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Бомбардиры внутри турнира

Перу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каррильо Андре 3 1
2. Тапия Ренато 1 0.33
3. Трауко Мигель 0 0
Аргентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мартинес Лаутаро 1 0.33
2. Корреа Хоакин 1 0.33
3. Гонсалес Николас 1 0.33
4. Месси Лионель 1 (1) 0.33
5. Ло Чельсо Джовани 0 0

Карточки

Перу
# Игрок      
1. Самбрано Очандарте 1 1
2. Тапия Ренато 2 0
3. Гонсалес Кристофер 2 0
4. Каседа Карлос 0 1
Аргентина
# Игрок      
1. Отаменди Николас 1 0
2. Тальяфико Николас 1 0
3. Паредес Леандро 1 0
4. Де Пауль Родриго 1 0
5. Монтьель Гонсало 1 0
6. Паласиос Эксекиэль 1 0
7. Домингес Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Перу 25% (1) 0 0 50% (2) 0 25% (1)
 Аргентина 25% (1) 0 50% (2) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Перу Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Чили 2:0 Перу Перу 2:4 Бразилия Парагвай 2:2 Перу Колумбия 1:0 Перу
Перу 1:1 Уругвай Уругвай 1:0 Перу Перу 1:0 Бразилия Перу 0:1 Эквадор Бразилия 3:1 Перу Чили 0:3 Перу Уругвай 0:0 Перу Перу 0:5 Бразилия Боливия 1:3 Перу Венесуэла 0:0 Перу Перу 0:3 Колумбия Перу 1:0 Коста-Рика Перу 0:2 Сальвадор Перу 1:0 Парагвай Перу 2:3 Коста-Рика Перу 0:2 Эквадор
Аргентина Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Аргентина 1:1 Парагвай Боливия 1:2 Аргентина Аргентина 1:0 Эквадор Аргентина 2:2 Уругвай
Бразилия 0:1 Аргентина Аргентина 6:1 Эквадор Германия 2:2 Аргентина Аргентина 4:0 Мексика Чили 0:0 Аргентина Аргентина 2:1 Чили Бразилия 2:0 Аргентина Венесуэла 0:2 Аргентина Катар 0:2 Аргентина Аргентина 1:1 Парагвай Аргентина 0:2 Колумбия Аргентина 5:1 Никарагуа Марокко 0:1 Аргентина Аргентина 1:3 Венесуэла Аргентина 2:0 Мексика Аргентина 2:0 Мексика

Последние игры между собой

Перу: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 2
Аргентина: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 0
Аргентина 0:0 Перу Отборочные матчи: Южная Америка Перу 2:2 Аргентина Отборочные матчи: Южная Америка Аргентина 3:1 Перу Чемпионат Мира Перу 1:1 Аргентина Чемпионат Мира
Аргентина 2:1 Перу Чемпионат Мира Перу 1:1 Аргентина Чемпионат Мира
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 2:0 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Эквадор Заявка 4 3 0 1 13 - 6 9
3. Аргентина Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Уругвай 0:2 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
5. Парагвай 1:2 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
6. Чили Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
7. Колумбия Заявка 4 1 1 2 6 - 11 4
8. Венесуэла Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
9. Боливия 2:1 Заявка 4 1 0 3 5 - 11 3
10. Перу Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Перу - Аргентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2020, осталось 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 156
    Перу 3.8% (6)
    X 14.1% (22)
    Аргентина 82.1% (128)
    Все прогнозы
    1.96 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Перу
    Ничья
    Аргентина
    6.50
    4.00
    1.68
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.50 3.70 1.67
    Бонус: 5 000 ₽ 5.80 4.00 1.63
    Бонус: 5 000 ₽ 6.50 3.96 1.68
      5.75 3.89 1.65

    Самый высокий коэффициент на матч «Перу» – «Аргентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Перу» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аргентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Перу» – «Аргентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.40 1.04 7.60 1.08 3.30 1.37 2.55 1.55 2.08 1.80 1.82 2.05 1.42 2.85 1.29 3.60 1.10 6.20 1.07 6.70 1.01 13.50
    10.00 1.05 8.40 1.08 3.36 1.33 2.34 1.61 1.90 2.12 1.36 3.18 1.30 3.60 1.12 6.35 1.10 7.20 1.02 16.00
    3.29 1.35 2.90 1.44 2.53 1.55 2.07 1.80 1.83 2.06 1.62 2.37 1.43 2.96 1.29 3.73 1.10 7.82
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.84 1.96 1.35 3.20 1.09 6.70
    2.88 1.42 1.88 1.92 1.37 3.10 1.12 6.35 1.09 7.60
    2.90 1.44 2.38 1.62 1.85 2.02 1.53 2.59 1.39 3.16
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.49 1.62 2.20 1.21 3.75
    3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.25 3.95 1.17 5.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.01 1.80
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.25
    Где смотреть матч Перу - Аргентина онлайн

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    Прогнозы на матч Перу - Аргентина

    Исход игры
    Перу
    3.8% (6)
    Ничья
    14.1% (22)
    Аргентина
    82.1% (128)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (90)
    Меньше
    41.18% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    68.63% (105)
    Нет
    31.37% (48)
    Популярный счёт
    1:2 Аргентина
    41% (64)
    0:1 Аргентина
    18.6% (29)
    1:1 Ничья
    10.9% (17)
    1:3 Аргентина
    9% (14)
    0:2 Аргентина
    8.3% (13)
    2:2 Ничья
    1.9% (3)
    2:1 Перу
    1.9% (3)
    1:0 Перу
    1.9% (3)
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