15
Босежур
Жан
13
Пульгар
Эрик
11
Мора
Фелипе
13
Тапия
Ренато
23
Агино
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Босежур ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
13 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мора ФелипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Pablo Parra
-
-
Главный тренер: Руэда Рейнальдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Агино ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Renato Solis
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Санчес Алексис
|2
|1
|2.
|Видаль Артуро
|1 (1)
|0.5
|3.
|Арангис Чарлес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каррильо Андре
|3
|1.5
|2.
|Тапия Ренато
|1
|0.5
|3.
|Трауко Мигель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сьерральта Франсиско
|2
|0
|2.
|Видаль Артуро
|1
|0
|3.
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|4.
|Баэса Клаудио
|1
|0
|5.
|Кортес Брайан
|1
|0
|6.
|Диас Пауло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Самбрано Очандарте
|1
|1
|2.
|Каседа Карлос
|0
|1
|3.
|Тапия Ренато
|1
|0
|4.
|Гонсалес Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чили
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|Перу
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Чили Последние 20 матчей: +7 =5 -8Чили 2:2 Колумбия Уругвай 2:1 Чили Гвинея 2:3 Чили Колумбия 0:0 Чили
Перу Последние 20 матчей: +6 =4 -10Перу 2:4 Бразилия Парагвай 2:2 Перу Колумбия 1:0 Перу Перу 1:1 Уругвай
Последние игры между собой
Чили: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 3
Перу: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентина
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Бразилия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|3.
|Эквадор
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|Уругвай
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Парагвай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Колумбия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Чили
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|8.
|Перу
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|9.
|Венесуэла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|10.
|Боливия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Чили» – «Перу» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Чили» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Перу» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Чили» – «Перу», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.50
|1.04
|7.00
|1.06
|3.05
|1.38
|—
|—
|2.40
|1.61
|1.98
|1.88
|1.75
|2.15
|—
|—
|1.37
|3.10
|1.25
|3.85
|1.10
|6.90
|1.07
|7.20
|1.02
|13.50
|
|8.10
|1.04
|7.00
|1.07
|3.02
|1.36
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.79
|2.07
|—
|—
|1.36
|3.12
|1.30
|3.40
|1.08
|6.70
|1.05
|7.30
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.20
|1.37
|2.82
|1.46
|2.41
|1.61
|1.98
|1.89
|1.74
|2.16
|1.56
|2.52
|1.43
|2.96
|1.27
|3.93
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Чили - Перу
Исход игры
Чили
85.7% (126)
Ничья
12.9% (19)
Перу
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.72% (75)
Меньше
48.28% (70)
Обе команды забьют
Да
60.69% (88)
Нет
39.31% (57)
Популярный счёт
2:1 Чили
42.9% (63)
1:0 Чили
23.8% (35)
2:0 Чили
13.6% (20)
1:1 Ничья
9.5% (14)
2:2 Ничья
2% (3)
3:1 Чили
2% (3)
3:2 Чили
1.4% (2)
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