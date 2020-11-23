Пяст
1:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Пяст
Лехия Гданьск
1:0
2' ПенальтиСверчок Якуб
14
Голубек
Якуб
21
Бадья
Херард
70
Сверчок
Якуб
19
Фила
Карол
15
Сайеф
Кеннет
20
Конрадо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
21 Бадья ХерардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Сверчок ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
23 Javier Hyjek
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сайеф КеннетПолузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Маулана ЭгиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
2'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиро Михал
|3 (2)
|0.3
|2.
|Сверчок Якуб
|2 (1)
|0.2
|3.
|Алвеш Тьягу
|1
|0.1
|4.
|Милевски Себастиан
|1
|0.1
|5.
|Стечик Доминик
|1
|0.1
|6.
|Голубек Якуб
|0
|0
|7.
|Кончковски Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.7
|2.
|Зволински Лукаш
|3
|0.3
|3.
|Конрадо
|2
|0.2
|4.
|Налепа Михал
|2
|0.2
|5.
|Хайдари Омран
|1
|0.1
|6.
|Петшак Рафаль
|0
|0
|7.
|Гаёс Мацей
|0
|0
|8.
|Кубицки Ярослав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Липски Патрик
|3
|0
|2.
|Киркесков Миккель
|2
|0
|3.
|Сверчок Якуб
|2
|0
|4.
|Жиро Михал
|2
|0
|5.
|Йодловец Томаш
|1
|0
|6.
|Голубек Якуб
|1
|0
|7.
|Червински Якуб
|1
|0
|8.
|Кончковски Мартин
|1
|0
|9.
|Гук Томаш
|1
|0
|10.
|Вида Кристофер
|1
|0
|11.
|Соколовски Патрик
|1
|0
|12.
|Милевски Себастиан
|1
|0
|13.
|Стечик Доминик
|1
|0
|14.
|Javier Hyjek
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|4
|1
|2.
|Кубицки Ярослав
|3
|0
|3.
|Маковский Томаш
|3
|0
|4.
|Куцяк Душан
|2
|0
|5.
|Копац Бартош
|2
|0
|6.
|Сайеф Кеннет
|2
|0
|7.
|Сопочко Матеуш
|2
|0
|8.
|Конрадо
|1
|0
|9.
|Фила Карол
|1
|0
|10.
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|0
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Лехия Гданьск
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|20% (3)
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +7 =5 -8Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех
Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +12 =2 -6Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Пяст: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Лехия Гданьск: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Пяст 1:3 Лехия Гданьск Суперкубок Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|10
|7
|1
|2
|15 - 9
|22
|2.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|3.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Лехия Гданьск
|0:1
|10
|5
|1
|4
|17 - 14
|16
|5.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|6.
|Заглембе Любин
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|Шлёнск
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|8.
|Краковия
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|9.
|Варта Познань
|10
|4
|1
|5
|8 - 10
|13
|10.
|Ягеллония
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|11.
|Лех
|9
|2
|4
|3
|17 - 16
|10
|12.
|Висла Краков
|10
|2
|4
|4
|15 - 14
|10
|13.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Пяст
|1:0
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|15.
|Подбескидзе
|9
|1
|3
|5
|10 - 22
|6
|16.
|Сталь Мелец
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
Победитель
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