  1. Футбол
  2. Матчи
Чили
 
Позже
Перу

Бомбардиры внутри турнира

Чили
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Санчес Алексис 2 1
2. Видаль Артуро 1 (1) 0.5
3. Арангис Чарлес 0 0
Перу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каррильо Андре 3 1.5
2. Тапия Ренато 1 0.5
3. Трауко Мигель 0 0

Карточки

Чили
# Игрок      
1. Сьерральта Франсиско 2 0
2. Видаль Артуро 1 0
3. Варгас Эдуардо 1 0
4. Баэса Клаудио 1 0
5. Кортес Брайан 1 0
6. Диас Пауло 1 0
Перу
# Игрок      
1. Самбрано Очандарте 1 1
2. Каседа Карлос 0 1
3. Тапия Ренато 1 0
4. Гонсалес Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чили 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0
 Перу 25% (1) 0 0 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Чили Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Чили 2:2 Колумбия Уругвай 2:1 Чили Гвинея 2:3 Чили Колумбия 0:0 Чили
Гондурас 2:1 Чили Чили 0:0 Аргентина Аргентина 2:1 Чили Чили 0:3 Перу Колумбия 0:0 Чили Чили 0:1 Уругвай Эквадор 1:2 Чили Япония 0:4 Чили Чили 2:1 Гаити США 1:1 Чили Мексика 3:1 Чили Чили 4:1 Гондурас Чили 2:3 Коста-Рика Мексика 0:1 Чили Перу 3:0 Чили Южная Корея 0:0 Чили
Перу Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Перу 2:4 Бразилия Парагвай 2:2 Перу Колумбия 1:0 Перу Перу 1:1 Уругвай
Уругвай 1:0 Перу Перу 1:0 Бразилия Перу 0:1 Эквадор Бразилия 3:1 Перу Чили 0:3 Перу Уругвай 0:0 Перу Перу 0:5 Бразилия Боливия 1:3 Перу Венесуэла 0:0 Перу Перу 0:3 Колумбия Перу 1:0 Коста-Рика Перу 0:2 Сальвадор Перу 1:0 Парагвай Перу 2:3 Коста-Рика Перу 0:2 Эквадор США 1:1 Перу

Последние игры между собой

Чили: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 3
Перу: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 8
Чили 0:3 Перу Кубок Америки Перу 3:0 Чили Товарищеские матчи Чили 2:1 Перу Отборочные матчи: Южная Америка Перу 3:4 Чили Отборочные матчи: Южная Америка
Чили 2:1 Перу Кубок Америки Перу 1:0 Чили Чемпионат Мира Перу 0:3 Чили Friendly International Чили 4:2 Перу Чемпионат Мира Чили 1:0 Перу Кубок Америки Перу 1:3 Чили Чемпионат Мира Чили 2:0 Перу Чемпионат Мира
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Аргентина Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Колумбия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Парагвай Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Эквадор Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Уругвай Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Чили Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
8. Перу Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
9. Венесуэла Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
10. Боливия Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чили - Перу от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2020, осталось 2 дня 23 часа 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Чили 83.9% (47)
    X 16.1% (9)
    Перу 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чили
    Ничья
    Перу
    2.01
    3.60
    4.05
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.60 3.85
    Бонус: 5 000 ₽ 1.96 3.50 4.00
    Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.60 4.05

    Самый высокий коэффициент на матч «Чили» – «Перу» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Чили» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Перу» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Чили» – «Перу», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.80 1.03 7.20 1.07 3.15 1.36 2.45 1.59 2.01 1.86 1.77 2.12 1.39 3.00 1.27 3.75 1.11 6.70 1.08 7.00 1.01 12.50
    8.20 1.03 7.40 1.06 3.14 1.34 2.43 1.56 1.85 2.16 1.40 2.95 1.27 3.62 1.09 6.30 1.06 6.85
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.80 2.03 1.36 3.15 1.11 6.80
    2.83 1.43 1.85 1.95 1.39 3.00 1.11 6.80 1.08 7.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.44 1.52 1.60 2.26 1.23 3.95
    3.64 1.28 2.38 1.58 1.61 2.32 1.22 4.30 1.16 5.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.90 1.89
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.28
    Где смотреть матч Чили - Перу онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Чили - Перу

    Исход игры
    Чили
    83.9% (47)
    Ничья
    16.1% (9)
    Перу
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.3% (25)
    Меньше
    53.7% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    61.11% (33)
    Нет
    38.89% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Чили
    37.5% (21)
    2:0 Чили
    19.6% (11)
    1:0 Чили
    17.9% (10)
    1:1 Ничья
    14.3% (8)
    3:1 Чили
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный