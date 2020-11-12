18
Левитт
Дилан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Левитт ДиланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гиггз Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарачан Дэйв
Предыдущие игры
Уэльс Последние 20 матчей: +10 =3 -7Болгария 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Уэльс Англия 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Болгария
Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания Дания 2:0 Уэльс
США Последние 20 матчей: +12 =2 -6США 1:0 Коста-Рика Куба 0:4 США США 4:1 Канада Канада 2:0 США
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уэльс» – «США» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэльс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «США» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэльс» – «США», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.00
|1.08
|6.30
|1.11
|—
|—
|2.55
|1.48
|—
|—
|2.18
|1.68
|1.83
|1.99
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.30
|3.30
|1.17
|4.70
|1.08
|7.30
|1.04
|9.00
|1.01
|14.50
|
|7.60
|1.05
|6.35
|1.08
|—
|—
|2.81
|1.40
|—
|—
|2.16
|1.68
|—
|—
|1.67
|2.30
|—
|—
|1.31
|3.38
|1.21
|4.10
|1.06
|7.30
|1.04
|7.90
|—
|—
|
|5.97
|1.14
|—
|—
|2.89
|1.43
|2.29
|1.65
|2.00
|1.86
|1.69
|2.22
|1.52
|2.60
|1.41
|2.98
|1.48
|2.74
|—
|—
|1.23
|4.41
|—
|—
|—
|—
|—
|—