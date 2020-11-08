Аполлон Смирнис
1:3
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
ПАОК
0:1
15' ГолСвидерски Кароль
39' Желтая карточкаИоаннидис Николаос
1:1
63' ГолSotiris Tsiloulis
68' Желтая карточкаМург Томас
69' Желтая карточкаСливка Выкинтас
71' Желтая карточкаSavvas Tsambouris
76' Желтая карточкаChristos Lisgaras
1:2
78' ПенальтиШваб Штефан
90' Желтая карточкаБручич Карло
1:3
90' ПенальтиДуглас Гомес
5
Dias
VII
15
Креспо
Хосе
33
Дуглас
Гомес
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
5 Dias VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Мунье АнтониПолузащитник
-
88 Китоко РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Дауда АбиолаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Georgios Paraschos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
-
33 Дуглас ГомесПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Ваге МуссаЗащитник
- Полузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
Ход матча
15'
0:1
63'
68'
69'
78'
1:2
90'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 1
-
4 Угловые 7
-
5 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sotiris Tsiloulis
|1
|0.17
|2.
|Иоаннидис Николаос
|1
|0.17
|3.
|Anthony Fatjon
|1 (1)
|0.17
|4.
|Savvas Tsambouris
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|4
|0.57
|2.
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.14
|3.
|Цолис Христос
|1
|0.14
|4.
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.14
|5.
|Мург Томас
|1
|0.14
|6.
|Живкович Андрия
|1
|0.14
|7.
|Нинуа Ника
|1
|0.14
|8.
|Дуглас Гомес
|1 (1)
|0.14
|9.
|Колак Антонио-Мирко
|1 (1)
|0.14
|10.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|11.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Savvas Tsambouris
|3
|0
|2.
|Christos Lisgaras
|3
|0
|3.
|Marc Fernandez
|2
|0
|4.
|Бручич Карло
|2
|0
|5.
|Сливка Выкинтас
|2
|0
|6.
|Anthony Fatjon
|2
|0
|7.
|Dias VII
|2
|0
|8.
|Vasilios Vitlis
|2
|0
|9.
|Томас Бединелли
|1
|0
|10.
|Dimos Baxevanidis
|1
|0
|11.
|Sotiris Tsiloulis
|1
|0
|12.
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0
|2.
|Ингасон Сверрир
|2
|0
|3.
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|4.
|Шваб Штефан
|1
|0
|5.
|Мург Томас
|1
|0
|6.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|7.
|Живкович Андрия
|1
|0
|8.
|Эсити Андерсон
|1
|0
|9.
|Ваге Мусса
|1
|0
|10.
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|11.
|Нинуа Ника
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|ПАОК
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|0
|8.33% (1)
|0
|58.33% (7)
Предыдущие игры
Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +10 =2 -8Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос Панахаики 1:3 Аполлон Смирнис Аполлон Лариса 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 Караискакис АОК Керкира 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ПАС Янина
ПАОК Последние 20 матчей: +10 =8 -2ПАОК 4:1 ПСВ Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония
Последние игры между собой
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
ПАОК: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|6
|5
|1
|0
|14 - 1
|16
|2.
|Арис Салоники
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|3.
|ПАОК
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|4.
|АЕК
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|5.
|Волос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Атромитос
|8
|3
|2
|3
|7 - 11
|11
|7.
|Астерас
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|8.
|ПАС Янина
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|9.
|Панатинаикос
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|10.
|ОФИ
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|11.
|Лариса
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Панетоликос
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|13.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|14.
|Ламия
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
Победитель
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