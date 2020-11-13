  1. Футбол
  2. Матчи
Колумбия
0:0
Первый тайм: 4'
Уругвай
0' 4'
1
Оспина
Давид
11
Куадрадо
Хуан
13
Мина
Йерри
3
Мурильо
Джейсон
17
Мохика
Хоан
8
Урибе
Матеус
5
Барриос
Вилмар
16
Хефферсон
Лерма
10
Родригес
Хамес
7
Сапата
Дуван
19
Муриэль
Луис
12
Кампанья
Мартин
22
Касерес
Мартин
2
Хименес
Хосе
3
Годин
Диего
17
Винья
Матиас
8
Нандес
Найтан
14
Торрейра
Лукас
6
Бентанкур
Родриго
7
Де
ла
Крус
Николас
9
Суарес
Луис
21
Кавани
Эдинсон
Колумбия
4-3-3
Уругвай
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Колумбия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 2 0.67
2. Фалькао Радамель 1 0.33
3. Сапата Дуван 1 0.33
4. Хефферсон Лерма 1 0.33
5. Куадрадо Хуан 0 0
6. Варгас Камило 0 0
7. Медина Стефан 0 0
8. Мохика Хоан 0 0
Уругвай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 3 (3) 1
2. Макси Гомес 1 0.33

Карточки

Колумбия
# Игрок      
1. Родригес Хамес 1 0
2. Санчес Давинсон 1 0
Уругвай
# Игрок      
1. Коатес Себастьян 1 0
2. Бентанкур Родриго 1 0
3. Макси Гомес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колумбия 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 0 20% (1)
 Уругвай 0 0 25% (1) 0 0 75% (3)

Предыдущие игры

Колумбия Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Чили 2:2 Колумбия Колумбия 3:0 Венесуэла Эквадор 0:1 Колумбия Колумбия 1:0 Перу
Алжир 3:0 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 0:0 Венесуэла Бразилия 2:2 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 1:0 Парагвай Колумбия 1:0 Катар Аргентина 0:2 Колумбия Перу 0:3 Колумбия Колумбия 3:0 Панама Южная Корея 2:1 Колумбия Япония 0:1 Колумбия Колумбия 3:1 Коста-Рика США 2:4 Колумбия Колумбия 0:0 Аргентина Колумбия 2:1 Венесуэла
Уругвай Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Эквадор 4:2 Уругвай Уругвай 2:1 Чили Аргентина 2:2 Уругвай Венгрия 1:2 Уругвай
Перу 1:1 Уругвай Уругвай 1:0 Перу Чили (жен) 3:1 Уругвай Чили (жен) 3:0 Уругвай США 1:1 Уругвай Коста-Рика 1:2 Уругвай Уругвай 0:0 Перу Чили 0:1 Уругвай Уругвай 2:2 Япония Уругвай 4:0 Эквадор Уругвай 3:0 Панама Аргентина (жен) 3:1 Уругвай Уругвай 4:0 Таиланд Уругвай 3:0 Узбекистан Франция (жен) 6:0 Уругвай Франция 1:0 Уругвай

Последние игры между собой

Колумбия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Уругвай: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Колумбия 2:2 Уругвай Отборочные матчи: Южная Америка Уругвай 3:0 Колумбия Отборочные матчи: Южная Америка Колумбия 2:0 Уругвай Чемпионат мира 2014 Уругвай 2:0 Колумбия Чемпионат Мира
Колумбия 4:0 Уругвай Чемпионат Мира Уругвай 3:1 Колумбия Чемпионат Мира Колумбия 0:1 Уругвай Чемпионат Мира Уругвай 2:2 Колумбия Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентина Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Бразилия Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
3. Эквадор Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
4. Колумбия 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
5. Парагвай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Уругвай 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
7. Чили Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
8. Перу Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
9. Венесуэла Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
10. Боливия Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • Первый тайм
  • 3'
    Фаворитом этого матча букмекеры видят сборную Колумбии, оценивая её успех в этой встрече 50%.
  • 2'
    Активно обе команды забегали с первых секунд. Всем хотелось бы сразу завладеть игровым и территориальным преимуществом.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Уругвайцы первыми разыграли мяч с центра поля.
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча третьего тура южноамериканской квалификации на ЧМ-2022, в котором сборная Колумбии сыграет со сборной Уругвая.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 148
Колумбия 51.4% (76)
X 27% (40)
Уругвай 21.6% (32)
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колумбия
Ничья
Уругвай
1.99
3.60
4.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.87 3.30 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.60 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.55 3.95
  1.99 3.33 4.33

Самый высокий коэффициент на матч «Колумбия» – «Уругвай» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колумбия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уругвай» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колумбия» – «Уругвай», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.50 1.03 7.50 1.07 3.30 1.33 2.55 1.55 2.08 1.80 1.82 2.06 1.42 2.85 1.29 3.60 1.12 6.30 1.09 6.70 1.01 12.00
9.90 1.06 8.20 1.08 3.15 1.37 2.49 1.55 1.82 2.09 1.42 2.91 1.29 3.68 1.12 6.60 1.09 7.50 1.02 14.50
3.25 1.36 2.87 1.45 2.47 1.58 2.03 1.85 1.77 2.11 1.57 2.48 1.40 3.07 1.26 4.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.81 2.05 1.38 3.05 1.11 6.70
2.88 1.42 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.35 1.08 7.70
2.80 1.47 2.30 1.65 1.80 2.09 1.50 2.68 1.37 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.39 1.47 1.62 2.17 1.25 3.80
3.68 1.28 2.48 1.54 1.63 2.28 1.24 4.05 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.97
Букмекер Да Нет
5.10 1.17
Букмекер Да Нет
3.90 1.30
Где смотреть матч Колумбия 0:0 Уругвай онлайн

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Прогнозы на матч Колумбия 0:0 Уругвай

Исход игры
Колумбия
51.4% (76)
Ничья
27% (40)
Уругвай
21.6% (32)
Тотал 2.5
Больше
65.75% (96)
Меньше
34.25% (50)
Обе команды забьют
Да
84.25% (123)
Нет
15.75% (23)
Популярный счёт
2:1 Колумбия
33.1% (49)
1:1 Ничья
18.9% (28)
1:2 Уругвай
16.9% (25)
1:0 Колумбия
12.2% (18)
2:2 Ничья
7.4% (11)
3:2 Колумбия
2% (3)
3:1 Колумбия
1.4% (2)
2:0 Колумбия
1.4% (2)
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