Пяст
2:0
Конец матча
Стадион: Пяст
Лехия Гданьск
1:0
3' ПенальтиСверчок Якуб
2:0
32' ГолЧервински Якуб
41' Желтая карточкаХайдари Омран
43' Желтая карточкаЧервински Якуб
69' Желтая карточкаХрапек Михал
71' Желтая карточкаАломерович Златан
80' Желтая карточкаЖуковски Матеуш
14
Голубек
Якуб
21
Бадья
Херард
70
Сверчок
Якуб
19
Фила
Карол
15
Сайеф
Кеннет
20
Конрадо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
21 Бадья ХерардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Сверчок ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
23 Javier Hyjek
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сайеф КеннетПолузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Маулана ЭгиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
3'
1:0
32'
2:0
41'
43'
69'
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиро Михал
|3 (2)
|0.3
|2.
|Сверчок Якуб
|2 (1)
|0.2
|3.
|Алвеш Тьягу
|1
|0.1
|4.
|Червински Якуб
|1
|0.1
|5.
|Милевски Себастиан
|1
|0.1
|6.
|Стечик Доминик
|1
|0.1
|7.
|Голубек Якуб
|0
|0
|8.
|Бадья Херард
|0
|0
|9.
|Кончковски Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.7
|2.
|Зволински Лукаш
|3
|0.3
|3.
|Конрадо
|2
|0.2
|4.
|Налепа Михал
|2
|0.2
|5.
|Хайдари Омран
|1
|0.1
|6.
|Петшак Рафаль
|0
|0
|7.
|Гаёс Мацей
|0
|0
|8.
|Кубицки Ярослав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Липски Патрик
|3
|0
|2.
|Киркесков Миккель
|2
|0
|3.
|Сверчок Якуб
|2
|0
|4.
|Жиро Михал
|2
|0
|5.
|Червински Якуб
|2
|0
|6.
|Йодловец Томаш
|1
|0
|7.
|Храпек Михал
|1
|0
|8.
|Голубек Якуб
|1
|0
|9.
|Кончковски Мартин
|1
|0
|10.
|Гук Томаш
|1
|0
|11.
|Вида Кристофер
|1
|0
|12.
|Соколовски Патрик
|1
|0
|13.
|Милевски Себастиан
|1
|0
|14.
|Стечик Доминик
|1
|0
|15.
|Javier Hyjek
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|4
|1
|2.
|Кубицки Ярослав
|3
|0
|3.
|Маковский Томаш
|3
|0
|4.
|Куцяк Душан
|2
|0
|5.
|Копац Бартош
|2
|0
|6.
|Сайеф Кеннет
|2
|0
|7.
|Сопочко Матеуш
|2
|0
|8.
|Аломерович Златан
|1
|0
|9.
|Конрадо
|1
|0
|10.
|Фила Карол
|1
|0
|11.
|Хайдари Омран
|1
|0
|12.
|Жуковски Матеуш
|1
|0
|13.
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Лехия Гданьск
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|20% (3)
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +7 =5 -8Гурник Забже 1:2 Пяст Пяст 2:2 Висла Плоцк Краковия 1:0 Пяст Пяст 1:4 Лех
Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +12 =2 -6Лехия Гданьск 3:2 Шлёнск Олимпия Грудзёнз 0:1 Лехия Гданьск Висла Краков 1:3 Лехия Гданьск Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Пяст: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Лехия Гданьск: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Пяст 1:3 Лехия Гданьск Суперкубок Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса Пяст 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|10
|7
|1
|2
|15 - 9
|22
|2.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|3.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|5.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|6.
|Заглембе Любин
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|Шлёнск
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|8.
|Краковия
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|9.
|Варта Познань
|10
|4
|1
|5
|8 - 10
|13
|10.
|Ягеллония
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|11.
|Лех
|9
|2
|4
|3
|17 - 16
|10
|12.
|Висла Краков
|10
|2
|4
|4
|15 - 14
|10
|13.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Пяст
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|15.
|Подбескидзе
|9
|1
|3
|5
|10 - 22
|6
|16.
|Сталь Мелец
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
Победитель
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