АЕК
4:1
Конец матча
Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
Лариса
29' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
48' Желтая карточкаПлателлас Вангелис
1:0
55' ГолМахаирас Теодосиос
1:1
68' ГолСпарв Тим
70' Желтая карточкаAndre Simoes1
2:1
72' ГолАнсарифард Карим
3:1
78' ГолAndre Simoes1
4:1
89' ГолГаланопулос Костас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Мужек МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Жижич НиколаЗащитник
-
92 Труич НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Хазаль АлиПолузащитник
-
99 Юнес ХамзаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Ход матча
29'
55'
68'
1:1
70'
72'
78'
3:1
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
11 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансарифард Карим
|3 (1)
|0.43
|2.
|Манталос Петрос
|1
|0.14
|3.
|Andre Simoes1
|1
|0.14
|4.
|Махаирас Теодосиос
|1
|0.14
|5.
|Шахов Евгений
|1
|0.14
|6.
|Крстичич Ненад
|1
|0.14
|7.
|Ливайя Марко
|1
|0.14
|8.
|Неделчару Ионуц
|1
|0.14
|9.
|Энобахаре Брайт
|1
|0.14
|10.
|Гарсия Леви
|1
|0.14
|11.
|Галанопулос Костас
|1
|0.14
|12.
|Албанис Христос
|0
|0
|13.
|Танкович Муамер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Dimitris Pinakas
|4 (1)
|0.57
|2.
|Милосавлевич Радомир
|1
|0.14
|3.
|Мужек Матео
|1
|0.14
|4.
|Торже Андрей-Габриэль
|0
|0
|5.
|Филип Стелиано
|0
|0
|6.
|Дурмишай Фиорин
|0
|0
|7.
|Глинос Спиридон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крстичич Ненад
|4
|0
|2.
|Ливайя Марко
|2
|0
|3.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|4.
|Сварнас Эфстратиос
|2
|0
|5.
|Манталос Петрос
|0
|1
|6.
|Шахов Евгений
|1
|0
|7.
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|8.
|Паулинью Паулу
|1
|0
|9.
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|10.
|Ансарифард Карим
|1
|0
|11.
|Цидотас Панайотис
|1
|0
|12.
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|13.
|Лопеш Элдер
|1
|0
|14.
|Танкович Муамер
|1
|0
|15.
|Хнид Нассим
|1
|0
|16.
|Andre Simoes1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Торже Андрей-Габриэль
|3
|0
|2.
|Сецерович Аднан
|3
|0
|3.
|Дурмишай Фиорин
|3
|0
|4.
|Плателлас Вангелис
|2
|0
|5.
|Филип Стелиано
|2
|0
|6.
|Труич Никола
|2
|0
|7.
|Милосавлевич Радомир
|2
|0
|8.
|Спарв Тим
|1
|0
|9.
|Manolis Bertos
|1
|0
|10.
|Михаил Алексиос
|1
|0
|11.
|Николиас Александрос
|1
|0
|12.
|Юнес Хамза
|1
|0
|13.
|Georgios Maidanos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|30.77% (4)
|Лариса
|0
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|50% (3)
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +11 =2 -7Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК
Лариса Последние 20 матчей: +4 =8 -8ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса
Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос Атромитос 3:0 Лариса Лариса 3:1 Волос Панетоликос 3:0 Лариса Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Волос 0:0 Лариса Лариса 1:2 ПАОК Ламия 0:0 Лариса
Последние игры между собой
АЕК: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Лариса: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
АЕК 1:0 Лариса Кубок Лариса 2:1 АЕК Кубок Лариса 0:0 АЕК Суперлига АЕК 4:0 Лариса Суперлига АЕК 3:0 Лариса Суперлига Лариса 1:2 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Лариса Футбольная лига Лариса 0:1 АЕК Футбольная лига Лариса 2:3 АЕК Суперлига Лариса 0:4 АЕК Кубок АЕК 4:0 Лариса Суперлига Лариса 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:1 Лариса Суперлига Лариса 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:2 Лариса Суперлига Лариса 1:1 АЕК Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|6
|1
|0
|15 - 1
|19
|2.
|Арис Салоники
|0:0
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|3.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|4.
|ПАОК
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|5.
|Волос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Атромитос
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|7.
|Астерас
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|ПАС Янина
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|9.
|Панатинаикос
|9
|2
|3
|4
|7 - 8
|9
|10.
|ОФИ
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|11.
|Лариса
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Панетоликос
|0:0
|9
|0
|5
|4
|3 - 11
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Ламия
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
Победитель
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