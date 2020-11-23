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Пяст
2:0
Конец матча

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
1:0
3' Пенальти
Сверчок Якуб
2:0
32' Гол
Червински Якуб
41' Желтая карточка
Хайдари Омран
43' Желтая карточка
Червински Якуб
69' Желтая карточка
Храпек Михал
71' Желтая карточка
Аломерович Златан
80' Желтая карточка
Жуковски Матеуш
90'+7
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
34
Малярчик
Петр
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
21
Бадья
Херард
Храпек
Михал
18
Соколовски
Патрик
19
Милевски
Себастиан
16
Стечик
Доминик
70
Сверчок
Якуб
1
Аломерович
Златан
19
Фила
Карол
4
Кристерс
Тоберс
5
Копац
Бартош
2
Петшак
Рафаль
6
Кубицки
Ярослав
8
Хайдари
Омран
88
Калузиньски
Якуб
15
Сайеф
Кеннет
20
Конрадо
28
Пайшау
Флавиу
Пяст
4-4-2
Лехия Гданьск
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиро Михал 3 (2) 0.3
2. Сверчок Якуб 2 (1) 0.2
3. Алвеш Тьягу 1 0.1
4. Червински Якуб 1 0.1
5. Милевски Себастиан 1 0.1
6. Стечик Доминик 1 0.1
7. Голубек Якуб 0 0
8. Бадья Херард 0 0
9. Кончковски Мартин 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 7 (3) 0.7
2. Зволински Лукаш 3 0.3
3. Конрадо 2 0.2
4. Налепа Михал 2 0.2
5. Хайдари Омран 1 0.1
6. Петшак Рафаль 0 0
7. Гаёс Мацей 0 0
8. Кубицки Ярослав 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Липски Патрик 3 0
2. Киркесков Миккель 2 0
3. Сверчок Якуб 2 0
4. Жиро Михал 2 0
5. Червински Якуб 2 0
6. Йодловец Томаш 1 0
7. Храпек Михал 1 0
8. Голубек Якуб 1 0
9. Кончковски Мартин 1 0
10. Гук Томаш 1 0
11. Вида Кристофер 1 0
12. Соколовски Патрик 1 0
13. Милевски Себастиан 1 0
14. Стечик Доминик 1 0
15. Javier Hyjek 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 4 1
2. Кубицки Ярослав 3 0
3. Маковский Томаш 3 0
4. Куцяк Душан 2 0
5. Копац Бартош 2 0
6. Сайеф Кеннет 2 0
7. Сопочко Матеуш 2 0
8. Аломерович Златан 1 0
9. Конрадо 1 0
10. Фила Карол 1 0
11. Хайдари Омран 1 0
12. Жуковски Матеуш 1 0
13. Калузиньски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Лехия Гданьск 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4) 6.67% (1) 33.33% (5) 20% (3)

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех
Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Пяст: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Лехия Гданьск: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Лехия Гданьск 1:0 Пяст Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Пяст Кубок Лехия Гданьск 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса
Пяст 1:3 Лехия Гданьск Суперкубок Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 10 7 1 2 15 - 9 22
2. Ракув 10 6 3 1 23 - 12 21
3. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 10 17
4. Лехия Гданьск 10 5 1 4 17 - 15 16
5. Погонь Щецин 8 4 3 1 10 - 5 15
6. Заглембе Любин 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Шлёнск 10 4 2 4 15 - 12 14
8. Краковия 10 3 5 2 14 - 13 14
9. Варта Познань 10 4 1 5 8 - 10 13
10. Ягеллония 9 3 2 4 9 - 13 11
11. Лех 9 2 4 3 17 - 16 10
12. Висла Краков 10 2 4 4 15 - 14 10
13. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
14. Пяст 10 2 2 6 9 - 15 8
15. Подбескидзе 9 1 3 5 10 - 22 6
16. Сталь Мелец 10 1 3 6 10 - 22 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Червински Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Хайдари Омран получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Червински Якуб бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Сверчок Якуб из команды Пяст забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.40 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 12.00 38.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.50 2.96
  1.09 11.53 35.36

Самый высокий коэффициент на матч «Пяст» – «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пяст» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пяст» – «Лехия Гданьск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.00 1.01 8.60 1.06 9.20 1.03 2.75 1.48 2.14 1.71 1.75 2.01 1.72 2.12 1.52 2.55 1.10 6.25 1.13 5.10 1.23 6.50 1.02 11.00 1.05 8.50 1.02 11.00
9.70 1.02 8.80 1.04 3.50 1.28 2.75 1.45 1.96 1.93 1.52 2.53 1.34 3.14 1.14 5.15 1.09 5.90 1.01 10.50
3.86 1.28 2.95 1.43 2.30 1.66 1.51 2.66 1.29 3.72 1.66 2.30 1.44 2.92 1.32 3.52 1.62 2.37 1.38 3.18 1.45 2.88 1.24 4.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
1.96 1.83 2.25 1.60 1.11 5.50 1.48 2.55 1.04 9.00
3.00 1.39 2.01 1.80 1.44 2.77
3.12 1.39 2.57 1.54 2.01 1.87 1.62 2.39 2.13 1.76 1.75 2.16 1.36 3.29 1.25 4.11 1.13 6.41
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.45 1.67 2.06 1.27 3.55
2.75 1.45 1.70 2.15 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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