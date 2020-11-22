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Панетоликос
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Арис Салоники
0' 17'
1
Christopher
Knett
54
Giorgos
Liavas
66
Apostolos
Konstantopoulos
12
Арийиби
Гболи
8
Mohammad
Reza
Azadi
7
Franco
Mazurek
47
Alexandros
Malis
37
Angelos
Tsigaras
11
Jorge
Diaz1
10
Далсью
30
Javier
Mendoza
99
Сиампанис
Мариос
66
Сакик
Эмануэль
92
Роуз
Линдси
29
Беналуань
Йоан
21
Сундгрен
Даниэль
26
Матилья
Хавьер
6
Джегго
Джеймс
17
Силва
Алешандре
10
Матео
Гарсия
16
Бруну
Гама
9
Манос
Димитриос
Панетоликос
4-4-2
Арис Салоники
4-2-3-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 2 (1) 0.25
2. Franco Mazurek 1 (1) 0.13
Арис Салоники
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруну Гама 3 (2) 0.5
2. Бертолио Факундо 1 0.17
3. Фетфатцидис Иоаннис 1 0.17
4. Матилья Хавьер 1 0.17
5. Лопес Кристиан 1 0.17
6. Мансини Даниэль 1 0.17
7. Джегго Джеймс 0 0

Карточки

Панетоликос
# Игрок      
1. Aristotle Karasalidis 2 0
2. Giorgos Liavas 2 0
3. Jorge Diaz1 2 0
4. Vanderson 0 1
5. Таар Аймен 0 1
6. Nicolas Mazzola 1 0
7. Яколиш Антонио 1 0
8. Далсью 1 0
9. Вергос Николаос 1 0
10. Перейра Элиас 1 0
11. Apostolos Konstantopoulos 1 0
Арис Салоники
# Игрок      
1. Роуз Линдси 4 0
2. Джегго Джеймс 3 0
3. Сакик Эмануэль 3 0
4. Саша Лукас 2 0
5. Мансини Даниэль 2 0
6. Фетфатцидис Иоаннис 1 0
7. Буше Закари 1 0
8. Манос Димитриос 1 0
9. Сиампанис Мариос 1 0
10. Матео Гарсия 1 0
11. Багалианис Петрос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панетоликос 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0
 Арис Салоники 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)

Предыдущие игры

Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =8 -8
ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос
Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос
Арис Салоники Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина
Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК

Последние игры между собой

Панетоликос: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Арис Салоники: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Панетоликос 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:2 Панетоликос Суперлига
Панетоликос 0:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 5:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 Панетоликос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 6 1 0 15 - 1 19
2. Арис Салоники 0:0 7 5 2 0 9 - 3 17
3. АЕК 7 5 1 1 13 - 4 16
4. ПАОК 7 4 3 0 12 - 4 15
5. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Атромитос 9 3 3 3 9 - 13 12
7. Астерас 7 3 2 2 8 - 8 11
8. ПАС Янина 8 2 3 3 9 - 9 9
9. Панатинаикос 9 2 3 4 7 - 8 9
10. ОФИ 8 1 3 4 8 - 14 6
11. Лариса 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Панетоликос 0:0 9 0 5 4 3 - 11 5
13. Аполлон Смирнис 7 1 1 5 5 - 11 4
14. Ламия 7 0 2 5 5 - 14 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Арис Салоники
4.17
3.25
2.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.20 3.25 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.05 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.52 3.20 2.21
  4.17 3.21 1.98

Самый высокий коэффициент на матч «Панетоликос» – «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панетоликос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арис Салоники» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панетоликос» – «Арис Салоники», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.30 1.08 5.30 1.14 2.55 1.51 2.23 1.66 1.91 1.89 1.66 2.23 1.49 2.42 1.23 3.95 1.17 4.70 1.05 9.00 1.03 9.00 0.00 17.00
5.45 1.12 2.54 1.49 1.93 1.87 1.56 2.58 1.24 4.05 1.17 4.90 1.04 9.00 1.02 9.50
7.11 1.10 2.55 1.51 2.21 1.67 1.88 1.95 1.62 2.30 1.48 2.64 1.17 5.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.50 1.47 1.55 2.41 1.28 3.45 1.05 8.50
2.45 1.55 1.60 2.34 1.29 3.60
2.28 1.63 1.88 1.94 1.45 2.73 1.36 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.05 1.72 1.47 2.60 1.15 5.00
3.04 1.38 2.03 1.79 1.45 2.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.14 1.66
Букмекер Да Нет
5.40 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
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