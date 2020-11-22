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Стадион:
Лариса
АЕК
Лариса

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 2 (1) 0.33
2. Манталос Петрос 1 0.17
3. Шахов Евгений 1 0.17
4. Крстичич Ненад 1 0.17
5. Ливайя Марко 1 0.17
6. Неделчару Ионуц 1 0.17
7. Энобахаре Брайт 1 0.17
8. Гарсия Леви 1 0.17
9. Албанис Христос 0 0
10. Танкович Муамер 0 0
11. Andre Simoes1 0 0
12. Махаирас Теодосиос 0 0
Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Dimitris Pinakas 4 (1) 0.67
2. Мужек Матео 1 0.17
3. Торже Андрей-Габриэль 0 0
4. Филип Стелиано 0 0
5. Глинос Спиридон 0 0

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 4 0
2. Ливайя Марко 2 0
3. Сварнас Эфстратиос 2 0
4. Манталос Петрос 0 1
5. Шахов Евгений 1 0
6. Чигринский Дмитрий 1 0
7. Паулинью Паулу 1 0
8. Оливейра Нелсон 1 0
9. Ансарифард Карим 1 0
10. Цидотас Панайотис 1 0
11. Инсуа Эмануэль 1 0
12. Лопеш Элдер 1 0
13. Танкович Муамер 1 0
14. Неделчару Ионуц 1 0
15. Хнид Нассим 1 0
Лариса
# Игрок      
1. Торже Андрей-Габриэль 3 0
2. Сецерович Аднан 3 0
3. Дурмишай Фиорин 3 0
4. Филип Стелиано 2 0
5. Труич Никола 2 0
6. Милосавлевич Радомир 2 0
7. Спарв Тим 1 0
8. Manolis Bertos 1 0
9. Михаил Алексиос 1 0
10. Плателлас Вангелис 1 0
11. Николиас Александрос 1 0
12. Юнес Хамза 1 0
13. Georgios Maidanos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2)
 Лариса 0 0 0 20% (1) 20% (1) 60% (3)

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК
Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК АЕК 1:2 Олимпиакос
Лариса Последние 20 матчей: +4 =8 -8
ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса
Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос Атромитос 3:0 Лариса Лариса 3:1 Волос Панетоликос 3:0 Лариса Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Волос 0:0 Лариса Лариса 1:2 ПАОК Ламия 0:0 Лариса

Последние игры между собой

АЕК: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Лариса: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
АЕК 3:0 Лариса Суперлига Лариса 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Лариса Суперлига Лариса 0:0 АЕК Суперлига
АЕК 1:0 Лариса Кубок Лариса 2:1 АЕК Кубок Лариса 0:0 АЕК Суперлига АЕК 4:0 Лариса Суперлига АЕК 3:0 Лариса Суперлига Лариса 1:2 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Лариса Футбольная лига Лариса 0:1 АЕК Футбольная лига Лариса 2:3 АЕК Суперлига Лариса 0:4 АЕК Кубок АЕК 4:0 Лариса Суперлига Лариса 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:1 Лариса Суперлига Лариса 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:2 Лариса Суперлига Лариса 1:1 АЕК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 6 1 0 15 - 1 19
2. Арис Салоники 6 5 1 0 9 - 3 16
3. ПАОК 7 4 3 0 12 - 4 15
4. АЕК 6 4 1 1 9 - 3 13
5. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Атромитос 9 3 3 3 9 - 13 12
7. Астерас 7 3 2 2 8 - 8 11
8. ПАС Янина 8 2 3 3 9 - 9 9
9. Панатинаикос 9 2 3 4 7 - 8 9
10. ОФИ 8 1 3 4 8 - 14 6
11. Лариса 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Аполлон Смирнис 7 1 1 5 5 - 11 4
13. Панетоликос 8 0 4 4 3 - 11 4
14. Ламия 7 0 2 5 5 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Лариса
1.40
4.60
9.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 4.20 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.39 4.40 9.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 4.60 10.75
  1.38 4.57 9.51

Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «Лариса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лариса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «Лариса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.20 1.06 6.80 1.08 3.00 1.36 2.31 1.62 1.92 1.89 1.70 2.15 1.35 3.10 1.25 3.80 1.09 6.70 1.05 7.40 1.01 13.00
8.50 1.03 7.30 1.06 2.99 1.37 2.30 1.62 1.75 2.19 1.37 3.10 1.24 3.88 1.07 6.65 1.05 7.20
3.00 1.39 2.66 1.49 2.30 1.63 1.93 1.90 1.71 2.16 1.54 2.51 1.40 2.97 1.26 3.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.75 2.06 1.35 3.05 1.08 6.60
2.77 1.44 1.80 2.01 1.36 3.12
2.79 1.45 2.29 1.64 1.77 2.08 1.48 2.68 1.35 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
Букмекер Да Нет
6.70 1.07
Букмекер Да Нет
4.60 1.15
Где смотреть матч АЕК - Лариса онлайн

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