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  3. Греция
Волос
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
ОФИ
0' 4'
1
Athanasios
Garavelis
10
Гуаррочена
Икер
15
Rodrigo
Colombo
5
Санчес
Сальвадор
3
Феррари
Франко
31
Giannis
Kiakos
14
Баррьентос
Жан
19
Juan
Perea
12
Мартинес
Николас
II
11
Варда
Амр
9
Anastasios
Douvikas
32
Domitris
Sotiriou
2
Abdul
Rahman
Oues
15
Диамантис
Апостолос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
29
Miguel
Mellado
Де
Гузман
Джонатан
7
Стургеон
Фабиу
8
Juan
Neira1
28
Frixos
Grivas
22
Сардинеро
Адриан
Волос
4-2-3-1
ОФИ
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anastasios Douvikas 4 0.57
2. Баррьентос Жан 2 (2) 0.29
3. Варда Амр 1 0.14
4. Julian Bartolo 1 0.14
5. Мартинес Николас II 0 0
ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 3 0.38
2. Стургеон Фабиу 2 0.25
3. Miguel Mellado 1 0.13
4. Juan Neira1 1 0.13
5. Яннулис Костас 0 0
6. Наби Адил 0 0
7. Ваш Рикарду 0 0
8. Коровесис Никос 0 0

Карточки

Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 5 0
2. Гуаррочена Икер 3 0
3. Текио Серхио 3 0
4. Ринстра Дан 1 1
5. Gerasimos Mitoglou 1 1
6. Rodrigo Colombo 2 0
7. Санчес Сальвадор 2 0
8. Ендришек Эрик 1 0
9. Цоканис Тасос 1 0
10. Stergios Dimopoulos 1 0
11. Antonis Dentakis 1 0
12. Феррари Франко 1 0
13. Anastasios Douvikas 1 0
14. Julian Bartolo 1 0
15. Juan Perea 1 0
ОФИ
# Игрок      
1. Селимович Вахид 4 1
2. Vajeba Sakor 3 0
3. Вурос Праксителис 2 0
4. Стаикос Пасхалис 2 0
5. Коровесис Никос 2 0
6. Miguel Mellado 2 0
7. Juan Neira1 2 0
8. Сардинеро Адриан 1 0
9. Маринакис Никос 1 0
10. Joao Figueiredo 1 0
11. Abdul Rahman Oues 1 0
12. Диамантис Апостолос 1 0
13. Frixos Grivas 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Волос 0 12.5% (1) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 62.5% (5)
 ОФИ 14.29% (1) 0 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос
Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос Волос 2:3 Атромитос Астерас 4:0 Волос Волос 0:0 Ламия Лариса 3:1 Волос Волос 1:0 Ксанти Паниониос 1:0 Волос Панатинаикос 4:1 Волос
ОФИ Последние 20 матчей: +1 =5 -14
ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос
ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:2 ОФИ ОФИ 1:3 Олимпиакос ОФИ 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 ОФИ ОФИ 2:2 ПАОК Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 0:0 Панатинаикос ПАОК 3:1 ОФИ

Последние игры между собой

Волос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
ОФИ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ОФИ 1:2 Волос Суперлига Волос 1:0 ОФИ Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 7 6 1 0 15 - 1 19
2. Арис Салоники 7 6 1 0 10 - 3 19
3. ПАОК 8 5 3 0 14 - 5 18
4. АЕК 7 5 1 1 13 - 4 16
5. Волос 7 3 3 1 8 - 5 12
6. Атромитос 9 3 3 3 9 - 13 12
7. Астерас 7 3 2 2 8 - 8 11
8. ПАС Янина 9 2 3 4 10 - 11 9
9. Панатинаикос 9 2 3 4 7 - 8 9
10. ОФИ 8 1 3 4 8 - 14 6
11. Лариса 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Аполлон Смирнис 7 1 1 5 5 - 11 4
13. Панетоликос 9 0 4 5 3 - 12 4
14. Ламия 7 0 2 5 5 - 14 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
ОФИ
2.91
3.05
3.35
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 2.95 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.05 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.91 3.02 2.68

Самый высокий коэффициент на матч «Волос» – «ОФИ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Волос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ОФИ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Волос» – «ОФИ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.90 1.06 5.90 1.11 2.70 1.44 2.05 1.77 1.75 2.07 1.59 2.37 1.27 3.60 1.19 4.40 1.06 8.00 1.05 8.70 1.01 15.50
6.60 1.07 5.55 1.11 2.70 1.44 2.05 1.77 1.63 2.41 1.29 3.60 1.20 4.33 1.06 7.80 1.03 8.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.60 2.33 1.28 3.45 1.06 7.90
2.40 1.57 1.61 2.31 1.31 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.18 1.64 1.51 2.46 1.18 4.60
3.26 1.34 2.21 1.67 1.53 2.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.80
Букмекер Да Нет
5.50 1.13
Букмекер Да Нет
3.75 1.23
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