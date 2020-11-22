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Лех
3:3
Конец матча

Стадион:
Ракув
0'
0:1
16' Гол
Иви Лопес
0:2
31' Гол
Завада Оскар
1:2
32' Гол
Исхак Микаэль
35' Желтая карточка
Иви Лопес
38' Желтая карточка
Скурась Михал
2:2
48' Пенальти
Модер Якуб
49' Желтая карточка
Модер Якуб
3:2
52' Гол
Рамирес Даниэль
59' Желтая карточка
Невулис Анджей
65' Желтая карточка
Кун Патрик
81' Желтая карточка
Пёнтковски Камиль
3:3
90' Гол
Шелонговски Даниэль
90'+4
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
37
Шатка
Любомир
5
Црномаркович
Джордже
27
Пухач
Тымотеуш
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
21
Скурась
Михал
10
Рамирес
Даниэль
8
Сикора
Ян
9
Исхак
Микаэль
29
Шумски
Якуб
4
Пёнтковски
Камиль
6
Невулис
Анджей
3
Вилюш
Мацей
7
Тудор
Фран
20
Полетанович
Марко
10
Сапала
Игор
23
Кун
Патрик
77
Цебуля
Марчин
11
Иви
Лопес
9
Завада
Оскар
Лех
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 5 0.56
2. Модер Якуб 4 (3) 0.44
3. Рамирес Даниэль 3 0.33
4. Каминьски Якуб 1 0.11
5. Аввад Мохаммад 1 0.11
6. Мархвиньски Филип 1 0.11
7. Качарава Ника 1 (1) 0.11
8. Тиба Педру 0 0
9. Червински Алан 0 0
10. Шатка Любомир 0 0
11. Скурась Михал 0 0
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иви Лопес 5 0.5
2. Тиянич Давид 4 0.4
3. Гутковский Владислав 4 (1) 0.4
4. Цебуля Марчин 3 0.3
5. Шварц Петр 2 (2) 0.2
6. Петрашек Томаш 2 0.2
7. Кун Патрик 1 0.1
8. Завада Оскар 1 0.1
9. Шелонговски Даниэль 1 0.1
10. Тудор Фран 0 0
11. Бартл Даниэл 0 0
12. Вилюш Мацей 0 0
13. Полетанович Марко 0 0

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Червински Алан 2 0
2. Кравец Василий 2 0
3. Модер Якуб 2 0
4. Исхак Микаэль 1 0
5. Шатка Любомир 1 0
6. Рамирес Даниэль 1 0
7. Црномаркович Джордже 1 0
8. Пухач Тымотеуш 1 0
9. Скурась Михал 1 0
10. Мухар Карло 1 0
11. Мархвиньски Филип 1 0
12. Каминьски Якуб 1 0
Ракув
# Игрок      
1. Вилюш Мацей 2 1
2. Кун Патрик 3 0
3. Петрашек Томаш 3 0
4. Гутковский Владислав 2 0
5. Сапала Игор 2 0
6. Невулис Анджей 1 0
7. Цебуля Марчин 1 0
8. Иви Лопес 1 0
9. Тудор Фран 1 0
10. Пёнтковски Камиль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 12.5% (2) 6.25% (1) 25% (4) 18.75% (3) 18.75% (3) 18.75% (3)
 Ракув 17.39% (4) 17.39% (4) 21.74% (5) 26.09% (6) 8.7% (2) 8.7% (2)

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех
Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех Шарлеруа 1:2 Лех Аполлон 0:5 Лех Лех 1:0 Варта Познань Хаммарбю 0:3 Лех Шлёнск 3:3 Лех Лех 2:2 Висла Плоцк Лех 3:0 Валмиера Гласс Заглембе Любин 2:1 Лех Одра Ополе 1:3 Лех Лех 1:1 Оффенбах Лех 4:0 Ягеллония Краковия 1:2 Лех
Ракув Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ракув 0:0 Висла Краков Брук-Бет Термалица Нецеча 0:2 Ракув Ракув 2:1 Сталь Мелец Гурник Забже 1:3 Ракув
Ракув 3:0 Висла Плоцк Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня

Последние игры между собой

Лех: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Лех 3:0 Ракув Экстракласса Ракув 2:3 Лех Экстракласса Ракув 1:0 Лех Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 6 3 1 23 - 12 21
2. Легия 9 6 1 2 14 - 9 19
3. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 10 17
4. Лехия Гданьск 9 5 1 3 17 - 13 16
5. Погонь Щецин 8 4 3 1 10 - 5 15
6. Заглембе Любин 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Краковия 9 3 5 1 14 - 12 14
8. Шлёнск 10 4 2 4 15 - 12 14
9. Варта Познань 10 4 1 5 8 - 10 13
10. Ягеллония 9 3 2 4 9 - 13 11
11. Лех 9 2 4 3 17 - 16 10
12. Висла Краков 10 2 4 4 15 - 14 10
13. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Подбескидзе 9 1 3 5 10 - 22 6
15. Сталь Мелец 10 1 3 6 10 - 22 6
16. Пяст 9 1 2 6 7 - 15 5
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Скурась Михал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Иви Лопес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Исхак Микаэль бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Завада Оскар бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Иви Лопес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.20 5.20 25.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.09 7.00 56.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.75 3.40

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.01 11.00 1.02 10.00 1.03 3.45 1.28 3.20 1.32 1.99 1.84 1.73 2.07 5.80 1.11 1.23 3.90 2.15 1.65 1.06 7.80 1.23 3.90 1.33 3.15 1.05 8.50
12.00 1.00 11.00 1.01 4.40 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.76 2.06 1.47 2.60 1.22 3.88 1.16 4.50 1.04 7.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.18 1.69 1.95 1.80 1.17 4.70 1.15 5.00
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.45 1.28 1.93 1.82 1.44 2.65
3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.23 3.90
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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