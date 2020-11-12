Спасибо за внимание, дорогие друзья. За ходом товарищеского матча между сборными Уэльса и США помогал следить вам я, Александр Смирнов. До новых встреч на нашем портале!

Джеймс попытался обыграть сразу двоих на входе в штрафную слева, но мяч выбили из-под него.

Робинсон фолит в атаке против Локьера.

Финальный свисток! Ничего не стал арбитр компенсировать, команды так сегодня и не смогли друг другу забить!

Брукс нарушил правила в атаке против Гантера.

Опасно у ворот хозяев! Дест справа подал в штрафную, Конрад бил головой, но попал в Гантера! Показалось, что мяч задел руку валлийца, но судья так не считает.

Снова с самого начала тайма массивно атакуют игроки из США.

Попытка дальнего удара от Маккенни, мяч попадает в спину Муру!

Едва не ошибся сейчас Зак Стеффен, выбил он мяч точно на Уилсона, защитники вовремя подстраховали.

Мэтт Мязга получает желтую за фол против Мура, опасный штрафной у нас.

Опасно сейчас было у ворот сборной США! Левитт получил мяч из глубины, ворвался в штрафную, вышел один на один, но Стеффен спас свою команду!

Шихан нарушил правила против Мусы в центре.

Классный заброс удался из глубины поля на Маккенни, тот попытался отыграть назад, но мяч выбит.

Уххх, какой классный удар удался Льянесу! Метров с тридцати зарядил он, но Уорд перевел мяч в штангу!

Маккенни попытался слева войти в штрафную, но далеко отпустил от себя мяч.

Желтую получил Кардосо за фол против Джеймса в центре.

Дест получает желтую за споры с арбитром.

Подача из центра от Деста, и Уорд лишь одной рукой смог дотянуться до мяча!

Первый тайм

— Перерыв, дорогие друзья! Отдыхаем пятнадцать минут, и конечно, ждем голов во второй половине матча!

44' Опасно! Прострел от Маккенни справа в штрафную на Летгета, попытка ударить пяткой, но вратарь на высоте!

42' Попытался Робинсон войти между двух защитников в штрафную, но мяч у него в итоге выбили.

41' Очень много брака в передачах сегодня, как с одной, так и с другой стороны. Может, виной тому погодные условия?

39' Матондо здорово ушел от Деста, ворвался в штрафную, попытка прострела-мяч выбит на угловой.

37' Защитники сборной Уэльса выбили мяч в аут.

37' Угловой заработали гости.

35' Кстати, несмотря на то, что идет сильный дождь, игроки из США практически не используют дальние удары.

33' Очень опасный момент у Конрада! Ошибся Мур в передаче назад, мяч перехватил нападающий гостей, но с близкого расстояния пробил мимо!

32' Неплохой дальний удар удался Тому Лоуренсу, но фиксирует мяч Зак Стеффен!

31' Попытка прострела в штрафную с правого фланга от Деста, Уорд забрал мяч в руки.

29' Попытка удара от Тайлера Адамса, Гантер подставил спину под мяч.

28' Джон Брукс нарушил правила против вратаря хозяев.

27' Мур нарушил правила на Конраде возле штрафной, опасный стандарт может получиться.

25' Теперь футболисты из США перешли на попытки атаковать позиционно.

24' Робби Матондо очень активно отрабатывает сегодня в обороне у хозяев, несмотря на то, что является номинальным форвардом.

22' Никак не получается у валлийцев грамотно выйти из обороны, а американцам в свою очередь чего-то недостает в финальной стадии атаки.

19' Дест попытался справа собрать вокруг себя двоих защитников, и подать в штрафную, но в итоге под их прессингом вынужден был отдать мяч назад.

19' Угловой для хозяев заработал Робби Матондо.

17' Неплохая попытка атаки от гостей, Конрад ворвался в штрафную, отдал на Мусу, тот замешкался и Гантер выбил из-под него мяч.

16' Муса в атаке грубо подкатился под Гантера.

14' Забросы вперед на нападающих пока не слишком точны, как у гостей, так и у хозяев.

13' Брукс опасно сыграл против Мура в центральном круге.

12' Едва не ошибся сейчас кипер хозяев Дэниэл Уорд, выбив мяч точно в Летгета! Вовремя успели защитники выбить мяч.

11' Угловой слева заработали валлийцы.

9' Мязга нарушил правила в центре против Мура.

7' Попытались организовать атаку правым флангом валлийцы, но очень уверенно Дест сыграл против Мура возле штрафной.

5' Сильный дождь начался в Суонси, посмотрим как это скажется на игре.

3' Дест нарушил правила в атаке возле чужой штрафной.

2' Сразу же пытаются гости взять инициативу в свои руки, и атаковать большими силами.