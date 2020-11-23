Волос
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Пантессалико
ОФИ
19
Juan
Perea
11
Варда
Амр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Juan PereaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Варда АмрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Текио СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anastasios Douvikas
|4
|0.57
|2.
|Баррьентос Жан
|2 (2)
|0.29
|3.
|Варда Амр
|1
|0.14
|4.
|Julian Bartolo
|1
|0.14
|5.
|Мартинес Николас II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|3
|0.38
|2.
|Стургеон Фабиу
|2
|0.25
|3.
|Miguel Mellado
|1
|0.13
|4.
|Juan Neira1
|1
|0.13
|5.
|Яннулис Костас
|0
|0
|6.
|Наби Адил
|0
|0
|7.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|8.
|Коровесис Никос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|5
|0
|2.
|Гуаррочена Икер
|3
|0
|3.
|Текио Серхио
|3
|0
|4.
|Ринстра Дан
|1
|1
|5.
|Gerasimos Mitoglou
|1
|1
|6.
|Rodrigo Colombo
|2
|0
|7.
|Санчес Сальвадор
|2
|0
|8.
|Ендришек Эрик
|1
|0
|9.
|Цоканис Тасос
|1
|0
|10.
|Stergios Dimopoulos
|1
|0
|11.
|Antonis Dentakis
|1
|0
|12.
|Феррари Франко
|1
|0
|13.
|Anastasios Douvikas
|1
|0
|14.
|Julian Bartolo
|1
|0
|15.
|Juan Perea
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Селимович Вахид
|4
|1
|2.
|Vajeba Sakor
|3
|0
|3.
|Вурос Праксителис
|2
|0
|4.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|5.
|Коровесис Никос
|2
|0
|6.
|Miguel Mellado
|2
|0
|7.
|Juan Neira1
|2
|0
|8.
|Сардинеро Адриан
|1
|0
|9.
|Маринакис Никос
|1
|0
|10.
|Joao Figueiredo
|1
|0
|11.
|Abdul Rahman Oues
|1
|0
|12.
|Диамантис Апостолос
|1
|0
|13.
|Frixos Grivas
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волос
|0
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|62.5% (5)
|ОФИ
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +4 =5 -11Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина Ламия 1:2 Волос
Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос Волос 2:3 Атромитос Астерас 4:0 Волос Волос 0:0 Ламия Лариса 3:1 Волос Волос 1:0 Ксанти Паниониос 1:0 Волос Панатинаикос 4:1 Волос
ОФИ Последние 20 матчей: +1 =5 -14ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ ОФИ 2:2 Панатинаикос
Последние игры между собой
Волос: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
ОФИ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|7
|6
|1
|0
|15 - 1
|19
|2.
|Арис Салоники
|7
|6
|1
|0
|10 - 3
|19
|3.
|ПАОК
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|4.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|5.
|Волос
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|Атромитос
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|7.
|Астерас
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|8.
|ПАС Янина
|9
|2
|3
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Панатинаикос
|9
|2
|3
|4
|7 - 8
|9
|10.
|ОФИ
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|11.
|Лариса
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Аполлон Смирнис
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|13.
|Панетоликос
|9
|0
|4
|5
|3 - 12
|4
|14.
|Ламия
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
Победитель
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