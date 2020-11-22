0:1
16' ГолИви Лопес
0:2
31' ГолЗавада Оскар
1:2
33' ГолИсхак Микаэль
35' Желтая карточкаИви Лопес
38' Желтая карточкаСкурась Михал
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
29
Шумски
Якуб
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Тиянич ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
16'
0:1
31'
0:2
33'
1:2
35'
38'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|5
|0.56
|2.
|Модер Якуб
|3 (2)
|0.33
|3.
|Рамирес Даниэль
|2
|0.22
|4.
|Каминьски Якуб
|1
|0.11
|5.
|Аввад Мохаммад
|1
|0.11
|6.
|Мархвиньски Филип
|1
|0.11
|7.
|Качарава Ника
|1 (1)
|0.11
|8.
|Тиба Педру
|0
|0
|9.
|Шатка Любомир
|0
|0
|10.
|Скурась Михал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иви Лопес
|5
|0.5
|2.
|Тиянич Давид
|4
|0.4
|3.
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|0.4
|4.
|Цебуля Марчин
|3
|0.3
|5.
|Шварц Петр
|2 (2)
|0.2
|6.
|Петрашек Томаш
|2
|0.2
|7.
|Кун Патрик
|1
|0.1
|8.
|Завада Оскар
|1
|0.1
|9.
|Тудор Фран
|0
|0
|10.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|11.
|Вилюш Мацей
|0
|0
|12.
|Полетанович Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Червински Алан
|2
|0
|2.
|Кравец Василий
|2
|0
|3.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|4.
|Шатка Любомир
|1
|0
|5.
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|6.
|Црномаркович Джордже
|1
|0
|7.
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
|8.
|Модер Якуб
|1
|0
|9.
|Скурась Михал
|1
|0
|10.
|Мухар Карло
|1
|0
|11.
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|12.
|Каминьски Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|2.
|Петрашек Томаш
|3
|0
|3.
|Кун Патрик
|2
|0
|4.
|Гутковский Владислав
|2
|0
|5.
|Сапала Игор
|2
|0
|6.
|Цебуля Марчин
|1
|0
|7.
|Иви Лопес
|1
|0
|8.
|Тудор Фран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лех
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|Ракув
|20% (4)
|15% (3)
|20% (4)
|30% (6)
|10% (2)
|5% (1)
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +11 =4 -5Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех
Ракув Последние 20 матчей: +12 =4 -4Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув
Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня
Последние игры между собой
Лех: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|2:1
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|2.
|Легия
|9
|6
|1
|2
|14 - 9
|19
|3.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|5.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|6.
|Заглембе Любин
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|Краковия
|9
|3
|5
|1
|14 - 12
|14
|8.
|Шлёнск
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|9.
|Варта Познань
|10
|4
|1
|5
|8 - 10
|13
|10.
|Ягеллония
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|11.
|Висла Краков
|10
|2
|4
|4
|15 - 14
|10
|12.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|13.
|Лех
|1:2
|9
|2
|3
|4
|15 - 15
|9
|14.
|Подбескидзе
|9
|1
|3
|5
|10 - 22
|6
|15.
|Сталь Мелец
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|16.
|Пяст
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
Победитель
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