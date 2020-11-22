Панетоликос
0:1
Конец матча
Стадион: Панетоликос
Арис Салоники
0:1
18' ПенальтиБруну Гама
29' Желтая карточкаБеналуань Йоан
45' Желтая карточкаМанос Димитриос
49' Желтая карточкаБруну Гама
80' Желтая карточкаManolis Tzanakakis
90' Желтая карточкаJorge Diaz1
90' Желтая карточкаБертолио Факундо
10
Далсью
11
Jorge
Diaz1
92
Роуз
Линдси
16
Бруну
Гама
10
Матео
Гарсия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ДалсьюЗащитник
-
11 Jorge Diaz1Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Буше ЗакариВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каче ЭргюсПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
18'
0:1
29'
45'
49'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|2 (1)
|0.22
|2.
|Franco Mazurek
|1 (1)
|0.11
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруну Гама
|4 (3)
|0.57
|2.
|Бертолио Факундо
|1
|0.14
|3.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.14
|4.
|Матилья Хавьер
|1
|0.14
|5.
|Лопес Кристиан
|1
|0.14
|6.
|Мансини Даниэль
|1
|0.14
|7.
|Джегго Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jorge Diaz1
|3
|0
|2.
|Aristotle Karasalidis
|2
|0
|3.
|Giorgos Liavas
|2
|0
|4.
|Vanderson
|0
|1
|5.
|Таар Аймен
|0
|1
|6.
|Nicolas Mazzola
|1
|0
|7.
|Яколиш Антонио
|1
|0
|8.
|Manolis Tzanakakis
|1
|0
|9.
|Далсью
|1
|0
|10.
|Вергос Николаос
|1
|0
|11.
|Перейра Элиас
|1
|0
|12.
|Apostolos Konstantopoulos
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роуз Линдси
|4
|0
|2.
|Джегго Джеймс
|3
|0
|3.
|Сакик Эмануэль
|3
|0
|4.
|Саша Лукас
|2
|0
|5.
|Манос Димитриос
|2
|0
|6.
|Мансини Даниэль
|2
|0
|7.
|Беналуань Йоан
|1
|0
|8.
|Бертолио Факундо
|1
|0
|9.
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|10.
|Буше Закари
|1
|0
|11.
|Бруну Гама
|1
|0
|12.
|Сиампанис Мариос
|1
|0
|13.
|Матео Гарсия
|1
|0
|14.
|Багалианис Петрос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панетоликос
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|Арис Салоники
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =8 -8ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос Ламия 0:0 Панетоликос
Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос
Арис Салоники Последние 20 матчей: +8 =4 -8Арис Салоники 1:0 Астерас Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:2 ПАС Янина
Волос 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК
Последние игры между собой
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Арис Салоники: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|6
|1
|0
|15 - 1
|19
|2.
|Арис Салоники
|7
|6
|1
|0
|10 - 3
|19
|3.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|4.
|ПАОК
|0:1
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|5.
|Волос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|ПАС Янина
|1:0
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|7.
|Атромитос
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|8.
|Астерас
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|Панатинаикос
|9
|2
|3
|4
|7 - 8
|9
|10.
|ОФИ
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|11.
|Лариса
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Аполлон Смирнис
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|Панетоликос
|9
|0
|4
|5
|3 - 12
|4
|14.
|Ламия
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
Победитель
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