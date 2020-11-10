Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Санчес Алексис
|2
|1
|2.
|Видаль Артуро
|1 (1)
|0.5
|3.
|Арангис Чарлес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каррильо Андре
|3
|1.5
|2.
|Тапия Ренато
|1
|0.5
|3.
|Трауко Мигель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сьерральта Франсиско
|2
|0
|2.
|Видаль Артуро
|1
|0
|3.
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|4.
|Баэса Клаудио
|1
|0
|5.
|Кортес Брайан
|1
|0
|6.
|Диас Пауло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Самбрано Очандарте
|1
|1
|2.
|Каседа Карлос
|0
|1
|3.
|Тапия Ренато
|1
|0
|4.
|Гонсалес Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чили
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|Перу
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Чили Последние 20 матчей: +7 =5 -8Чили 2:2 Колумбия Уругвай 2:1 Чили Гвинея 2:3 Чили Колумбия 0:0 Чили
Перу Последние 20 матчей: +6 =4 -10Перу 2:4 Бразилия Парагвай 2:2 Перу Колумбия 1:0 Перу Перу 1:1 Уругвай
Последние игры между собой
Чили: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 3
Перу: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Аргентина
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Колумбия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Парагвай
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Эквадор
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Уругвай
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Чили
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|8.
|Перу
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|9.
|Венесуэла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|10.
|Боливия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Чили» – «Перу» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Чили» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Перу» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Чили» – «Перу», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Чили - Перу
Исход игры
Чили
83.9% (47)
Ничья
16.1% (9)
Перу
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.3% (25)
Меньше
53.7% (29)
Обе команды забьют
Да
61.11% (33)
Нет
38.89% (21)
Популярный счёт
2:1 Чили
37.5% (21)
2:0 Чили
19.6% (11)
1:0 Чили
17.9% (10)
1:1 Ничья
14.3% (8)
3:1 Чили
3.6% (2)
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