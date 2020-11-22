Панетоликос
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Панетоликос
Арис Салоники
11
Jorge
Diaz1
10
Далсью
92
Роуз
Линдси
10
Матео
Гарсия
16
Бруну
Гама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jorge Diaz1Полузащитник
-
10 ДалсьюНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Буше ЗакариВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каче ЭргюсПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|2 (1)
|0.25
|2.
|Franco Mazurek
|1 (1)
|0.13
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруну Гама
|3 (2)
|0.5
|2.
|Бертолио Факундо
|1
|0.17
|3.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.17
|4.
|Матилья Хавьер
|1
|0.17
|5.
|Лопес Кристиан
|1
|0.17
|6.
|Мансини Даниэль
|1
|0.17
|7.
|Джегго Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Aristotle Karasalidis
|2
|0
|2.
|Giorgos Liavas
|2
|0
|3.
|Jorge Diaz1
|2
|0
|4.
|Vanderson
|0
|1
|5.
|Таар Аймен
|0
|1
|6.
|Nicolas Mazzola
|1
|0
|7.
|Яколиш Антонио
|1
|0
|8.
|Далсью
|1
|0
|9.
|Вергос Николаос
|1
|0
|10.
|Перейра Элиас
|1
|0
|11.
|Apostolos Konstantopoulos
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роуз Линдси
|4
|0
|2.
|Джегго Джеймс
|3
|0
|3.
|Сакик Эмануэль
|3
|0
|4.
|Саша Лукас
|2
|0
|5.
|Мансини Даниэль
|2
|0
|6.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|7.
|Буше Закари
|1
|0
|8.
|Манос Димитриос
|1
|0
|9.
|Сиампанис Мариос
|1
|0
|10.
|Матео Гарсия
|1
|0
|11.
|Багалианис Петрос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панетоликос
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|Арис Салоники
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
Предыдущие игры
Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =8 -8ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос
Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос
Арис Салоники Последние 20 матчей: +8 =4 -8Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина
Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК
Последние игры между собой
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Арис Салоники: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|6
|1
|0
|15 - 1
|19
|2.
|Арис Салоники
|0:0
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|3.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|4.
|ПАОК
|7
|4
|3
|0
|12 - 4
|15
|5.
|Волос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Атромитос
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|7.
|Астерас
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|ПАС Янина
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|9.
|Панатинаикос
|9
|2
|3
|4
|7 - 8
|9
|10.
|ОФИ
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|11.
|Лариса
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Панетоликос
|0:0
|9
|0
|5
|4
|3 - 11
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Ламия
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
Победитель
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