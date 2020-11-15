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Фламенго
1:1
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
0'
41' Желтая карточка
Энрике Густаво
1:0
45' Гол
Энрике Бруно
1:1
59' Гол
Ze Roberto III
70' Желтая карточка
Gilvan
90' Желтая карточка
Natan
90'+8
45
Victor
Hugo
34
Котулио
Матеус
2
Энрике
Густаво
4
Лео
Перейра
6
Мартинс
Родригес
33
Тьяго
Маия
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
11
Витиньо
Виктор
27
Энрике
Бруно
9
Габриэл
Барбоза
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
João
Victor6
4
Gilvan
6
Nicolas
Vichiatto
8
Marlon
Freitas
5
Willian
Moraes
7
Janderson
10
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
11
Gustavo
V
9
Ze
Roberto
III
Фламенго
4-4-2
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 10 0.48
2. Габриэл Барбоза 6 (2) 0.29
3. Рибейро Эвертон 5 0.24
4. Энрике Бруно 4 (1) 0.19
5. Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.14
6. Диего Рибас 1 0.05
7. Котулио Матеус 1 0.05
8. Линкольн 1 0.05
9. Луис Филипе 1 0.05
10. Витиньо Виктор 1 0.05
11. Natan 1 0.05
12. Лео Перейра 1 0.05
13. Энрике Густаво 1 0.05
14. Исла Маурисио 0 0
15. Виллиан Арао 0 0
16. Тьяго Маия 0 0
17. Роша Педро 0 0
18. Герсон Сантос 0 0
19. Michael 3 0 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 4 0.19
2. Gustavo V 2 0.1
3. Юри 2 0.1
4. Маркес Лукас 2 0.1
5. Ze Roberto III 2 0.1
6. Luis Pereira III 2 0.1
7. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0.05
8. Janderson 1 0.05
9. Edson III 1 0.05
10. Gilvan 1 0.05
11. Jean V 1 0.05
12. Nicolas Vichiatto 0 0
13. Nascimento Leite Matheus IIIV 0 0
14. Henrique Souza Ewerthon III 0 0
15. João Victor6 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 7 0
2. Герсон Сантос 5 0
3. Луис Филипе 4 0
4. Тьяго Маия 4 0
5. Исла Маурисио 3 0
6. Рибейро Эвертон 3 0
7. Диего Рибас 3 0
8. Виллиан Арао 3 0
9. Natan 3 0
10. Энрике Густаво 3 0
11. Габриэл Барбоза 3 0
12. Рафинья Марсио 2 0
13. Витиньо Виктор 2 0
14. Joao Lucas2 2 0
15. Алвес Диего 0 1
16. Линкольн 1 0
17. Кайо Родриго 1 0
18. Лео Перейра 1 0
19. Гильерме дос Сантос 1 0
20. Котулио Матеус 1 0
21. Joao Gomes 1 0
22. Тулер Матеус 1 0
23. Michael 3 1 0
24. Педро Гильерме 1 0
25. Мартинс Родригес 1 0
26. Gabriel Noga 1 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Gilvan 5 0
2. João Victor6 5 0
3. Marlon Freitas 2 1
4. Dudu V1 2 1
5. Gustavo V 3 0
6. Edson III 3 0
7. Eder 2 3 0
8. Henrique Souza Ewerthon III 1 1
9. Willian Moraes 1 1
10. Юри 2 0
11. Маркес Лукас 2 0
12. Ze Roberto III 2 0
13. Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
14. Натанаэл 1 0
15. Moacir II 1 0
16. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0
17. Renato Kayzer 1 0
18. Jean V 1 0
19. Janderson 1 0
20. Matheus Frizzo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 14.71% (5) 5.88% (2) 17.65% (6) 29.41% (10) 11.76% (4) 20.59% (7)
 Атлетико Гойяненсе 15.79% (3) 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ
Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:2 Фламенго Кубок Атлетико Гойяненсе 0:3 Фламенго Серия A
Фламенго 0:0 Атлетико Гойяненсе Кубок Атлетико Гойяненсе 1:2 Фламенго Серия A Атлетико Гойяненсе 2:3 Фламенго Серия A Атлетико Гойяненсе 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:4 Атлетико Гойяненсе Серия A Фламенго 2:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:1 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 20 12 2 6 37 - 24 38
2. Сан-Паулу 18 10 6 2 29 - 17 36
3. Интернасьональ 21 10 6 5 32 - 20 36
4. Фламенго 21 10 6 5 34 - 30 36
5. Палмейрас 20 9 7 4 28 - 20 34
6. Сантос 21 9 7 5 30 - 24 34
7. Гремио 20 8 9 3 26 - 19 33
8. Флуминенсе 21 9 5 7 29 - 24 32
9. Байя 20 7 4 9 26 - 29 25
10. Спорт Ресифи 21 7 4 10 19 - 28 25
11. Коринтианс 21 6 7 8 24 - 29 25
12. Форталеза 20 6 6 8 20 - 19 24
13. Сеара 20 6 6 8 25 - 30 24
14. Атлетико Гойяненсе 21 5 9 7 19 - 27 24
15. Васко да Гама 19 6 4 9 22 - 26 22
16. Атлетико Паранаэнсе 20 6 4 10 16 - 21 22
17. Ботафого Рибейрао 19 3 11 5 19 - 23 20
18. Куритиба 20 5 5 10 18 - 26 20
19. Брагантино 20 4 8 8 23 - 27 20
20. Гойяс 19 2 6 11 21 - 34 12
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Энрике Бруно бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Энрике Густаво получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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