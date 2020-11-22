Краковия
0:1
Второй тайм: 79'
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Легия
34' Желтая карточкаЛосаж Флорьян
0:1
51' ГолМладенович Филип
88
Родин
Матай
14
Фиолич
Иван
97
Пик
Даниэль
22
Вшолек
Павел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
-
97 Пик ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вильк АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пробирз Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Михниевич Чеслав
Ход матча
34'
51'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|2 (1)
|0.2
|2.
|Ханка Серджу
|2 (1)
|0.2
|3.
|Вестеницки Томаш
|2
|0.2
|4.
|Альварес Маркос
|1
|0.1
|5.
|Лосаж Флорьян
|1
|0.1
|6.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.1
|7.
|Фиолич Иван
|1
|0.1
|8.
|Шимонович Давид
|1
|0.1
|9.
|Ривалдиньо
|1
|0.1
|10.
|Пищек Филип
|1
|0.1
|11.
|Яблонски Давид
|1
|0.1
|12.
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|13.
|Димун Милан
|0
|0
|14.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|15.
|Родин Матай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|8
|0.8
|2.
|Младенович Филип
|2
|0.2
|3.
|Вшолек Павел
|1
|0.1
|4.
|Юранович Йосип
|1
|0.1
|5.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.1
|6.
|Слиш Бартош
|1
|0.1
|7.
|Kacper Skibicki
|1
|0.1
|8.
|Лима Лукас II
|0
|0
|9.
|Енджейчик Артур
|0
|0
|10.
|Капустка Бартош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|2.
|Альварес Маркос
|2
|0
|3.
|Фиолич Иван
|2
|0
|4.
|Шимонович Давид
|2
|0
|5.
|Ханка Серджу
|2
|0
|6.
|Лосаж Флорьян
|2
|0
|7.
|Гардавски Михаэль
|1
|0
|8.
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|9.
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|10.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|11.
|Садикович Дамир
|1
|0
|12.
|Сиплак Михал
|1
|0
|13.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|14.
|Маркес Иван
|1
|0
|15.
|Зауха Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Младенович Филип
|3
|0
|2.
|Левчук Игор
|2
|0
|3.
|Енджейчик Артур
|2
|0
|4.
|Лима Лукас II
|2
|0
|5.
|Слиш Бартош
|2
|0
|6.
|Антолич Домагой
|1
|0
|7.
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|8.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|9.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|10.
|Юранович Йосип
|1
|0
|11.
|Роша Луис
|1
|0
|12.
|Росолек Мацей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|0
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|Легия
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|0
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +9 =6 -5Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст
Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия
Легия Последние 20 матчей: +10 =2 -8Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск
Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия
Последние игры между собой
Краковия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Легия: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 1:0 Краковия Экстракласса Легия 0:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:0 Легия Экстракласса Краковия 0:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Краковия Экстракласса Легия 4:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 3:1 Краковия Экстракласса Легия 2:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Легия Экстракласса Легия 4:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Легия Экстракласса Легия 0:0 Краковия Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|1:0
|10
|7
|1
|2
|15 - 9
|22
|2.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|3.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|5
|1
|3
|17 - 13
|16
|5.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|6.
|Заглембе Любин
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|Шлёнск
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|8.
|Краковия
|0:1
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|9.
|Варта Познань
|10
|4
|1
|5
|8 - 10
|13
|10.
|Ягеллония
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|11.
|Лех
|9
|2
|4
|3
|17 - 16
|10
|12.
|Висла Краков
|10
|2
|4
|4
|15 - 14
|10
|13.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Подбескидзе
|9
|1
|3
|5
|10 - 22
|6
|15.
|Сталь Мелец
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
|16.
|Пяст
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Краковия» – «Легия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краковия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Легия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краковия» – «Легия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров