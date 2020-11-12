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Уэльс
0:0
Первый тайм: 11'
США
0' 11'
Уорд
Дэнни
II
2
Гантер
Кристофер
Лоуренс
Джеймс
Локьер
Том
14
Робертс
Коннор
II
Лоуренс
Том
19
Смит
Мэттью
II
7
Уилсон
Гарри
18
Левитт
Дилан
Мур
Киффер
Матондо
Рабби
1
Стеффен
Закари
18
Дест
Серджино
19
Миазга
Мэтт
5
Брукс
Джон
Робинсон
Энтони
8
Маккенни
Уэстон
17
Ллетгет
Себастьян
Адамс
Тайлер
Муса
Юнус
Джованни
Рейна
Де
ла
Фуэнте
Конрад
Уэльс
США

Предыдущие игры

Уэльс Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Болгария 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Уэльс Англия 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Болгария
Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания Дания 2:0 Уэльс
США Последние 20 матчей: +12 =2 -6
США 1:0 Коста-Рика Куба 0:4 США США 4:1 Канада Канада 2:0 США
США 7:0 Куба США 1:1 Уругвай США 0:3 Мексика Мексика 1:0 США Ямайка 1:3 США США 1:0 Кюрасао Панама 0:1 США США 6:0 Тринидад и Тобаго США 4:0 Гайана США 0:3 Венесуэла США 0:1 Ямайка США 1:1 Чили США 1:0 Эквадор США 2:0 Коста-Рика США 3:0 Панама Италия 1:0 США
  • Первый тайм
  • Угловой
    19'
    Угловой для хозяев заработал Робби Матондо.
  • 17'
    Неплохая попытка атаки от гостей, Конрад ворвался в штрафную, отдал на Мусу, тот замешкался и Гантер выбил из-под него мяч.
  • Фол, нарушение
    16'
    Муса в атаке грубо подкатился под Гантера.
  • 14'
    Забросы вперед на нападающих пока не слишком точны, как у гостей, так и у хозяев.
  • Фол, нарушение
    13'
    Брукс опасно сыграл против Мура в центральном круге.
  • Опасный момент
    12'
    Едва не ошибся сейчас кипер хозяев Дэниэл Уорд, выбив мяч точно в Летгета! Вовремя успели защитники выбить мяч.
  • Угловой
    11'
    Угловой слева заработали валлийцы.
  • Фол, нарушение
    9'
    Мязга нарушил правила в центре против Мура.
  • 7'
    Попытались организовать атаку правым флангом валлийцы, но очень уверенно Дест сыграл против Мура возле штрафной.
  • Дождь
    5'
    Сильный дождь начался в Суонси, посмотрим как это скажется на игре.
  • Фол, нарушение
    3'
    Дест нарушил правила в атаке возле чужой штрафной.
  • 2'
    Сразу же пытаются гости взять инициативу в свои руки, и атаковать большими силами.
  • Первый тайм начался
    Поехали! С центра поля начнут игроки сборной США
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию - товарищеский матч между сборными командами Уэльса и США, который начнется совсем скоро в Суонси, на стадионе "Либерти". За ходом матча буду помогать следить вам я, Александр Смирнов.
  • К сожалению, матч пройдет без зрителей.
  • Команды на поле, звучат национальные гимны!
Лучшие коэффициенты
Уэльс
Ничья
США
2.83
3.19
2.74
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.15 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.00 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.73 3.18 2.62
  3.55 2.89 2.39

Самый высокий коэффициент на матч «Уэльс» – «США» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэльс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «США» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэльс» – «США», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.00 1.08 6.30 1.11 2.55 1.48 2.18 1.68 1.83 1.99 1.50 2.48 1.30 3.30 1.17 4.70 1.08 7.30 1.04 9.00 1.01 14.50
7.60 1.05 6.35 1.08 2.81 1.40 2.16 1.68 1.67 2.30 1.31 3.38 1.21 4.10 1.06 7.30 1.04 7.90
5.97 1.14 2.89 1.43 2.29 1.65 2.00 1.86 1.69 2.22 1.52 2.60 1.41 2.98 1.48 2.74 1.23 4.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 1.61 2.23 1.20 4.20 1.06 7.80 1.02 11.00
2.61 1.48 1.72 2.10 1.34 3.20 1.08 7.30 1.06 8.70
1.98 1.88 1.62 2.34 1.28 3.76 1.43 2.97 1.32 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10
3.32 1.32 2.23 1.64 1.53 2.47 1.18 4.70 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Уэльс 0:0 США онлайн

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