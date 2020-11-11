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Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Неймар 3 (2) 1.5
2. Фирмино Роберто 2 1
3. Коутиньо Филиппе 1 0.5
4. Маркиньос Маркос 1 0.5
5. Ришарлисон 1 0.5
6. Данило Луис 0 0
7. Лоди Ренан 0 0
Венесуэла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Бразилия
# Игрок      
1. Силва Тьяго 1 0
Венесуэла
# Игрок      
1. Эррера Янгель 2 0
2. Росалес Роберто 1 0
3. Ринкон Томас 1 0
4. Фельтшер Рольф 1 0
5. Анхель Вилькер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бразилия 0 37.5% (3) 0 12.5% (1) 25% (2) 25% (2)
 Венесуэла 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Бразилия Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея Бразилия 0:1 Аргентина
Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия Бразилия 3:1 Перу Бразилия 2:0 Аргентина Бразилия 0:0 Парагвай Перу 0:5 Бразилия Бразилия 0:0 Венесуэла Бразилия 3:0 Боливия Бразилия 7:0 Гондурас Бразилия 2:0 Катар Чехия 1:3 Бразилия Бразилия 1:1 Панама Бразилия 2:1 Pelotas Бразилия 1:4 Сан-Луиз
Венесуэла Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Венесуэла 0:1 Парагвай Колумбия 3:0 Венесуэла Япония 1:4 Венесуэла Венесуэла 2:0 Тринидад и Тобаго
Венесуэла 4:1 Боливия Колумбия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:2 Аргентина Боливия 1:3 Венесуэла Бразилия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:0 Перу США 0:3 Венесуэла Мексика 3:1 Венесуэла Венесуэла 1:1 Эквадор Каталония 2:1 Венесуэла Аргентина 1:3 Венесуэла Иран 1:1 Венесуэла Япония 1:1 Венесуэла ОАЭ 0:2 Венесуэла Панама 0:2 Венесуэла Колумбия 2:1 Венесуэла

Последние игры между собой

Бразилия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Венесуэла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Бразилия 0:0 Венесуэла Кубок Америки Венесуэла 0:2 Бразилия Отборочные матчи: Южная Америка Бразилия 3:1 Венесуэла Отборочные матчи: Южная Америка Бразилия 2:1 Венесуэла Кубок Америки
Бразилия 0:0 Венесуэла Кубок Америки Бразилия 0:0 Венесуэла Чемпионат Мира Венесуэла 0:4 Бразилия Чемпионат Мира Бразилия 0:2 Венесуэла Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Аргентина Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Колумбия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Парагвай Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Эквадор Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Уругвай Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Чили Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
8. Перу Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
9. Венесуэла Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
10. Боливия Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Венесуэла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2020, осталось 2 дня 19 часов.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Бразилия 96.7% (58)
    X 1.7% (1)
    Венесуэла 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Венесуэла
    1.25
    7.54
    15.81
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.80 12.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.20 7.40 15.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.18 7.20 15.50
      1.18 7.54 15.81

    Самый высокий коэффициент на матч «Бразилия» – «Венесуэла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бразилия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венесуэла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бразилия» – «Венесуэла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.20 1.14 4.50 1.20 2.60 1.49 2.11 1.78 1.85 2.02 1.68 2.26 1.37 3.10 1.27 3.75 1.11 5.90 1.09 6.50 1.02 11.00
    5.15 1.16 4.15 1.24 2.49 1.55 1.98 1.83 1.63 2.41 1.33 3.36 1.25 4.05 1.11 6.70 1.09 7.80 1.03 13.75
    5.88 1.14 2.68 1.48 2.38 1.60 2.07 1.79 1.80 2.07 1.63 2.33 1.48 2.72 1.24 4.14
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.48 1.68 2.20 1.27 3.75
    3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.25 3.95 1.17 4.90
    2.99 1.34 2.52 1.50 1.94 1.90 1.62 2.28 1.38 2.83
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.08 1.70 1.55 2.35 1.33 3.15
    5.15 1.16 3.68 1.28 2.01 1.80 1.51 2.56 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.23 1.66
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
    Где смотреть матч Бразилия - Венесуэла онлайн

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    Прогнозы на матч Бразилия - Венесуэла

    Исход игры
    Бразилия
    96.7% (58)
    Ничья
    1.7% (1)
    Венесуэла
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.97% (40)
    Меньше
    31.03% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    27.59% (16)
    Нет
    72.41% (42)
    Популярный счёт
    3:0 Бразилия
    35% (21)
    2:0 Бразилия
    26.7% (16)
    2:1 Бразилия
    15% (9)
    4:0 Бразилия
    6.7% (4)
    3:1 Бразилия
    5% (3)
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