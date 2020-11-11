Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Неймар
|3 (2)
|1.5
|2.
|Фирмино Роберто
|2
|1
|3.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.5
|4.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.5
|5.
|Ришарлисон
|1
|0.5
|6.
|Данило Луис
|0
|0
|7.
|Лоди Ренан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Силва Тьяго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эррера Янгель
|2
|0
|2.
|Росалес Роберто
|1
|0
|3.
|Ринкон Томас
|1
|0
|4.
|Фельтшер Рольф
|1
|0
|5.
|Анхель Вилькер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бразилия
|0
|37.5% (3)
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|Венесуэла
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Бразилия Последние 20 матчей: +12 =5 -3Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея Бразилия 0:1 Аргентина
Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия Бразилия 3:1 Перу Бразилия 2:0 Аргентина Бразилия 0:0 Парагвай Перу 0:5 Бразилия Бразилия 0:0 Венесуэла Бразилия 3:0 Боливия Бразилия 7:0 Гондурас Бразилия 2:0 Катар Чехия 1:3 Бразилия Бразилия 1:1 Панама Бразилия 2:1 Pelotas Бразилия 1:4 Сан-Луиз
Венесуэла Последние 20 матчей: +8 =6 -6Венесуэла 0:1 Парагвай Колумбия 3:0 Венесуэла Япония 1:4 Венесуэла Венесуэла 2:0 Тринидад и Тобаго
Венесуэла 4:1 Боливия Колумбия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:2 Аргентина Боливия 1:3 Венесуэла Бразилия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:0 Перу США 0:3 Венесуэла Мексика 3:1 Венесуэла Венесуэла 1:1 Эквадор Каталония 2:1 Венесуэла Аргентина 1:3 Венесуэла Иран 1:1 Венесуэла Япония 1:1 Венесуэла ОАЭ 0:2 Венесуэла Панама 0:2 Венесуэла Колумбия 2:1 Венесуэла
Последние игры между собой
Бразилия: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Венесуэла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Аргентина
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Колумбия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Парагвай
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Эквадор
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Уругвай
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Чили
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|8.
|Перу
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|9.
|Венесуэла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|10.
|Боливия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бразилия» – «Венесуэла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бразилия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венесуэла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бразилия» – «Венесуэла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|5.20
|1.14
|4.50
|1.20
|2.60
|1.49
|—
|—
|2.11
|1.78
|1.85
|2.02
|1.68
|2.26
|—
|—
|1.37
|3.10
|1.27
|3.75
|1.11
|5.90
|1.09
|6.50
|1.02
|11.00
|
|5.15
|1.16
|4.15
|1.24
|2.49
|1.55
|—
|—
|1.98
|1.83
|—
|—
|1.63
|2.41
|—
|—
|1.33
|3.36
|1.25
|4.05
|1.11
|6.70
|1.09
|7.80
|1.03
|13.75
|
|5.88
|1.14
|—
|—
|2.68
|1.48
|2.38
|1.60
|2.07
|1.79
|1.80
|2.07
|1.63
|2.33
|1.48
|2.72
|—
|—
|1.24
|4.14
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Бразилия - Венесуэла
Исход игры
Бразилия
96.7% (58)
Ничья
1.7% (1)
Венесуэла
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
68.97% (40)
Меньше
31.03% (18)
Обе команды забьют
Да
27.59% (16)
Нет
72.41% (42)
Популярный счёт
3:0 Бразилия
35% (21)
2:0 Бразилия
26.7% (16)
2:1 Бразилия
15% (9)
4:0 Бразилия
6.7% (4)
3:1 Бразилия
5% (3)
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