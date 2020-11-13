13
Мина
Йерри
17
Мохика
Хоан
19
Муриэль
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
17 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Муриэль ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Диас ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кейруш Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Ролин ГерманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Росси ДиегоНападающий
-
-
Главный тренер: Табарес Оскар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|2
|0.67
|2.
|Фалькао Радамель
|1
|0.33
|3.
|Сапата Дуван
|1
|0.33
|4.
|Хефферсон Лерма
|1
|0.33
|5.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|6.
|Варгас Камило
|0
|0
|7.
|Медина Стефан
|0
|0
|8.
|Мохика Хоан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|3 (3)
|1
|2.
|Макси Гомес
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Хамес
|1
|0
|2.
|Санчес Давинсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коатес Себастьян
|1
|0
|2.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|3.
|Макси Гомес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колумбия
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|Уругвай
|0
|0
|25% (1)
|0
|0
|75% (3)
Предыдущие игры
Колумбия Последние 20 матчей: +12 =5 -3Чили 2:2 Колумбия Колумбия 3:0 Венесуэла Эквадор 0:1 Колумбия Колумбия 1:0 Перу
Алжир 3:0 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 0:0 Венесуэла Бразилия 2:2 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 1:0 Парагвай Колумбия 1:0 Катар Аргентина 0:2 Колумбия Перу 0:3 Колумбия Колумбия 3:0 Панама Южная Корея 2:1 Колумбия Япония 0:1 Колумбия Колумбия 3:1 Коста-Рика США 2:4 Колумбия Колумбия 0:0 Аргентина Колумбия 2:1 Венесуэла
Уругвай Последние 20 матчей: +9 =4 -7Эквадор 4:2 Уругвай Уругвай 2:1 Чили Аргентина 2:2 Уругвай Венгрия 1:2 Уругвай
Перу 1:1 Уругвай Уругвай 1:0 Перу Чили (жен) 3:1 Уругвай Чили (жен) 3:0 Уругвай США 1:1 Уругвай Коста-Рика 1:2 Уругвай Уругвай 0:0 Перу Чили 0:1 Уругвай Уругвай 2:2 Япония Уругвай 4:0 Эквадор Уругвай 3:0 Панама Аргентина (жен) 3:1 Уругвай Уругвай 4:0 Таиланд Уругвай 3:0 Узбекистан Франция (жен) 6:0 Уругвай Франция 1:0 Уругвай
Последние игры между собой
Колумбия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Уругвай: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентина
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Бразилия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|3.
|Эквадор
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|Колумбия
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|5.
|Парагвай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Уругвай
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Чили
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|8.
|Перу
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|9.
|Венесуэла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|10.
|Боливия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Колумбия» – «Уругвай» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колумбия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уругвай» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колумбия» – «Уругвай», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|10.50
|1.03
|7.50
|1.07
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.55
|1.55
|2.08
|1.80
|1.82
|2.06
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.29
|3.60
|1.12
|6.30
|1.09
|6.70
|1.01
|12.00
|
|9.90
|1.06
|8.20
|1.08
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.49
|1.55
|—
|—
|1.82
|2.09
|—
|—
|1.42
|2.91
|1.29
|3.68
|1.12
|6.60
|1.09
|7.50
|1.02
|14.50
|
|—
|—
|—
|—
|3.25
|1.36
|2.87
|1.45
|2.47
|1.58
|2.03
|1.85
|1.77
|2.11
|1.57
|2.48
|1.40
|3.07
|1.26
|4.05
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Колумбия 0:0 Уругвай
Исход игры
Колумбия
51.4% (76)
Ничья
27% (40)
Уругвай
21.6% (32)
Тотал 2.5
Больше
65.75% (96)
Меньше
34.25% (50)
Обе команды забьют
Да
84.25% (123)
Нет
15.75% (23)
Популярный счёт
2:1 Колумбия
33.1% (49)
1:1 Ничья
18.9% (28)
1:2 Уругвай
16.9% (25)
1:0 Колумбия
12.2% (18)
2:2 Ничья
7.4% (11)
3:2 Колумбия
2% (3)
3:1 Колумбия
1.4% (2)
2:0 Колумбия
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!