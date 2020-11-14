- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Теллес АлексПолузащитник
-
16 Бруно МоураПолузащитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бароя АлайнВратарь
- Вратарь
-
15 Мурильо ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Отеро РомулоПолузащитник
-
11 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пезейру Жозе
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Неймар
|3 (2)
|1.5
|2.
|Фирмино Роберто
|2
|1
|3.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.5
|4.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.5
|5.
|Ришарлисон
|1
|0.5
|6.
|Данило Луис
|0
|0
|7.
|Лоди Ренан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Силва Тьяго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эррера Янгель
|2
|0
|2.
|Росалес Роберто
|1
|0
|3.
|Ринкон Томас
|1
|0
|4.
|Фельтшер Рольф
|1
|0
|5.
|Анхель Вилькер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бразилия
|0
|37.5% (3)
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|Венесуэла
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Бразилия Последние 20 матчей: +12 =5 -3Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея Бразилия 0:1 Аргентина
Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия Бразилия 3:1 Перу Бразилия 2:0 Аргентина Бразилия 0:0 Парагвай Перу 0:5 Бразилия Бразилия 0:0 Венесуэла Бразилия 3:0 Боливия Бразилия 7:0 Гондурас Бразилия 2:0 Катар Чехия 1:3 Бразилия Бразилия 1:1 Панама Бразилия 2:1 Pelotas Бразилия 1:4 Сан-Луиз
Венесуэла Последние 20 матчей: +8 =6 -6Венесуэла 0:1 Парагвай Колумбия 3:0 Венесуэла Япония 1:4 Венесуэла Венесуэла 2:0 Тринидад и Тобаго
Венесуэла 4:1 Боливия Колумбия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:2 Аргентина Боливия 1:3 Венесуэла Бразилия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:0 Перу США 0:3 Венесуэла Мексика 3:1 Венесуэла Венесуэла 1:1 Эквадор Каталония 2:1 Венесуэла Аргентина 1:3 Венесуэла Иран 1:1 Венесуэла Япония 1:1 Венесуэла ОАЭ 0:2 Венесуэла Панама 0:2 Венесуэла Колумбия 2:1 Венесуэла
Последние игры между собой
Бразилия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Венесуэла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Аргентина
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Эквадор
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|Уругвай
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Парагвай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Чили
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Колумбия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Венесуэла
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|9.
|Перу
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|10.
|Боливия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бразилия» – «Венесуэла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бразилия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венесуэла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бразилия» – «Венесуэла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|10.50
|1.02
|4.75
|1.18
|3.90
|1.27
|—
|—
|2.37
|1.58
|2.11
|1.78
|1.85
|1.95
|1.76
|2.14
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.28
|3.60
|1.21
|4.20
|1.06
|7.20
|1.05
|8.00
|1.01
|12.00
|
|13.50
|1.03
|4.30
|1.20
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.24
|1.67
|—
|—
|1.83
|2.00
|—
|—
|1.54
|2.64
|—
|—
|1.25
|4.05
|1.20
|4.70
|1.08
|8.40
|1.07
|9.00
|1.01
|17.75
|
|—
|—
|3.79
|1.27
|2.91
|1.41
|2.28
|1.65
|1.96
|1.88
|1.75
|2.12
|1.53
|2.54
|1.64
|2.30
|1.35
|3.22
|1.49
|2.70
|—
|—
|1.12
|6.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Бразилия 0:0 Венесуэла
Исход игры
Бразилия
98.7% (147)
Ничья
0.7% (1)
Венесуэла
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
67.81% (99)
Меньше
32.19% (47)
Обе команды забьют
Да
22.6% (33)
Нет
77.4% (113)
Популярный счёт
3:0 Бразилия
36.9% (55)
2:0 Бразилия
29.5% (44)
3:1 Бразилия
9.4% (14)
2:1 Бразилия
8.1% (12)
4:0 Бразилия
7.4% (11)
4:1 Бразилия
1.3% (2)
1:0 Бразилия
1.3% (2)
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