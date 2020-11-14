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Виртус Энтелла
0:2
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
24' Желтая карточка
Феличоли Джанфилиппо
30' Желтая карточка
Куррарино Микеле
0:1
49' Гол в свои ворота
Пеллиццер Микеле
0:2
77' Гол
Чеккарони Пьетро
90'+5
24
Борра
Даниеле
15
Пеллиццер
Микеле
13
Поли
Фабрицио
5
Кьоза
Марко
17
Де
Коль
Филиппо
33
Брешанини
Марко
18
Маццокко
Давиде
11
Куррарино
Микеле
19
Брунори
Маттео
38
Морозини
Леонардо
7
Де
Лука
Джузеппе
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
14
Феличоли
Джанфилиппо
16
Фьордилино
Антонио
5
Вакка
Антонио
10
Араму
Маттиа
9
Капелло
Алессандро
17
Джонсон
Деннис
11
Форте
Франческо
Виртус Энтелла
3-4-2-1
Венеция
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 2 (2) 0.29
2. Де Лука Джузеппе 2 0.29
3. Куррарино Микеле 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 4 0.57
2. Араму Маттиа 2 (1) 0.29
3. Фьордилино Антонио 2 0.29
4. Мале Юссеф 1 0.14
5. Чеккарони Пьетро 1 0.14
6. Карлссон Отар 1 0.14
7. Джонсон Деннис 0 0

Карточки

Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Крими Марко 2 1
2. Паолуччи Андреа 2 1
3. Пеллиццер Микеле 2 0
4. Поли Фабрицио 2 0
5. Копполаро Мауро 2 0
6. Брешанини Марко 2 0
7. Де Лука Джузеппе 1 0
8. Де Коль Филиппо 1 0
9. Манкосу Маттео 1 0
10. Коста Филиппо 1 0
11. Кьоза Марко 1 0
12. Тоскано Марко 1 0
13. Петрович Томи 1 0
14. Брунори Маттео 1 0
15. Куррарино Микеле 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Вакка Антонио 4 0
2. Модоло Марко 2 0
3. Молинаро Кристиан 1 0
4. Ди Мариано Франческо 1 0
5. Капелло Алессандро 1 0
6. Форте Франческо 1 0
7. Феличоли Джанфилиппо 1 0
8. Мале Юссеф 1 0
9. Тогордо Антони 1 0
10. Джонсон Деннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виртус Энтелла 0 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2)
 Венеция 0 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 0 33.33% (3)

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Виртус Энтелла 1:5 Лечче Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 1:1 Реджина Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915 Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла
Венеция Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Реджана 1915 2:1 Венеция Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара
Кремонезе 0:0 Венеция Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Венеция: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Венеция 2:2 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:2 Венеция Серия B Венеция 2:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:0 Венеция Серия B
Венеция 0:2 Виртус Энтелла Про Прима Дивизионе Виртус Энтелла 2:1 Венеция Про Прима Дивизионе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 7 5 1 1 12 - 7 16
2. Кьево 7 4 2 1 8 - 4 14
3. Венеция 7 4 1 2 12 - 4 13
4. Фрозиноне 7 4 1 2 6 - 4 13
5. Лечче 7 3 3 1 13 - 8 12
6. СПАЛ 2013 7 3 3 1 11 - 8 12
7. Салернитана 6 3 2 1 9 - 6 11
8. Читтаделла 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Монца 6 2 3 1 6 - 4 9
10. Брешия 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Порденоне 7 1 5 1 8 - 9 8
12. Реджана 1915 5 2 1 2 7 - 6 7
13. Реджина 7 1 4 2 7 - 9 7
14. Виченца Виртус 6 1 3 2 9 - 10 6
15. Козенца 7 0 5 2 4 - 7 5
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Пескара 7 1 1 5 6 - 15 4
19. Виртус Энтелла 7 0 4 3 4 - 12 4
20. Кремонезе 6 0 3 3 3 - 7 3
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Бонус: 5 000 ₽ 3.64 2.95 2.29
  20.26 5.46 1.24

Самый высокий коэффициент на матч «Виртус Энтелла» – «Венеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виртус Энтелла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виртус Энтелла» – «Венеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.25 1.31 6.60 1.09 1.70 2.05 2.25 1.64 1.88 1.92 1.10 6.25 1.32 3.20 1.07 7.50 1.07 6.90 1.02 11.00 1.01 14.50
6.55 1.07 5.90 1.11 2.90 1.39 2.22 1.66 1.70 2.27 1.35 3.20 1.24 3.88 1.08 6.80 1.05 7.30
3.52 1.32 2.95 1.43 2.38 1.62 1.85 2.03 2.27 1.68 1.91 1.97 1.53 2.60 1.37 3.22 1.54 2.56 1.33 3.45 1.13 6.57 1.19 4.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.80 1.71 2.14 1.02 11.00 1.07 7.00 1.02 11.00
2.56 1.53 1.70 2.15 1.35 3.20 1.09 7.20 1.07 8.60
1.23 4.38 1.12 6.91 1.27 3.90 1.47 2.79 1.34 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.57 1.55 2.35 1.20 4.30
3.38 1.32 2.32 1.61 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.65 1.27
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