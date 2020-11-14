Гости решили низом разыграть стандарт через короткую комбинацию, но передача к правому углу штрафной площади на ход Мачису оказалась слишком сильной, после этого мяч был потерян.

Дуглас из центра поля выполнил безадресный заброс на правый угол штрафной площади сборной Венесуэлы, будет удар от ворот.

Мачис перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Бразилии, правила были нарушены против Лоди.

Вилькер на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Ришарлисона в борьбе за верховой мяч. Бразилия заработала неплохой стандарт.

Эвертон со стандарта выполнил далеко не самую лучшую подачу к левому углу штрафной площади, игроки сборной Венесуэлы отвели угрозу от своих ворот без всякого труда.

10' Лоди на правом фланге нарушил правила против Мачиса. Игроки сборной Венесуэлы тщательно готовятся к стандарту.

9' Сразу же после взятия ворот боковой арбитр показал, что Лоди был в офсайде, Хуан Габриэль Бенитес послушал судей из комнаты VAR и убедился, что офсайд действительно был.

8' Маркиньос практически из центр поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Лоди в касание выполнил удар по воротам, Фариньес отбил мяч перед собой, Фирмино не смог сыграть на добивании, но тут же на мяч набежал Ришарлисон, который отправил его в правый угол ворот.

7' Рондон в борьбе с Алланом оказался на газоне у штрафной площади сборной Бразилии, Хуан Габриэль Бенитес показал, что нужно играть дальше.

6' Напоминаем вам, дорогие друзья, что Неймар вызывался в расположение сборной Бразилии, но после медицинского обследования стало ясно, что в ноябре он не сможет помочь своей национальной команде.

5' Рибейро с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Тьяго Силва в борьбе с Осорио головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

4' Лоди прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу к левому углу вратарской на Фирмино, Осорио оказался первым на мяче и головой выбил его на угловой.

3' Венесуэла сразу же обозначила, что она будет играть в большинстве своём на контратаках и довольно глубоко села в оборону.

2' В Сан-Паулу сегодня идёт приличный дождь, посмотрим, будут ли из-за этого игроки обеих сборных чаще пытаться бить по воротам из-за пределов штрафной площади.