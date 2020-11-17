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Ботафого Рибейрао
1:2
Второй тайм: 87'
Брагантино
0'
1:0
44' Гол
Nascimento Leite Matheus3
1:1
45' Гол
Итало Хосе
45' Желтая карточка
Tomas Cuello
71' Желтая карточка
Leo Ortiz
73' Желтая карточка
Helio Junio
87'
12
Кавальери
Диего
2
Kevin
II
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
6
Луис
Виктор
19
Caio
Alexandre
50
Jose
Welison
4
Хонда
Кейсуке
10
Назарио
Бруно
11
Nascimento
Leite
Matheus3
22
Бесса
Эбер
40
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
3
Leo
Ortiz
4
Лижжер
Морейра
34
Weverson2
7
Artur
Guimaraes
25
Рикардо
Риллер
23
Raul
González
II
28
Tomas
Cuello
15
Итало
Хосе
10
Claudinho
III
Ботафого Рибейрао
4-3-3
Брагантино
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 6 0.3
2. Caio Alexandre 4 0.2
3. Pedro Raul 3 0.15
4. Луис Виктор 2 (2) 0.1
5. Хонда Кейсуке 2 (1) 0.1
6. Назарио Бруно 1 0.05
7. Калу Саломон 1 0.05
8. Фернандо Луис IV 1 0.05
9. Кану Рубенилсон 0 0
10. Guilherme Santos 0 0
11. Kevin II 0 0
12. Rhuan Castro 0 0
Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Claudinho III 7 0.33
2. Alerrandro 5 0.24
3. Leo Ortiz 3 0.14
4. Итало Хосе 2 0.1
5. Эвангелиста Лукас 2 0.1
6. Рикардо Риллер 1 0.05
7. Raul González II 1 0.05
8. Bruno Tubarao 1 0.05
9. Luis Phelipe 1 0.05
10. Уртадо Хан 1 0.05
11. Artur Guimaraes 0 0
12. Лижжер Морейра 0 0
13. Matheus Jesus 0 0
14. Робиньо 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Marcelo Conceicao 5 0
2. Nascimento Leite Matheus3 5 0
3. Caio Alexandre 5 0
4. Federico Barrandeguy 3 1
5. Рафаэль Форстер 3 1
6. Guilherme Santos 3 0
7. Ангуло Иван 1 1
8. Назарио Бруно 2 0
9. Kevin II 2 0
10. Хонда Кейсуке 1 0
11. Кавальери Диего 1 0
12. Кану Рубенилсон 1 0
13. Луис Виктор 1 0
14. Danilo IV 1 0
15. Carlos Renteria II 1 0
16. Fernando Costanza 1 0
17. Pedro Raul 1 0
18. Фернандес Роберто III 1 0
19. Warley Leandro 1 0
20. Davi Araujo 1 0
Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 8 0
2. Эдимар Куритиба 4 0
3. Эвангелиста Лукас 3 0
4. Matheus Jesus 3 0
5. Claudinho III 3 0
6. Бруно Фабрисио 1 1
7. Weverson2 1 1
8. Силва Адерлан 2 0
9. Leo Ortiz 2 0
10. Bruno Tubarao 2 0
11. Morato 0 1
12. Thonny Anderson 0 1
13. Коррея Уйллиан 1 0
14. Artur Guimaraes 1 0
15. Уртадо Хан 1 0
16. Tomas Cuello 1 0
17. Кандидо Луан 1 0
18. Helio Junio 1 0
19. Leonardo Realpe 1 0
20. Luis Phelipe 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботафого Рибейрао 0 26.32% (5) 15.79% (3) 15.79% (3) 15.79% (3) 26.32% (5)
 Брагантино 13.04% (3) 13.04% (3) 13.04% (3) 26.09% (6) 8.7% (2) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба
Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао
Брагантино Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Брагантино 1:1 Сантос Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино Брагантино 1:3 Палмейрас
Брагантино 2:0 Гойяс Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Фламенго 1:1 Брагантино Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Брагантино 0:2 Интернасьональ Брагантино 0:0 Коринтианс Васко да Гама 1:1 Брагантино Брагантино 4:2 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сан-Паулу 1:1 Брагантино Брагантино 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Форталеза 3:0 Брагантино Брагантино 1:2 Куритиба Брагантино 2:1 Флуминенсе Байя 2:1 Брагантино

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 3
Брагантино: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 7
Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Паулиста А1 Брагантино 0:2 Ботафого Рибейрао Серия C Ботафого Рибейрао 1:1 Брагантино Серия C
Брагантино 2:0 Ботафого Рибейрао Паулиста Ботафого Рибейрао 1:0 Брагантино Серия C Брагантино 2:2 Ботафого Рибейрао Серия C Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:0 Брагантино Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 1:0 Брагантино Паулиста Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Паулиста Ботафого Рибейрао 1:0 Брагантино Паулиста Ботафого Рибейрао 1:1 Брагантино Campeonato Paulista Брагантино 2:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Ботафого Рибейрао 2:4 Брагантино Campeonato Paulista
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 20 12 2 6 37 - 24 38
2. Сан-Паулу 18 10 6 2 29 - 17 36
3. Интернасьональ 21 10 6 5 32 - 20 36
4. Фламенго 21 10 6 5 34 - 30 36
5. Палмейрас 20 9 7 4 28 - 20 34
6. Сантос 21 9 7 5 30 - 24 34
7. Гремио 20 8 9 3 26 - 19 33
8. Флуминенсе 21 9 5 7 29 - 24 32
9. Байя 21 8 4 9 28 - 30 28
10. Спорт Ресифи 21 7 4 10 19 - 28 25
11. Коринтианс 21 6 7 8 24 - 29 25
12. Форталеза 20 6 6 8 20 - 19 24
13. Сеара 20 6 6 8 25 - 30 24
14. Атлетико Гойяненсе 21 5 9 7 19 - 27 24
15. Васко да Гама 19 6 4 9 22 - 26 22
16. Атлетико Паранаэнсе 20 6 4 10 16 - 21 22
17. Ботафого Рибейрао 1:1 20 3 12 5 20 - 24 21
18. Брагантино 1:1 21 4 9 8 24 - 28 21
19. Куритиба 21 5 5 11 19 - 28 20
20. Гойяс 19 2 6 11 21 - 34 12
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Tomas Cuello получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Итало Хосе бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Matheus бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Брагантино
5.19
3.26
5.12
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.75 1.77 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 1.60 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.47 3.26 2.99
  5.19 1.51 5.12

Самый высокий коэффициент на матч «Ботафого Рибейрао» – «Брагантино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ботафого Рибейрао» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брагантино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ботафого Рибейрао» – «Брагантино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.20 1.20 6.50 1.09 1.77 1.97 2.23 1.66 1.86 1.94 1.72 2.05 1.71 2.14 1.32 3.25 1.09 6.50 1.08 7.10 1.07 7.50 1.03 14.00 1.02 11.00
7.30 1.05 6.20 1.09 2.90 1.39 2.22 1.66 1.71 2.26 1.34 3.26 1.24 3.88 1.07 6.95 1.05 7.50 1.00 11.75
4.08 1.25 3.43 1.32 2.78 1.46 2.04 1.83 1.72 2.18 1.50 2.65 1.61 2.38 1.45 2.81 1.61 2.38 1.36 3.21 1.12 6.55 1.36 3.22 1.26 3.89 1.38 3.10 1.14 5.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.33 3.15 1.68 2.18 1.13 5.40 1.07 7.20
2.59 1.50 1.72 2.12 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60
1.19 4.90 1.43 2.91 1.15 5.55 1.40 3.00 1.38 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.57 1.57 2.33 1.21 4.20
3.38 1.32 2.31 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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