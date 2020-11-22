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АЕК
4:1
Конец матча

Стадион:
Лариса
0'
29' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
48' Желтая карточка
Плателлас Вангелис
1:0
55' Гол
Махаирас Теодосиос
1:1
68' Гол
Спарв Тим
70' Желтая карточка
Andre Simoes1
2:1
72' Гол
Ансарифард Карим
3:1
78' Гол
Andre Simoes1
4:1
89' Гол
Галанопулос Костас
90'+5
1
Цидотас
Панайотис
27
Паулинью
Паулу
24
Сварнас
Эфстратиос
5
Неделчару
Ионуц
3
Лопеш
Элдер
28
Шахов
Евгений
8
Andre
Simoes1
53
Махаирас
Теодосиос
20
Манталос
Петрос
14
Албанис
Христос
18
Оливейра
Нелсон
1
Gergely
Nagy
25
Manolis
Bertos
4
Theocharis
Iliadis
13
Мужек
Матео
5
Михаил
Алексиос
7
Филип
Стелиано
8
Милосавлевич
Радомир
6
Спарв
Тим
11
Плателлас
Вангелис
88
Николиас
Александрос
9
Дурмишай
Фиорин
АЕК
4-2-3-1
Лариса
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 3 (1) 0.43
2. Манталос Петрос 1 0.14
3. Andre Simoes1 1 0.14
4. Махаирас Теодосиос 1 0.14
5. Шахов Евгений 1 0.14
6. Крстичич Ненад 1 0.14
7. Ливайя Марко 1 0.14
8. Неделчару Ионуц 1 0.14
9. Энобахаре Брайт 1 0.14
10. Гарсия Леви 1 0.14
11. Галанопулос Костас 1 0.14
12. Албанис Христос 0 0
13. Танкович Муамер 0 0
Лариса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Dimitris Pinakas 4 (1) 0.57
2. Милосавлевич Радомир 1 0.14
3. Мужек Матео 1 0.14
4. Торже Андрей-Габриэль 0 0
5. Филип Стелиано 0 0
6. Дурмишай Фиорин 0 0
7. Глинос Спиридон 0 0

Карточки

АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 4 0
2. Ливайя Марко 2 0
3. Неделчару Ионуц 2 0
4. Сварнас Эфстратиос 2 0
5. Манталос Петрос 0 1
6. Шахов Евгений 1 0
7. Чигринский Дмитрий 1 0
8. Паулинью Паулу 1 0
9. Оливейра Нелсон 1 0
10. Ансарифард Карим 1 0
11. Цидотас Панайотис 1 0
12. Инсуа Эмануэль 1 0
13. Лопеш Элдер 1 0
14. Танкович Муамер 1 0
15. Хнид Нассим 1 0
16. Andre Simoes1 1 0
Лариса
# Игрок      
1. Торже Андрей-Габриэль 3 0
2. Сецерович Аднан 3 0
3. Дурмишай Фиорин 3 0
4. Плателлас Вангелис 2 0
5. Филип Стелиано 2 0
6. Труич Никола 2 0
7. Милосавлевич Радомир 2 0
8. Спарв Тим 1 0
9. Manolis Bertos 1 0
10. Михаил Алексиос 1 0
11. Николиас Александрос 1 0
12. Юнес Хамза 1 0
13. Georgios Maidanos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК 7.69% (1) 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 30.77% (4)
 Лариса 0 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 50% (3)

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК
Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК АЕК 1:2 Олимпиакос
Лариса Последние 20 матчей: +4 =8 -8
ПАС Янина 1:2 Лариса Волос 1:1 Лариса Лариса 1:3 Астерас Аполлон Смирнис 1:0 Лариса
Лариса 1:1 Панатинаикос ПАОК 1:0 Лариса Ламия 1:1 Лариса Арис Салоники 1:0 Лариса Трикала 0:1 Лариса Лариса 0:0 Ксанти Ламия 0:0 Лариса Лариса 0:0 Паниониос Атромитос 3:0 Лариса Лариса 3:1 Волос Панетоликос 3:0 Лариса Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Волос 0:0 Лариса Лариса 1:2 ПАОК Ламия 0:0 Лариса

Последние игры между собой

АЕК: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Лариса: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
АЕК 3:0 Лариса Суперлига Лариса 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Лариса Суперлига Лариса 0:0 АЕК Суперлига
АЕК 1:0 Лариса Кубок Лариса 2:1 АЕК Кубок Лариса 0:0 АЕК Суперлига АЕК 4:0 Лариса Суперлига АЕК 3:0 Лариса Суперлига Лариса 1:2 АЕК Суперлига АЕК 1:1 Лариса Футбольная лига Лариса 0:1 АЕК Футбольная лига Лариса 2:3 АЕК Суперлига Лариса 0:4 АЕК Кубок АЕК 4:0 Лариса Суперлига Лариса 1:0 АЕК Суперлига АЕК 3:1 Лариса Суперлига Лариса 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:2 Лариса Суперлига Лариса 1:1 АЕК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 6 1 0 15 - 1 19
2. Арис Салоники 0:0 7 5 2 0 9 - 3 17
3. АЕК 7 5 1 1 13 - 4 16
4. ПАОК 7 4 3 0 12 - 4 15
5. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Атромитос 9 3 3 3 9 - 13 12
7. Астерас 7 3 2 2 8 - 8 11
8. ПАС Янина 8 2 3 3 9 - 9 9
9. Панатинаикос 9 2 3 4 7 - 8 9
10. ОФИ 8 1 3 4 8 - 14 6
11. Лариса 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Панетоликос 0:0 9 0 5 4 3 - 11 5
13. Аполлон Смирнис 7 1 1 5 5 - 11 4
14. Ламия 7 0 2 5 5 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Неделчару Ионуц получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 2.55 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 4.60 10.75
  1.68 2.82 9.12

Самый высокий коэффициент на матч «АЕК» – «Лариса» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лариса» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК» – «Лариса», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5
3.45 1.28 6.80 1.08 1.58 2.30 2.31 1.62 1.92 1.89 1.15 5.00 1.35 3.10 1.05 8.50 1.09 6.70 1.03 10.00 1.01 13.00
8.50 1.03 7.30 1.06 2.99 1.37 2.30 1.62 1.75 2.19 1.37 3.10 1.24 3.88 1.07 6.65 1.05 7.20
3.11 1.36 2.44 1.55 1.82 2.01 2.81 1.43 2.25 1.65 1.67 2.21 1.40 2.94 1.71 2.16 1.54 2.51 1.40 2.97 1.81 2.02 1.48 2.65 1.15 5.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.40 2.80 1.75 2.06 1.17 4.70 1.08 6.60
2.77 1.44 1.80 2.01 1.36 3.12
1.28 3.58 1.14 5.42 1.77 2.08 1.48 2.68 1.35 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.60 1.15
Где смотреть матч АЕК 4:1 Лариса онлайн

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