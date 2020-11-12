10
Уилсон
Гарри
23
Левитт
Дилан
13
Мур
Киффер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уилсон ГарриПолузащитник
-
23 Левитт ДиланПолузащитник
-
13 Мур КифферНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кинг ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гиггз Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муса ЮнусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
-
20 Кэннон РеджиЗащитник
-
13 Рим ТимЗащитник
-
15 Ричардс КрисЗащитник
-
16 ДжонниПолузащитник
-
14 Отасоуи ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Веа ТимотиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сарачан Дэйв
Ход матча
71'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Уэльс Последние 20 матчей: +10 =3 -7Болгария 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Уэльс Англия 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Болгария
Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго Албания 1:0 Уэльс Уэльс 1:2 Дания Ирландия 0:1 Уэльс Уэльс 1:4 Испания Дания 2:0 Уэльс
США Последние 20 матчей: +12 =2 -6США 1:0 Коста-Рика Куба 0:4 США США 4:1 Канада Канада 2:0 США
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уэльс» – «США» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэльс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «США» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэльс» – «США», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|1.55
|2.35
|—
|—
|6.30
|1.11
|—
|—
|1.05
|8.50
|—
|—
|2.18
|1.68
|1.83
|1.99
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.30
|3.30
|1.07
|7.50
|1.08
|7.30
|1.04
|9.00
|1.01
|14.50
|
|7.60
|1.05
|—
|—
|6.35
|1.08
|—
|—
|2.81
|1.40
|—
|—
|2.16
|1.68
|—
|—
|1.67
|2.30
|—
|—
|1.31
|3.38
|1.21
|4.10
|1.06
|7.30
|1.04
|7.90
|—
|—
|
|1.43
|2.88
|1.25
|4.09
|1.45
|2.81
|1.31
|3.52
|1.23
|4.22
|1.57
|2.46
|1.34
|3.30
|1.52
|2.60
|1.11
|7.07
|1.48
|2.74
|—
|—
|1.23
|4.41
|—
|—
|—
|—
|—
|—