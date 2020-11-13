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Тапия
Ренато
23
Агино
Педро
19
Йотун
Йошимар
18
Каррильо
Андре
11
Руидиас
Рауль
Чили
4-4-2
Перу
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Чили
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Санчес Алексис 2 1
2. Видаль Артуро 1 (1) 0.5
3. Арангис Чарлес 0 0
Перу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каррильо Андре 3 1.5
2. Тапия Ренато 1 0.5
3. Трауко Мигель 0 0

Карточки

Чили
# Игрок      
1. Сьерральта Франсиско 2 0
2. Видаль Артуро 1 0
3. Варгас Эдуардо 1 0
4. Баэса Клаудио 1 0
5. Кортес Брайан 1 0
6. Диас Пауло 1 0
Перу
# Игрок      
1. Самбрано Очандарте 1 1
2. Каседа Карлос 0 1
3. Тапия Ренато 1 0
4. Гонсалес Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чили 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0
 Перу 25% (1) 0 0 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Чили Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Чили 2:2 Колумбия Уругвай 2:1 Чили Гвинея 2:3 Чили Колумбия 0:0 Чили
Гондурас 2:1 Чили Чили 0:0 Аргентина Аргентина 2:1 Чили Чили 0:3 Перу Колумбия 0:0 Чили Чили 0:1 Уругвай Эквадор 1:2 Чили Япония 0:4 Чили Чили 2:1 Гаити США 1:1 Чили Мексика 3:1 Чили Чили 4:1 Гондурас Чили 2:3 Коста-Рика Мексика 0:1 Чили Перу 3:0 Чили Южная Корея 0:0 Чили
Перу Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Перу 2:4 Бразилия Парагвай 2:2 Перу Колумбия 1:0 Перу Перу 1:1 Уругвай
Уругвай 1:0 Перу Перу 1:0 Бразилия Перу 0:1 Эквадор Бразилия 3:1 Перу Чили 0:3 Перу Уругвай 0:0 Перу Перу 0:5 Бразилия Боливия 1:3 Перу Венесуэла 0:0 Перу Перу 0:3 Колумбия Перу 1:0 Коста-Рика Перу 0:2 Сальвадор Перу 1:0 Парагвай Перу 2:3 Коста-Рика Перу 0:2 Эквадор США 1:1 Перу

Последние игры между собой

Чили: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 3
Перу: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 8
Чили 0:3 Перу Кубок Америки Перу 3:0 Чили Товарищеские матчи Чили 2:1 Перу Отборочные матчи: Южная Америка Перу 3:4 Чили Отборочные матчи: Южная Америка
Чили 2:1 Перу Кубок Америки Перу 1:0 Чили Чемпионат Мира Перу 0:3 Чили Friendly International Чили 4:2 Перу Чемпионат Мира Чили 1:0 Перу Кубок Америки Перу 1:3 Чили Чемпионат Мира Чили 2:0 Перу Чемпионат Мира
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентина Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Бразилия Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
3. Эквадор Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
4. Уругвай Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Парагвай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Колумбия Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Чили Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
8. Перу Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
9. Венесуэла Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
10. Боливия Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чили - Перу от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 ноября 2020, осталось 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 147
    Чили 85.7% (126)
    X 12.9% (19)
    Перу 1.4% (2)
    Все прогнозы
    1.92 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Чили
    Ничья
    Перу
    1.94
    3.56
    5.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.45 4.25
    Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.40 4.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.88 3.56 5.00
      1.93 3.42 4.44

    Самый высокий коэффициент на матч «Чили» – «Перу» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Чили» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Перу» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Чили» – «Перу», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.50 1.04 7.00 1.06 3.05 1.38 2.40 1.61 1.98 1.88 1.75 2.15 1.37 3.10 1.25 3.85 1.10 6.90 1.07 7.20 1.02 13.50
    8.10 1.04 7.00 1.07 3.02 1.36 2.32 1.61 1.79 2.07 1.36 3.12 1.30 3.40 1.08 6.70 1.05 7.30
    3.20 1.37 2.82 1.46 2.41 1.61 1.98 1.89 1.74 2.16 1.56 2.52 1.43 2.96 1.27 3.93
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.81 1.98 1.38 3.05 1.12 6.60
    2.75 1.45 1.91 1.89 1.37 3.10 1.10 6.85 1.07 8.30
    2.86 1.45 2.35 1.63 1.83 2.04 1.52 2.61 1.38 3.18
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.33 1.58 1.58 2.35 1.20 4.20
    3.76 1.27 2.36 1.59 1.58 2.38 1.26 3.85 1.15 5.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.97 1.92
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.25
    Где смотреть матч Чили - Перу онлайн

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    Прогнозы на матч Чили - Перу

    Исход игры
    Чили
    85.7% (126)
    Ничья
    12.9% (19)
    Перу
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.72% (75)
    Меньше
    48.28% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    60.69% (88)
    Нет
    39.31% (57)
    Популярный счёт
    2:1 Чили
    42.9% (63)
    1:0 Чили
    23.8% (35)
    2:0 Чили
    13.6% (20)
    1:1 Ничья
    9.5% (14)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    3:1 Чили
    2% (3)
    3:2 Чили
    1.4% (2)
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