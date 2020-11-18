Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каррильо Андре
|3
|1
|2.
|Тапия Ренато
|1
|0.33
|3.
|Трауко Мигель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0.33
|2.
|Корреа Хоакин
|1
|0.33
|3.
|Гонсалес Николас
|1
|0.33
|4.
|Месси Лионель
|1 (1)
|0.33
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Самбрано Очандарте
|1
|1
|2.
|Тапия Ренато
|2
|0
|3.
|Гонсалес Кристофер
|2
|0
|4.
|Каседа Карлос
|0
|1
|#
|Игрок
|1.
|Отаменди Николас
|1
|0
|2.
|Тальяфико Николас
|1
|0
|3.
|Паредес Леандро
|1
|0
|4.
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|5.
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|6.
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|7.
|Домингес Николас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Перу
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|Аргентина
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Перу Последние 20 матчей: +6 =3 -11Чили 2:0 Перу Перу 2:4 Бразилия Парагвай 2:2 Перу Колумбия 1:0 Перу
Аргентина Последние 20 матчей: +12 =5 -3Аргентина 1:1 Парагвай Боливия 1:2 Аргентина Аргентина 1:0 Эквадор Аргентина 2:2 Уругвай
Бразилия 0:1 Аргентина Аргентина 6:1 Эквадор Германия 2:2 Аргентина Аргентина 4:0 Мексика Чили 0:0 Аргентина Аргентина 2:1 Чили Бразилия 2:0 Аргентина Венесуэла 0:2 Аргентина Катар 0:2 Аргентина Аргентина 1:1 Парагвай Аргентина 0:2 Колумбия Аргентина 5:1 Никарагуа Марокко 0:1 Аргентина Аргентина 1:3 Венесуэла Аргентина 2:0 Мексика Аргентина 2:0 Мексика
Последние игры между собой
Перу: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 2
Аргентина: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Эквадор
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 6
|9
|3.
|Аргентина
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Уругвай
|0:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|5.
|Парагвай
|1:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|6.
|Чили
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|7.
|Колумбия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|8.
|Венесуэла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|9.
|Боливия
|2:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3
|10.
|Перу
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Перу» – «Аргентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Перу» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аргентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Перу» – «Аргентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.40
|1.04
|7.60
|1.08
|3.30
|1.37
|—
|—
|2.55
|1.55
|2.08
|1.80
|1.82
|2.05
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.29
|3.60
|1.10
|6.20
|1.07
|6.70
|1.01
|13.50
|
|10.00
|1.05
|8.40
|1.08
|3.36
|1.33
|—
|—
|2.34
|1.61
|—
|—
|1.90
|2.12
|—
|—
|1.36
|3.18
|1.30
|3.60
|1.12
|6.35
|1.10
|7.20
|1.02
|16.00
|
|—
|—
|—
|—
|3.29
|1.35
|2.90
|1.44
|2.53
|1.55
|2.07
|1.80
|1.83
|2.06
|1.62
|2.37
|1.43
|2.96
|1.29
|3.73
|—
|—
|1.10
|7.82
|—
|—
Прогнозы на матч Перу - Аргентина
Исход игры
Перу
3.8% (6)
Ничья
14.1% (22)
Аргентина
82.1% (128)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (90)
Меньше
41.18% (63)
Обе команды забьют
Да
68.63% (105)
Нет
31.37% (48)
Популярный счёт
1:2 Аргентина
41% (64)
0:1 Аргентина
18.6% (29)
1:1 Ничья
10.9% (17)
1:3 Аргентина
9% (14)
0:2 Аргентина
8.3% (13)
2:2 Ничья
1.9% (3)
2:1 Перу
1.9% (3)
1:0 Перу
1.9% (3)
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