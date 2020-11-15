Фламенго
1:1
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
41' Желтая карточкаЭнрике Густаво
1:0
45' ГолЭнрике Бруно
1:1
59' ГолZe Roberto III
70' Желтая карточкаGilvan
90' Желтая карточкаNatan
45
Victor
Hugo
33
Тьяго
Маия
27
Энрике
Бруно
1
Jean
V
2
Dudu
V1
4
Gilvan
11
Gustavo
V
- Основной состав
-
45 Victor HugoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 РамонЗащитник
-
31 NatanЗащитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
29 ЛинкольнПолузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
13 Joao Lucas2
-
19 Michael 3
-
41 Gabriel Noga
-
40 Pepe4
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 GilvanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gustavo VПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Маркес ЛукасЗащитник
- Защитник
-
15 НатанаэлЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
13 Arnaldo II
-
Главный тренер: Eduardo Souza
Ход матча
41'
45'
1:0
46'
59'
62'
70'
84'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|10
|0.48
|2.
|Габриэл Барбоза
|6 (2)
|0.29
|3.
|Рибейро Эвертон
|5
|0.24
|4.
|Энрике Бруно
|4 (1)
|0.19
|5.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.14
|6.
|Диего Рибас
|1
|0.05
|7.
|Котулио Матеус
|1
|0.05
|8.
|Линкольн
|1
|0.05
|9.
|Луис Филипе
|1
|0.05
|10.
|Витиньо Виктор
|1
|0.05
|11.
|Natan
|1
|0.05
|12.
|Лео Перейра
|1
|0.05
|13.
|Энрике Густаво
|1
|0.05
|14.
|Исла Маурисио
|0
|0
|15.
|Виллиан Арао
|0
|0
|16.
|Тьяго Маия
|0
|0
|17.
|Роша Педро
|0
|0
|18.
|Герсон Сантос
|0
|0
|19.
|Michael 3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|4
|0.19
|2.
|Gustavo V
|2
|0.1
|3.
|Юри
|2
|0.1
|4.
|Маркес Лукас
|2
|0.1
|5.
|Ze Roberto III
|2
|0.1
|6.
|Luis Pereira III
|2
|0.1
|7.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0.05
|8.
|Janderson
|1
|0.05
|9.
|Edson III
|1
|0.05
|10.
|Gilvan
|1
|0.05
|11.
|Jean V
|1
|0.05
|12.
|Nicolas Vichiatto
|0
|0
|13.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|0
|0
|14.
|Henrique Souza Ewerthon III
|0
|0
|15.
|João Victor6
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|7
|0
|2.
|Герсон Сантос
|5
|0
|3.
|Луис Филипе
|4
|0
|4.
|Тьяго Маия
|4
|0
|5.
|Исла Маурисио
|3
|0
|6.
|Рибейро Эвертон
|3
|0
|7.
|Диего Рибас
|3
|0
|8.
|Виллиан Арао
|3
|0
|9.
|Natan
|3
|0
|10.
|Энрике Густаво
|3
|0
|11.
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|12.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|13.
|Витиньо Виктор
|2
|0
|14.
|Joao Lucas2
|2
|0
|15.
|Алвес Диего
|0
|1
|16.
|Линкольн
|1
|0
|17.
|Кайо Родриго
|1
|0
|18.
|Лео Перейра
|1
|0
|19.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|20.
|Котулио Матеус
|1
|0
|21.
|Joao Gomes
|1
|0
|22.
|Тулер Матеус
|1
|0
|23.
|Michael 3
|1
|0
|24.
|Педро Гильерме
|1
|0
|25.
|Мартинс Родригес
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gilvan
|5
|0
|2.
|João Victor6
|5
|0
|3.
|Marlon Freitas
|2
|1
|4.
|Dudu V1
|2
|1
|5.
|Gustavo V
|3
|0
|6.
|Edson III
|3
|0
|7.
|Eder 2
|3
|0
|8.
|Henrique Souza Ewerthon III
|1
|1
|9.
|Willian Moraes
|1
|1
|10.
|Юри
|2
|0
|11.
|Маркес Лукас
|2
|0
|12.
|Ze Roberto III
|2
|0
|13.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|14.
|Натанаэл
|1
|0
|15.
|Moacir II
|1
|0
|16.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0
|17.
|Renato Kayzer
|1
|0
|18.
|Jean V
|1
|0
|19.
|Janderson
|1
|0
|20.
|Matheus Frizzo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|14.71% (5)
|5.88% (2)
|17.65% (6)
|29.41% (10)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|Атлетико Гойяненсе
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +12 =3 -5Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +5 =7 -8Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ
Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|20
|12
|2
|6
|37 - 24
|38
|2.
|Сан-Паулу
|18
|10
|6
|2
|29 - 17
|36
|3.
|Интернасьональ
|21
|10
|6
|5
|32 - 20
|36
|4.
|Фламенго
|21
|10
|6
|5
|34 - 30
|36
|5.
|Палмейрас
|20
|9
|7
|4
|28 - 20
|34
|6.
|Сантос
|21
|9
|7
|5
|30 - 24
|34
|7.
|Гремио
|20
|8
|9
|3
|26 - 19
|33
|8.
|Флуминенсе
|21
|9
|5
|7
|29 - 24
|32
|9.
|Байя
|20
|7
|4
|9
|26 - 29
|25
|10.
|Спорт Ресифи
|21
|7
|4
|10
|19 - 28
|25
|11.
|Коринтианс
|21
|6
|7
|8
|24 - 29
|25
|12.
|Форталеза
|20
|6
|6
|8
|20 - 19
|24
|13.
|Сеара
|20
|6
|6
|8
|25 - 30
|24
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|21
|5
|9
|7
|19 - 27
|24
|15.
|Васко да Гама
|19
|6
|4
|9
|22 - 26
|22
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|6
|4
|10
|16 - 21
|22
|17.
|Ботафого Рибейрао
|19
|3
|11
|5
|19 - 23
|20
|18.
|Куритиба
|20
|5
|5
|10
|18 - 26
|20
|19.
|Брагантино
|20
|4
|8
|8
|23 - 27
|20
|20.
|Гойяс
|19
|2
|6
|11
|21 - 34
|12