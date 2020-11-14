Виртус Энтелла
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Комунале ди Кьявари
Венеция
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bruno Tedino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|2 (2)
|0.33
|2.
|Де Лука Джузеппе
|2
|0.33
|3.
|Куррарино Микеле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|4
|0.67
|2.
|Араму Маттиа
|2 (1)
|0.33
|3.
|Фьордилино Антонио
|2
|0.33
|4.
|Мале Юссеф
|1
|0.17
|5.
|Карлссон Отар
|1
|0.17
|6.
|Джонсон Деннис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крими Марко
|2
|1
|2.
|Паолуччи Андреа
|2
|1
|3.
|Пеллиццер Микеле
|2
|0
|4.
|Поли Фабрицио
|2
|0
|5.
|Копполаро Мауро
|2
|0
|6.
|Брешанини Марко
|2
|0
|7.
|Де Лука Джузеппе
|1
|0
|8.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|9.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|10.
|Коста Филиппо
|1
|0
|11.
|Кьоза Марко
|1
|0
|12.
|Тоскано Марко
|1
|0
|13.
|Петрович Томи
|1
|0
|14.
|Брунори Маттео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вакка Антонио
|4
|0
|2.
|Модоло Марко
|2
|0
|3.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|4.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|5.
|Капелло Алессандро
|1
|0
|6.
|Форте Франческо
|1
|0
|7.
|Мале Юссеф
|1
|0
|8.
|Тогордо Антони
|1
|0
|9.
|Джонсон Деннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виртус Энтелла
|0
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|Венеция
|0
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|25% (2)
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +4 =10 -6Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915 Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла
Венеция Последние 20 матчей: +10 =5 -5Реджана 1915 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара
Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Венеция: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|2.
|Кьево
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|4.
|Лечче
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|5.
|СПАЛ 2013
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Салернитана
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Венеция
|6
|3
|1
|2
|10 - 4
|10
|8.
|Читтаделла
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Монца
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|10.
|Брешия
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|Порденоне
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|12.
|Реджана 1915
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|13.
|Реджина
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Виченца Виртус
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|15.
|Козенца
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|18.
|Виртус Энтелла
|6
|0
|4
|2
|4 - 10
|4
|19.
|Пескара
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кремонезе
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Виртус Энтелла» – «Венеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виртус Энтелла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виртус Энтелла» – «Венеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.00
|1.05
|6.60
|1.09
|2.90
|1.38
|—
|—
|2.25
|1.64
|1.88
|1.92
|1.68
|2.20
|—
|—
|1.32
|3.20
|1.22
|3.90
|1.07
|6.90
|1.06
|7.70
|1.01
|14.50
|
|6.55
|1.07
|5.90
|1.11
|2.90
|1.39
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.70
|2.27
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.24
|3.88
|1.08
|6.80
|1.05
|7.30
|—
|—
|
|7.82
|1.10
|—
|—
|3.13
|1.39
|2.74
|1.50
|2.32
|1.66
|1.93
|1.96
|1.69
|2.25
|1.52
|2.66
|—
|—
|1.25
|4.23
|—
|—
|—
|—
|—
|—