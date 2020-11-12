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Уэльс
0:0
Конец матча
США
0' 90'+1
1
Уорд
Дэнни
II
2
Гантер
Кристофер
18
Лоуренс
Джеймс
5
Локьер
Том
14
Робертс
Коннор
II
9
Лоуренс
Том
19
Смит
Мэттью
II
10
Уилсон
Гарри
23
Левитт
Дилан
13
Мур
Киффер
11
Матондо
Рабби
1
Стеффен
Закари
2
Дест
Серджино
3
Миазга
Мэтт
6
Брукс
Джон
5
Робинсон
Энтони
8
Маккенни
Уэстон
17
Ллетгет
Себастьян
4
Адамс
Тайлер
18
Муса
Юнус
7
Джованни
Рейна
11
Де
ла
Фуэнте
Конрад
Уэльс
США

Ход матча

46'
Шихан Джош II
Смит Мэттью II
 
62'
Джеймс Дэниэл
Матондо Рабби
 
62'
Джонсон Бреннан
Мур Киффер
 
69'
Родон Джо
Лоуренс Джеймс
 
71'
 
Джонни
Адамс Тайлер
71'
 
Льянес Улиссес
Де ла Фуэнте Конрад
79'
 
Веа Тимоти
Джованни Рейна
79'
 
Джоаккини Николас
Муса Юнус
80'
Моррелл Джозефф
Левитт Дилан
 
87'
 
Отасоуи Оуэн
Ллетгет Себастьян
87'
 
Кэннон Реджи
Дест Серджино

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Уэльс Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Болгария 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Уэльс Англия 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Болгария
Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания Дания 2:0 Уэльс
США Последние 20 матчей: +12 =2 -6
США 1:0 Коста-Рика Куба 0:4 США США 4:1 Канада Канада 2:0 США
США 7:0 Куба США 1:1 Уругвай США 0:3 Мексика Мексика 1:0 США Ямайка 1:3 США США 1:0 Кюрасао Панама 0:1 США США 6:0 Тринидад и Тобаго США 4:0 Гайана США 0:3 Венесуэла США 0:1 Ямайка США 1:1 Чили США 1:0 Эквадор США 2:0 Коста-Рика США 3:0 Панама Италия 1:0 США
  • После матча
  • Спасибо за внимание, дорогие друзья. За ходом товарищеского матча между сборными Уэльса и США помогал следить вам я, Александр Смирнов. До новых встреч на нашем портале! 
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Финальный свисток! Ничего не стал арбитр компенсировать, команды так сегодня и не смогли друг другу забить!
  • Фол, нарушение
    88'
    Робинсон фолит в атаке против Локьера.
  • Замена
    87'
    Двойная замена у гостей: Отасоуи вместо Летгета, Кэннон вместо Деста.
  • 85'
    Джеймс попытался обыграть сразу двоих на входе в штрафную слева, но мяч выбили из-под него.
  • 83'
    Подача из центра от Деста, и Уорд лишь одной рукой смог дотянуться до мяча!
  • 82'
    Неудачно хозяева разыграли штрафной, мяч выбит к центральному кругу.
  • Желтая карточка
    81'
    Дест получает желтую за споры с арбитром.
  • Желтая карточка
    80'
    Желтую получил Кардосо за фол против  Джеймса в центре.
  • Замена
    79'
    Двойная замена у гостей: Веа вместо Рейны, Джоккачини вместо Мусы.
  • Угловой
    78'
    Рейна заработал угловой для гостей.
  • 76'
    Вновь отдали инициативу хозяева.
  • 74'
    Маккенни попытался слева войти в штрафную, но далеко отпустил от себя мяч.
  • Штанга
    73'
    Уххх, какой классный удар удался Льянесу! Метров с тридцати зарядил он, но Уорд перевел мяч в штангу!
  • Замена
    71'
    Двойная замена в сборной США : Кардосо вместо Адамса, Льянес вместо Конрада.
  • Замена
    69'
    Замена: вместо травмированного Лоуренса вышел Джо Родон у хозяев.
  • Травма, повреждение
    68'
    Выбивая мяч, травму получил Лоуренс.
  • 67'
    Классный заброс удался из глубины поля на Маккенни, тот попытался отыграть назад, но мяч выбит.
  • Фол, нарушение
    66'
    Шихан нарушил правила против Мусы в центре.
  • 65'
    Определенно получше стали выглядеть валлийцы последние пять-семь минут, видимо американцы подустали играть "первым номером".
  • Опасный момент
    63'
    Опасно сейчас было у ворот сборной США! Левитт получил мяч из глубины, ворвался в штрафную, вышел один на один, но Стеффен спас свою команду!
  • Замена
    61'
    Двойная замена у сборной Уэльса: Джеймс вместо Мура, Джонсон вместо Матондо.
  • Фол, нарушение
    59'
    Рейна нарушил правила в атаке.
  • Фол, нарушение
    57'
    Уилсон нарушил правила в чужой штрафной.
  • Желтая карточка
    56'
    Мэтт Мязга получает желтую за фол против Мура, опасный штрафной у нас.
  • 55'
    Едва не ошибся сейчас Зак Стеффен, выбил он мяч точно на Уилсона, защитники вовремя подстраховали.
  • Опасный момент
    53'
    Попытка дальнего удара от Маккенни, мяч попадает в спину Муру!
  • 52'
    Снова с самого начала тайма массивно атакуют игроки из США.
  • Опасный момент
    50'
    Опасно у ворот хозяев! Дест справа подал в штрафную, Конрад бил головой, но попал в Гантера! Показалось, что мяч задел руку валлийца, но судья так не считает.
  • 49'
    Мяч выбит к центру Крисом Гантером.
  • Угловой
    48'
    Гости зарабатывают угловой после прострела Деста.
  • Фол, нарушение
    47'
    Брукс нарушил правила в атаке против Гантера.
  • Замена
    46'
    Замена в составе хозяев : Шихан вместо Смита.
  • Второй тайм начался
    45'
    Второй тайм стартовал!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв, дорогие друзья! Отдыхаем пятнадцать минут, и конечно, ждем голов во второй половине матча!
  • Опасный момент
    44'
    Опасно! Прострел от Маккенни справа в штрафную на Летгета, попытка ударить пяткой, но вратарь на высоте!
  • 42'
    Попытался Робинсон войти между двух защитников в штрафную, но мяч у него в итоге выбили.
  • 41'
    Очень много брака в передачах сегодня, как с одной, так и с другой стороны. Может, виной тому погодные условия?
  • Угловой
    39'
    Матондо здорово ушел от Деста, ворвался в штрафную, попытка прострела-мяч выбит на угловой.
  • 37'
    Защитники сборной Уэльса выбили мяч в аут.
  • Угловой
    37'
    Угловой заработали гости.
  • 35'
    Кстати, несмотря на то, что идет сильный дождь, игроки из США практически не используют дальние удары.
  • Опасный момент
    33'
    Очень опасный момент у Конрада! Ошибся Мур в передаче назад, мяч перехватил нападающий гостей, но с близкого расстояния пробил мимо!
  • Опасный момент
    32'
    Неплохой дальний удар удался Тому Лоуренсу, но фиксирует мяч Зак Стеффен!
  • 31'
    Попытка прострела в штрафную с правого фланга от Деста, Уорд забрал мяч в руки.
  • 29'
    Попытка удара от Тайлера Адамса, Гантер подставил спину под мяч.
  • Фол, нарушение
    28'
    Джон Брукс нарушил правила против вратаря хозяев.
  • Фол, нарушение
    27'
    Мур нарушил правила на Конраде возле штрафной, опасный стандарт может получиться.
  • 25'
    Теперь футболисты из США перешли на попытки атаковать позиционно.
  • 24'
    Робби Матондо очень активно отрабатывает сегодня в обороне у хозяев, несмотря на то, что является номинальным форвардом.
  • 22'
    Никак не получается у валлийцев грамотно выйти из обороны, а американцам в свою очередь чего-то недостает в финальной стадии атаки.
  • 19'
    Дест попытался справа собрать вокруг себя двоих защитников, и подать в штрафную, но в итоге под их прессингом вынужден был отдать мяч назад.
  • Угловой
    19'
    Угловой для хозяев заработал Робби Матондо.
  • 17'
    Неплохая попытка атаки от гостей, Конрад ворвался в штрафную, отдал на Мусу, тот замешкался и Гантер выбил из-под него мяч.
  • Фол, нарушение
    16'
    Муса в атаке грубо подкатился под Гантера.
  • 14'
    Забросы вперед на нападающих пока не слишком точны, как у гостей, так и у хозяев.
  • Фол, нарушение
    13'
    Брукс опасно сыграл против Мура в центральном круге.
  • Опасный момент
    12'
    Едва не ошибся сейчас кипер хозяев Дэниэл Уорд, выбив мяч точно в Летгета! Вовремя успели защитники выбить мяч.
  • Угловой
    11'
    Угловой слева заработали валлийцы.
  • Фол, нарушение
    9'
    Мязга нарушил правила в центре против Мура.
  • 7'
    Попытались организовать атаку правым флангом валлийцы, но очень уверенно Дест сыграл против Мура возле штрафной.
  • Дождь
    5'
    Сильный дождь начался в Суонси, посмотрим как это скажется на игре.
  • Фол, нарушение
    3'
    Дест нарушил правила в атаке возле чужой штрафной.
  • 2'
    Сразу же пытаются гости взять инициативу в свои руки, и атаковать большими силами.
  • Первый тайм начался
    Поехали! С центра поля начнут игроки сборной США
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию - товарищеский матч между сборными командами Уэльса и США, который начнется совсем скоро в Суонси, на стадионе "Либерти". За ходом матча буду помогать следить вам я, Александр Смирнов.
  • К сожалению, матч пройдет без зрителей.
  • Команды на поле, звучат национальные гимны!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 14.00 1.11 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 1.47 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.73 3.18 2.62
  9.00 1.38 4.63

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.55 2.35 6.30 1.11 1.05 8.50 2.18 1.68 1.83 1.99 1.05 8.50 1.30 3.30 1.07 7.50 1.08 7.30 1.04 9.00 1.01 14.50
7.60 1.05 6.35 1.08 2.81 1.40 2.16 1.68 1.67 2.30 1.31 3.38 1.21 4.10 1.06 7.30 1.04 7.90
1.43 2.88 1.25 4.09 1.45 2.81 1.31 3.52 1.23 4.22 1.57 2.46 1.34 3.30 1.52 2.60 1.11 7.07 1.48 2.74 1.23 4.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.42 2.75 1.61 2.23 1.02 11.00 1.06 7.80 1.02 11.00
2.61 1.48 1.72 2.10 1.34 3.20 1.08 7.30 1.06 8.70
1.30 3.56 1.16 5.39 1.28 3.76 1.43 2.97 1.32 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10
3.32 1.32 2.23 1.64 1.53 2.47 1.18 4.70 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Уэльс 0:0 США онлайн

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