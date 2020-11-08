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Аполлон Смирнис
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
ПАОК
0' 4'
13
Верхульст
Давино
5
Dias
VII
4
Christos
Lisgaras
2
Бручич
Карло
20
Savvas
Tsambouris
64
Anthony
Fatjon
14
Сливка
Выкинтас
6
Dimos
Baxevanidis
9
Иоаннидис
Николаос
23
Sotiris
Tsiloulis
10
Томас
Бединелли
88
Живкович
Живко
2
Алвес
Родриго
4
Ингасон
Сверрир
15
Креспо
Хосе
19
Лиратцис
Элефтериос
33
Дуглас
Гомес
22
Шваб
Штефан
11
Цолис
Христос
10
Мург
Томас
14
Живкович
Андрия
9
Свидерски
Кароль
Аполлон Смирнис
3-4-3
ПАОК
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иоаннидис Николаос 1 0.2
2. Anthony Fatjon 1 (1) 0.2
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 3 0.5
2. Цолис Христос 1 0.17
3. Эль-Каддури Омар 1 0.17
4. Мург Томас 1 0.17
5. Живкович Андрия 1 0.17
6. Нинуа Ника 1 0.17
7. Колак Антонио-Мирко 1 (1) 0.17
8. Шваб Штефан 0 0
9. Бисесвар Диего 0 0
10. Яннулис Димитрис 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Savvas Tsambouris 2 0
2. Marc Fernandez 2 0
3. Christos Lisgaras 2 0
4. Anthony Fatjon 2 0
5. Dias VII 2 0
6. Vasilios Vitlis 2 0
7. Томас Бединелли 1 0
8. Бручич Карло 1 0
9. Dimos Baxevanidis 1 0
10. Сливка Выкинтас 1 0
11. Sotiris Tsiloulis 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Эль-Каддури Омар 2 0
2. Ингасон Сверрир 2 0
3. Михаилидис Яннис 2 0
4. Шваб Штефан 1 0
5. Пелкас Димитрис 1 0
6. Живкович Андрия 1 0
7. Эсити Андерсон 1 0
8. Ваге Мусса 1 0
9. Яннулис Димитрис 1 0
10. Нинуа Ника 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 100% (2)
 ПАОК 11.11% (1) 22.22% (2) 0 11.11% (1) 0 55.56% (5)

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос Панахаики 1:3 Аполлон Смирнис Аполлон Лариса 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 Караискакис АОК Керкира 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ПАС Янина
ПАОК Последние 20 матчей: +10 =8 -2
ПАОК 4:1 ПСВ Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония
АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Атромитос 0:0 ПАОК ПАОК 0:0 Арис Салоники АЕК 0:0 ПАОК Олимпиакос 0:1 ПАОК

Последние игры между собой

Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
ПАОК: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Аполлон Смирнис Суперлига ПАОК 3:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:0 ПАОК Суперлига
Аполлон Смирнис 3:3 ПАОК Суперлига Аполлон Смирнис 0:3 ПАОК Кубок Греции ПАОК 3:0 Аполлон Смирнис Кубок Греции ПАОК 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 5 1 0 14 - 1 16
2. Арис Салоники 6 5 1 0 9 - 3 16
3. АЕК 6 4 1 1 9 - 3 13
4. ПАОК 0:0 7 3 4 0 9 - 3 13
5. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Атромитос 8 3 2 3 7 - 11 11
7. Астерас 6 3 1 2 6 - 6 10
8. ПАС Янина 8 2 3 3 9 - 9 9
9. Панатинаикос 8 2 3 3 7 - 7 9
10. ОФИ 8 1 3 4 8 - 14 6
11. Лариса 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Аполлон Смирнис 0:0 6 1 1 4 2 - 6 4
13. Панетоликос 8 0 4 4 3 - 11 4
14. Ламия 6 0 1 5 3 - 12 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аполлон Смирнис
Ничья
ПАОК
8.85
4.40
1.42
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 10.00 4.40 1.38
  8.85 4.27 1.42

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Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
3.27 1.34 2.90 1.42 2.50 1.54 2.05 1.81 1.79 2.05 1.59 2.38 1.27 3.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
2.86 1.43 2.34 1.61 1.82 2.02 1.51 2.59 1.37 3.16
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