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Аполлон Смирнис
1:3
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
0:1
15' Гол
Свидерски Кароль
39' Желтая карточка
Иоаннидис Николаос
1:1
63' Гол
Sotiris Tsiloulis
68' Желтая карточка
Мург Томас
69' Желтая карточка
Сливка Выкинтас
71' Желтая карточка
Savvas Tsambouris
76' Желтая карточка
Christos Lisgaras
1:2
78' Пенальти
Шваб Штефан
90' Желтая карточка
Бручич Карло
1:3
90' Пенальти
Дуглас Гомес
90'+7
13
Верхульст
Давино
5
Dias
VII
4
Christos
Lisgaras
2
Бручич
Карло
20
Savvas
Tsambouris
64
Anthony
Fatjon
14
Сливка
Выкинтас
6
Dimos
Baxevanidis
23
Sotiris
Tsiloulis
9
Иоаннидис
Николаос
10
Томас
Бединелли
88
Живкович
Живко
2
Алвес
Родриго
4
Ингасон
Сверрир
15
Креспо
Хосе
19
Лиратцис
Элефтериос
33
Дуглас
Гомес
22
Шваб
Штефан
11
Цолис
Христос
10
Мург
Томас
14
Живкович
Андрия
9
Свидерски
Кароль
Аполлон Смирнис
3-4-3
ПАОК
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Свидерски Кароль
(Шваб Штефан)
39'
Иоаннидис Николаос
 
63'
Sotiris Tsiloulis
(Savvas Tsambouris)
1:1
67'
 
Эль-Каддури Омар
Цолис Христос
68'
 
Мург Томас
69'
Сливка Выкинтас
 
71'
Savvas Tsambouris
 
76'
Christos Lisgaras
 
78'
1:2
Шваб Штефан
78'
Мунье Антони
Savvas Tsambouris
 
82'
Дауда Абиола
Anthony Fatjon
 
82'
Israel Coll
Томас Бединелли
 
83'
 
Колак Антонио-Мирко
Свидерски Кароль
86'
 
Михаилидис Яннис
Мург Томас
90'
Marc Fernandez
Иоаннидис Николаос
 
90'
Бручич Карло
 
90'
1:3
Дуглас Гомес

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 7
  • 5 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sotiris Tsiloulis 1 0.17
2. Иоаннидис Николаос 1 0.17
3. Anthony Fatjon 1 (1) 0.17
4. Savvas Tsambouris 0 0
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 4 0.57
2. Шваб Штефан 1 (1) 0.14
3. Цолис Христос 1 0.14
4. Эль-Каддури Омар 1 0.14
5. Мург Томас 1 0.14
6. Живкович Андрия 1 0.14
7. Нинуа Ника 1 0.14
8. Дуглас Гомес 1 (1) 0.14
9. Колак Антонио-Мирко 1 (1) 0.14
10. Бисесвар Диего 0 0
11. Яннулис Димитрис 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Savvas Tsambouris 3 0
2. Christos Lisgaras 3 0
3. Marc Fernandez 2 0
4. Бручич Карло 2 0
5. Сливка Выкинтас 2 0
6. Anthony Fatjon 2 0
7. Dias VII 2 0
8. Vasilios Vitlis 2 0
9. Томас Бединелли 1 0
10. Dimos Baxevanidis 1 0
11. Sotiris Tsiloulis 1 0
12. Иоаннидис Николаос 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Эль-Каддури Омар 2 0
2. Ингасон Сверрир 2 0
3. Михаилидис Яннис 2 0
4. Шваб Штефан 1 0
5. Мург Томас 1 0
6. Пелкас Димитрис 1 0
7. Живкович Андрия 1 0
8. Эсити Андерсон 1 0
9. Ваге Мусса 1 0
10. Яннулис Димитрис 1 0
11. Нинуа Ника 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон Смирнис 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)
 ПАОК 16.67% (2) 16.67% (2) 0 8.33% (1) 0 58.33% (7)

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис
Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос Панахаики 1:3 Аполлон Смирнис Аполлон Лариса 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 Караискакис АОК Керкира 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 ПАС Янина
ПАОК Последние 20 матчей: +10 =8 -2
ПАОК 4:1 ПСВ Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония
АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Атромитос 0:0 ПАОК ПАОК 0:0 Арис Салоники АЕК 0:0 ПАОК Олимпиакос 0:1 ПАОК

Последние игры между собой

Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
ПАОК: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Аполлон Смирнис Суперлига ПАОК 3:0 Аполлон Смирнис Суперлига Аполлон Смирнис 0:0 ПАОК Суперлига
Аполлон Смирнис 3:3 ПАОК Суперлига Аполлон Смирнис 0:3 ПАОК Кубок Греции ПАОК 3:0 Аполлон Смирнис Кубок Греции ПАОК 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 6 5 1 0 14 - 1 16
2. Арис Салоники 6 5 1 0 9 - 3 16
3. ПАОК 7 4 3 0 12 - 4 15
4. АЕК 6 4 1 1 9 - 3 13
5. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Атромитос 8 3 2 3 7 - 11 11
7. Астерас 6 3 1 2 6 - 6 10
8. ПАС Янина 8 2 3 3 9 - 9 9
9. Панатинаикос 8 2 3 3 7 - 7 9
10. ОФИ 8 1 3 4 8 - 14 6
11. Лариса 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Панетоликос 8 0 4 4 3 - 11 4
13. Аполлон Смирнис 6 1 0 5 3 - 9 3
14. Ламия 6 0 1 5 3 - 12 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Иоаннидис Николаос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Бручич Карло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Свидерски Кароль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.04
  10.71 1.71 2.62

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Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
3.59 1.29 2.98 1.40 2.48 1.55 1.97 1.88 1.60 2.37 1.84 2.00 1.51 2.58 1.19 4.71 1.13 5.89 1.27 3.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75
2.25 1.65 1.85 1.98 1.43 2.81 1.28 3.57 1.35 3.17 1.18 4.67
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