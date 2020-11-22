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ПАОК
0:1
Первый тайм: 36'

Стадион:
ПАС Янина
0'
30' Желтая карточка
Эсити Андерсон
0:1
31' Гол
Rodrigo Erramuspe
36'
88
Живкович
Живко
2
Алвес
Родриго
5
Варела
Фернанду
15
Креспо
Хосе
16
Перейра
Адриан
24
Эсити
Андерсон
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
10
Мург
Томас
20
Виейринья
9
Свидерски
Кароль
33
Хутесиотис
Лефтерис
2
Салиакас
Манолис
4
Epaminondas
Pantelakis
15
Rodrigo
Erramuspe
43
Пеерсман
Марвин
14
Giorgos
Pamlidis
22
Stefanos
Siontis
21
Edwin
Castro1
7
Alexandros
Kartalis
12
Крижман
Санди
29
Jean-Baptiste
LEO
ПАОК
4-2-3-1
ПАС Янина
4-4-2

Ход матча

25'
 
Christos Eleftheriadis
Крижман Санди
30'
Эсити Андерсон
 
31'
0:1
Rodrigo Erramuspe

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 4 0.5
2. Шваб Штефан 1 (1) 0.13
3. Цолис Христос 1 0.13
4. Эль-Каддури Омар 1 0.13
5. Мург Томас 1 0.13
6. Живкович Андрия 1 0.13
7. Нинуа Ника 1 0.13
8. Дуглас Гомес 1 (1) 0.13
9. Колак Антонио-Мирко 1 (1) 0.13
10. Бисесвар Диего 0 0
11. Яннулис Димитрис 0 0
ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Pamlidis 3 0.33
2. Christos Eleftheriadis 2 0.22
3. Каргас Яннис 1 0.11
4. Jean-Baptiste LEO 1 0.11
5. Epaminondas Pantelakis 1 0.11
6. Vladyslav Naumets 1 0.11
7. Rodrigo Erramuspe 0 0
8. Stefanos Siontis 0 0
9. Пеерсман Марвин 0 0
10. Alexandros Kartalis 0 0
11. Eleftherios Choutetsiotis 0 0

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Эль-Каддури Омар 2 0
2. Ингасон Сверрир 2 0
3. Михаилидис Яннис 2 0
4. Шваб Штефан 1 0
5. Мург Томас 1 0
6. Пелкас Димитрис 1 0
7. Живкович Андрия 1 0
8. Эсити Андерсон 1 0
9. Ваге Мусса 1 0
10. Яннулис Димитрис 1 0
11. Нинуа Ника 1 0
ПАС Янина
# Игрок      
1. Stefanos Siontis 3 0
2. Пеерсман Марвин 3 0
3. Каргас Яннис 3 0
4. Alexandros Kartalis 3 0
5. Alexandros Lolis 1 1
6. Крижман Санди 2 0
7. Салиакас Манолис 2 0
8. Хутесиотис Лефтерис 2 0
9. Epaminondas Pantelakis 2 0
10. Edwin Castro1 2 0
11. Rodrigo Erramuspe 1 0
12. Jean-Baptiste LEO 1 0
13. Vladyslav Naumets 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 16.67% (2) 16.67% (2) 0 8.33% (1) 0 58.33% (7)
 ПАС Янина 33.33% (3) 11.11% (1) 33.33% (3) 0 22.22% (2) 0

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК ПАОК 4:1 ПСВ Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК
ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Атромитос 0:0 ПАОК ПАОК 0:0 Арис Салоники АЕК 0:0 ПАОК
ПАС Янина Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК
Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 1:6 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Киссамикос Эрготелис 1:2 ПАС Янина

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 5
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 11
ПАС Янина 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 ПАС Янина Суперлига
ПАС Янина 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 ПАС Янина Суперлига ПАОК 3:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 ПАС Янина Кубок Греции ПАОК 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:2 ПАОК Суперлига ПАС Янина 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 ПАС Янина Суперлига ПАОК 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:2 ПАС Янина Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 6 1 0 15 - 1 19
2. Арис Салоники 7 6 1 0 10 - 3 19
3. АЕК 7 5 1 1 13 - 4 16
4. ПАОК 0:0 8 4 4 0 12 - 4 16
5. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Атромитос 9 3 3 3 9 - 13 12
7. Астерас 7 3 2 2 8 - 8 11
8. ПАС Янина 0:0 9 2 4 3 9 - 9 10
9. Панатинаикос 9 2 3 4 7 - 8 9
10. ОФИ 8 1 3 4 8 - 14 6
11. Лариса 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Аполлон Смирнис 7 1 1 5 5 - 11 4
13. Панетоликос 9 0 4 5 3 - 12 4
14. Ламия 7 0 2 5 5 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
ПАС Янина
1.53
5.00
9.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.53 3.65 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 3.20 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.34 5.00 9.70
  3.24 2.72 2.61

Самый высокий коэффициент на матч «ПАОК» – «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАОК» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАОК» – «ПАС Янина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.70 1.11 9.10 1.04 2.25 1.60 2.90 1.38 1.40 2.80 1.78 2.03 1.57 2.41 1.12 5.55 1.16 4.80 1.11 5.80 1.05 9.70 1.03 10.00
10.25 1.01 9.10 1.03 3.62 1.27 2.91 1.41 2.01 1.89 1.55 2.45 1.36 3.04 1.17 4.95 1.10 5.55 1.01 9.90
3.79 1.27 2.83 1.42 2.46 1.55 2.69 1.46 2.09 1.75 1.84 1.99 1.58 2.39 1.44 2.76 1.37 3.12 1.13 6.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.65 2.15 2.05 1.77 1.07 7.50 1.14 4.90
3.15 1.36 2.05 1.77 1.47 2.68
2.65 1.48 2.17 1.69 1.68 2.20 1.68 2.21 1.38 3.02 1.20 4.38
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.85 1.39 1.74 2.02 1.32 3.20
2.83 1.43 1.73 2.11 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
5.55 1.15
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
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