ОФИ 0:2 АЕК
Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель
Олимпиакос 4:0 Атромитос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 15
Олимпиакос: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 1
ОФИ 1:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига
Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Олимпиакос Греческий Кубок ОФИ 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:2 ОФИ Суперлига Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 Олимпиакос Кубок ОФИ 0:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:1 Олимпиакос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 6 5 1 0 9 - 3 16
2. Олимпиакос 5 4 1 0 12 - 1 13
3. АЕК 6 4 1 1 9 - 3 13
4. ПАОК 6 3 3 0 9 - 3 12
5. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Атромитос 8 3 2 3 7 - 11 11
7. Астерас 6 3 1 2 6 - 6 10
8. ПАС Янина 8 2 3 3 9 - 9 9
9. Панатинаикос 8 2 3 3 7 - 7 9
10. ОФИ 7 1 3 3 8 - 12 6
11. Лариса 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Панетоликос 8 0 4 4 3 - 11 4
13. Аполлон Смирнис 5 1 0 4 2 - 6 3
14. Ламия 6 0 1 5 3 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Олимпиакос
9.80
5.31
1.35
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 5.00 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 8.70 5.10 1.33
Бонус: 5 000 ₽ 9.80 5.20 1.33
  9.73 5.31 1.31

Самый высокий коэффициент на матч «ОФИ» – «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ОФИ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ОФИ» – «Олимпиакос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.70 1.03 3.95 1.21 3.10 1.33 2.08 1.75 1.86 1.94 1.64 2.26 1.41 2.80 1.19 4.40 1.15 5.10 1.05 8.80 1.04 9.40
11.50 1.01 9.80 1.03 4.10 1.22 3.32 1.33 2.16 1.77 1.67 2.20 1.43 2.74 1.19 4.20 1.13 4.90 1.03 8.30
4.17 1.23 2.51 1.54 2.12 1.74 1.89 1.94 1.65 2.27 1.51 2.59 1.41 2.89 1.16 5.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.15 1.70 1.48 2.55 1.16 4.80
3.20 1.35 2.20 1.67 1.53 2.50
3.25 1.35 2.80 1.45 2.20 1.69 1.72 2.17 1.50 2.62 1.33 3.36
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
3.12 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.14 1.66
Букмекер Да Нет
5.10 1.14
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
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