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Краковия
0:1
Второй тайм: 79'

Стадион:
Легия
0'
34' Желтая карточка
Лосаж Флорьян
0:1
51' Гол
Младенович Филип
79'
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
44
Шимонович
Давид
88
Родин
Матай
3
Сиплак
Михал
8
Димун
Милан
22
Лосаж
Флорьян
14
Фиолич
Иван
97
Пик
Даниэль
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
99
Вестеницки
Томаш
35
Cezary
Miszta
2
Юранович
Йосип
5
Левчук
Игор
55
Енджейчик
Артур
25
Младенович
Филип
8
Гвилия
Валериане
24
Мартинш
Андре
67
Капустка
Бартош
22
Вшолек
Павел
82
Лима
Лукас
II
9
Пекхарт
Томаш
Краковия
4-2-3-1
Легия
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Амерсфоорт Пелле 2 (1) 0.2
2. Ханка Серджу 2 (1) 0.2
3. Вестеницки Томаш 2 0.2
4. Альварес Маркос 1 0.1
5. Лосаж Флорьян 1 0.1
6. Хавьер Тиаго 1 0.1
7. Фиолич Иван 1 0.1
8. Шимонович Давид 1 0.1
9. Ривалдиньо 1 0.1
10. Пищек Филип 1 0.1
11. Яблонски Давид 1 0.1
12. Рыпэ Корнел 0 0
13. Димун Милан 0 0
14. Вдовяк Матеуш 0 0
15. Родин Матай 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 8 0.8
2. Младенович Филип 2 0.2
3. Вшолек Павел 1 0.1
4. Юранович Йосип 1 0.1
5. Лопеш Рафаэл 1 0.1
6. Слиш Бартош 1 0.1
7. Kacper Skibicki 1 0.1
8. Лима Лукас II 0 0
9. Енджейчик Артур 0 0
10. Капустка Бартош 0 0

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
2. Альварес Маркос 2 0
3. Фиолич Иван 2 0
4. Шимонович Давид 2 0
5. Ханка Серджу 2 0
6. Лосаж Флорьян 2 0
7. Гардавски Михаэль 1 0
8. Хавьер Тиаго 1 0
9. Рыпэ Корнел 1 0
10. Вестеницки Томаш 1 0
11. Садикович Дамир 1 0
12. Сиплак Михал 1 0
13. Феррарессо Диего 1 0
14. Маркес Иван 1 0
15. Зауха Патрик 1 0
Легия
# Игрок      
1. Младенович Филип 3 0
2. Левчук Игор 2 0
3. Енджейчик Артур 2 0
4. Лима Лукас II 2 0
5. Слиш Бартош 2 0
6. Антолич Домагой 1 0
7. Лопеш Рафаэл 1 0
8. Пекхарт Томаш 1 0
9. Цежняк Радослав 1 0
10. Юранович Йосип 1 0
11. Роша Луис 1 0
12. Росолек Мацей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 0 28.57% (4) 7.14% (1) 21.43% (3) 7.14% (1) 35.71% (5)
 Легия 7.14% (1) 35.71% (5) 0 28.57% (4) 14.29% (2) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Свит Сколвин 0:1 Краковия Краковия 3:1 Ягеллония Лех 1:1 Краковия Краковия 1:0 Пяст
Легия 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Краковия Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия
Легия Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Легия 2:1 Лех Варта Познань 0:3 Легия Погонь Щецин 0:0 Легия Легия 2:1 Шлёнск
Легия 2:1 Заглембе Любин Легия 0:0 Краковия Легия 0:3 Карабах Легия 2:0 Дрита Легия 1:3 Гурник Забже Висла Плоцк 0:1 Легия Легия 1:2 Ягеллония Легия 0:2 Омония Ракув 1:2 Легия Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия

Последние игры между собой

Краковия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Легия: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Легия 0:0 Краковия Суперкубок Легия 2:0 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Легия Кубок Легия 2:1 Краковия Экстракласса
Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 1:0 Краковия Экстракласса Легия 0:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:0 Легия Экстракласса Краковия 0:0 Легия Экстракласса Легия 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Краковия Экстракласса Легия 4:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:2 Легия Экстракласса Легия 3:1 Краковия Экстракласса Легия 2:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:3 Легия Экстракласса Легия 4:1 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Легия Экстракласса Легия 0:0 Краковия Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 1:0 10 7 1 2 15 - 9 22
2. Ракув 10 6 3 1 23 - 12 21
3. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 10 17
4. Лехия Гданьск 9 5 1 3 17 - 13 16
5. Погонь Щецин 8 4 3 1 10 - 5 15
6. Заглембе Любин 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Шлёнск 10 4 2 4 15 - 12 14
8. Краковия 0:1 10 3 5 2 14 - 13 14
9. Варта Познань 10 4 1 5 8 - 10 13
10. Ягеллония 9 3 2 4 9 - 13 11
11. Лех 9 2 4 3 17 - 16 10
12. Висла Краков 10 2 4 4 15 - 14 10
13. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Подбескидзе 9 1 3 5 10 - 22 6
15. Сталь Мелец 10 1 3 6 10 - 22 6
16. Пяст 9 1 2 6 7 - 15 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Лосаж Флорьян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Легия
4.90
6.95
1.71
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 18.00 5.90 1.19
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 5.90 1.15
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 3.84 1.71
  33.91 6.95 1.15

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.55 1.27 7.70 1.06 2.20 1.62 2.55 1.51 2.07 1.78 1.23 3.90 1.40 2.75 1.03 10.00 1.13 5.80 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00
9.20 1.02 7.70 1.05 3.40 1.30 2.50 1.53 1.86 2.04 1.44 2.79 1.29 3.46 1.10 6.00 1.07 6.55 1.00 11.00
3.96 1.27 3.33 1.35 2.69 1.50 2.00 1.88 2.09 1.80 1.74 2.17 1.39 3.13 1.50 2.69 1.21 4.62 1.59 2.45 1.47 2.81 1.27 3.90 1.11 7.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.76 2.00 1.84 1.96 1.10 6.25 1.12 6.10 1.07 7.50
2.95 1.40 1.88 1.92 1.43 2.83
1.55 2.54 1.32 3.52 1.68 2.26 1.44 2.90 1.41 3.07
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.70 1.48 1.64 2.18 1.28 3.70
2.56 1.53 1.65 2.24 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Краковия 0:1 Легия онлайн

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