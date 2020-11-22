30' Желтая карточкаЭсити Андерсон
0:1
31' ГолRodrigo Erramuspe
15
Креспо
Хосе
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
20
Виейринья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
20 ВиейриньяПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ваге МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
Ход матча
30'
31'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|4
|0.5
|2.
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.13
|3.
|Цолис Христос
|1
|0.13
|4.
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.13
|5.
|Мург Томас
|1
|0.13
|6.
|Живкович Андрия
|1
|0.13
|7.
|Нинуа Ника
|1
|0.13
|8.
|Дуглас Гомес
|1 (1)
|0.13
|9.
|Колак Антонио-Мирко
|1 (1)
|0.13
|10.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|11.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giorgos Pamlidis
|3
|0.33
|2.
|Christos Eleftheriadis
|2
|0.22
|3.
|Каргас Яннис
|1
|0.11
|4.
|Jean-Baptiste LEO
|1
|0.11
|5.
|Epaminondas Pantelakis
|1
|0.11
|6.
|Vladyslav Naumets
|1
|0.11
|7.
|Rodrigo Erramuspe
|0
|0
|8.
|Stefanos Siontis
|0
|0
|9.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|10.
|Alexandros Kartalis
|0
|0
|11.
|Eleftherios Choutetsiotis
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0
|2.
|Ингасон Сверрир
|2
|0
|3.
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|4.
|Шваб Штефан
|1
|0
|5.
|Мург Томас
|1
|0
|6.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|7.
|Живкович Андрия
|1
|0
|8.
|Эсити Андерсон
|1
|0
|9.
|Ваге Мусса
|1
|0
|10.
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|11.
|Нинуа Ника
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Stefanos Siontis
|3
|0
|2.
|Пеерсман Марвин
|3
|0
|3.
|Каргас Яннис
|3
|0
|4.
|Alexandros Kartalis
|3
|0
|5.
|Alexandros Lolis
|1
|1
|6.
|Крижман Санди
|2
|0
|7.
|Салиакас Манолис
|2
|0
|8.
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|9.
|Epaminondas Pantelakis
|2
|0
|10.
|Edwin Castro1
|2
|0
|11.
|Rodrigo Erramuspe
|1
|0
|12.
|Jean-Baptiste LEO
|1
|0
|13.
|Vladyslav Naumets
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|0
|8.33% (1)
|0
|58.33% (7)
|ПАС Янина
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|0
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +10 =8 -2Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК ПАОК 4:1 ПСВ Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК
ПАС Янина Последние 20 матчей: +11 =4 -5ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК
Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 1:6 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Киссамикос Эрготелис 1:2 ПАС Янина
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 5
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 11
ПАС Янина 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 ПАС Янина Суперлига ПАОК 3:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 ПАС Янина Кубок Греции ПАОК 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:2 ПАОК Суперлига ПАС Янина 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 ПАС Янина Суперлига ПАОК 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:2 ПАС Янина Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|6
|1
|0
|15 - 1
|19
|2.
|Арис Салоники
|7
|6
|1
|0
|10 - 3
|19
|3.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|4.
|ПАОК
|0:0
|8
|4
|4
|0
|12 - 4
|16
|5.
|Волос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Атромитос
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|7.
|Астерас
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|ПАС Янина
|0:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 9
|10
|9.
|Панатинаикос
|9
|2
|3
|4
|7 - 8
|9
|10.
|ОФИ
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|11.
|Лариса
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Аполлон Смирнис
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|Панетоликос
|9
|0
|4
|5
|3 - 12
|4
|14.
|Ламия
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
Победитель
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