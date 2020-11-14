  1. Футбол
  2. Матчи
Бразилия
0:0
Первый тайм: 17'
Венесуэла
0' 17'
23
Эдерсон
Мораес
2
Данило
Луис
3
Силва
Тьяго
4
Маркиньос
Маркос
6
Лоди
Ренан
18
Соарес
Дуглас
5
Аллан
Маркес
10
Рибейро
Эвертон
9
Жезус
Габриэль
20
Фирмино
Роберто
7
Ришарлисон
1
Фариньес
Вилькер
16
Росалес
Роберто
2
Анхель
Вилькер
3
Осорио
Йордан
20
Фельтшер
Рольф
17
Кассерес
Кристиан
5
Морено
Хуниор
8
Ринкон
Томас
7
Мачис
Дарвин
23
Рондон
Саломон
10
Сотельдо
Йеферсон
Бразилия
4-3-3
Венесуэла
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Неймар 3 (2) 1.5
2. Фирмино Роберто 2 1
3. Коутиньо Филиппе 1 0.5
4. Маркиньос Маркос 1 0.5
5. Ришарлисон 1 0.5
6. Данило Луис 0 0
7. Лоди Ренан 0 0
Венесуэла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Бразилия
# Игрок      
1. Силва Тьяго 1 0
Венесуэла
# Игрок      
1. Эррера Янгель 2 0
2. Росалес Роберто 1 0
3. Ринкон Томас 1 0
4. Фельтшер Рольф 1 0
5. Анхель Вилькер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бразилия 0 37.5% (3) 0 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)
 Венесуэла 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Бразилия Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея Бразилия 0:1 Аргентина
Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия Бразилия 3:1 Перу Бразилия 2:0 Аргентина Бразилия 0:0 Парагвай Перу 0:5 Бразилия Бразилия 0:0 Венесуэла Бразилия 3:0 Боливия Бразилия 7:0 Гондурас Бразилия 2:0 Катар Чехия 1:3 Бразилия Бразилия 1:1 Панама Бразилия 2:1 Pelotas Бразилия 1:4 Сан-Луиз
Венесуэла Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Венесуэла 0:1 Парагвай Колумбия 3:0 Венесуэла Япония 1:4 Венесуэла Венесуэла 2:0 Тринидад и Тобаго
Венесуэла 4:1 Боливия Колумбия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:2 Аргентина Боливия 1:3 Венесуэла Бразилия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:0 Перу США 0:3 Венесуэла Мексика 3:1 Венесуэла Венесуэла 1:1 Эквадор Каталония 2:1 Венесуэла Аргентина 1:3 Венесуэла Иран 1:1 Венесуэла Япония 1:1 Венесуэла ОАЭ 0:2 Венесуэла Панама 0:2 Венесуэла Колумбия 2:1 Венесуэла

Последние игры между собой

Бразилия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Венесуэла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Бразилия 0:0 Венесуэла Кубок Америки Венесуэла 0:2 Бразилия Отборочные матчи: Южная Америка Бразилия 3:1 Венесуэла Отборочные матчи: Южная Америка Бразилия 2:1 Венесуэла Кубок Америки
Бразилия 0:0 Венесуэла Кубок Америки Бразилия 0:0 Венесуэла Чемпионат Мира Венесуэла 0:4 Бразилия Чемпионат Мира Бразилия 0:2 Венесуэла Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 0:0 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2. Аргентина Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Эквадор Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
4. Уругвай Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Парагвай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Чили 2:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Колумбия Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Венесуэла 0:0 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
9. Перу 0:2 Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
10. Боливия Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • Первый тайм
  • 15'
    Эвертон со стандарта выполнил далеко не самую лучшую подачу к левому углу штрафной площади, игроки сборной Венесуэлы отвели угрозу от своих ворот без всякого труда. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Вилькер на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Ришарлисона в борьбе за верховой мяч. Бразилия заработала неплохой стандарт. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Мачис перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Бразилии, правила были нарушены против Лоди. 
  • 12'
    Дуглас из центра поля выполнил безадресный заброс на правый угол штрафной площади сборной Венесуэлы, будет удар от ворот. 
  • 11'
    Гости решили низом разыграть стандарт через короткую комбинацию, но передача к правому углу штрафной площади на ход Мачису оказалась слишком сильной, после этого мяч был потерян. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Лоди на правом фланге нарушил правила против Мачиса. Игроки сборной Венесуэлы тщательно готовятся к стандарту. 
  • Офсайд
    9'
    Сразу же после взятия ворот боковой арбитр показал, что Лоди был в офсайде, Хуан Габриэль Бенитес послушал судей из комнаты VAR и убедился, что офсайд действительно был. 
  • Опасный момент
    8'
    Маркиньос практически из центр поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Лоди в касание выполнил удар по воротам, Фариньес отбил мяч перед собой, Фирмино не смог сыграть на добивании, но тут же на мяч набежал Ришарлисон, который отправил его в правый угол ворот. 
  • Судья
    7'
    Рондон в борьбе с Алланом оказался на газоне у штрафной площади сборной Бразилии, Хуан Габриэль Бенитес показал, что нужно играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    6'
    Напоминаем вам, дорогие друзья, что Неймар вызывался в расположение сборной Бразилии, но после медицинского обследования стало ясно, что в ноябре он не сможет помочь своей национальной команде. 
  • Угловой
    5'
    Рибейро с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Тьяго Силва в борьбе с Осорио головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 4'
    Лоди прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу к левому углу вратарской на Фирмино, Осорио оказался первым на мяче и головой выбил его на угловой.
  • 3'
    Венесуэла сразу же обозначила, что она будет играть в большинстве своём на контратаках и довольно глубоко села в оборону.
  • Дождь
    2'
    В Сан-Паулу сегодня идёт приличный дождь, посмотрим, будут ли из-за этого игроки обеих сборных чаще пытаться бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересный матч, пусть Бразилия и является заведомым фаворитом, но вчера Аргентина на своём поле потеряла очки в матче с Парагваем, а поэтому кто знает, быть может в этот вечер оступится и команда Тите. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дороги друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура отборочного турнира в Южной Америке к чемпионату мира 2022 года в Катаре между сборными Бразилии и Венесуэлы. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Рассудит этот матч парагвайская бригада арбитров во главе с Хуаном Габриэлем Бенитесом. Помогать ему на бровках будут Эдуардо Кардосо Эскобар и Мильсьядес Сальдивар Франко из Асунсьона. Резервным арбитром на этот матч назначен Хосе Мендес. 
Прогнозы 149
Бразилия 98.7% (147)
X 0.7% (1)
Венесуэла 0.7% (1)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бразилия
Ничья
Венесуэла
1.22
7.20
18.00
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.22 7.20 18.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.16 6.80 14.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.16 6.15 14.00
  1.22 5.84 14.48

Самый высокий коэффициент на матч «Бразилия» – «Венесуэла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бразилия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венесуэла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бразилия» – «Венесуэла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.02 4.75 1.18 3.90 1.27 2.37 1.58 2.11 1.78 1.85 1.95 1.76 2.14 1.53 2.50 1.28 3.60 1.21 4.20 1.06 7.20 1.05 8.00 1.01 12.00
13.50 1.03 4.30 1.20 3.75 1.28 2.24 1.67 1.83 2.00 1.54 2.64 1.25 4.05 1.20 4.70 1.08 8.40 1.07 9.00 1.01 17.75
3.79 1.27 2.91 1.41 2.28 1.65 1.96 1.88 1.75 2.12 1.53 2.54 1.64 2.30 1.35 3.22 1.49 2.70 1.12 6.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.46 1.52 1.64 2.26 1.21 3.95
3.38 1.32 2.40 1.57 1.59 2.36 1.20 4.55 1.15 5.45
3.04 1.39 2.50 1.54 1.95 1.89 1.58 2.42 1.41 2.94 1.26 3.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.30 2.00 1.80 1.39 2.63 1.29 3.50
4.85 1.18 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.37 1.59
Букмекер Да Нет
5.70 1.13
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Где смотреть матч Бразилия 0:0 Венесуэла онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Бразилия 0:0 Венесуэла

Исход игры
Бразилия
98.7% (147)
Ничья
0.7% (1)
Венесуэла
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
67.81% (99)
Меньше
32.19% (47)
Обе команды забьют
Да
22.6% (33)
Нет
77.4% (113)
Популярный счёт
3:0 Бразилия
36.9% (55)
2:0 Бразилия
29.5% (44)
3:1 Бразилия
9.4% (14)
2:1 Бразилия
8.1% (12)
4:0 Бразилия
7.4% (11)
4:1 Бразилия
1.3% (2)
1:0 Бразилия
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный