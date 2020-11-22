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Фламенго
3:1
Конец матча
Куритиба
0'
1:0
3' Гол
Энрике Бруно
2:0
27' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
34' Желтая карточка
Sabino2
37' Желтая карточка
Виллиан Арао
68' Желтая карточка
Родолфо Дантас
3:0
76' Гол
Мартинс Родригес
89' Желтая карточка
Матеус де Салес
3:1
90' Гол
William Matheus1
90'+4
1
Алвес
Диего
44
Исла
Маурисио
26
Тулер
Матеус
4
Лео
Перейра
6
Мартинс
Родригес
5
Виллиан
Арао
7
Рибейро
Эвертон
8
Герсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
11
Витиньо
Виктор
27
Энрике
Бруно
84
Wilson
III
22
Mailton
3
Родолфо
Дантас
35
Sabino2
6
William
Matheus1
5
Nathan
VI
36
Матеус
де
Салес
20
Matheus
Galdezani
77
Osman
Junior
90
Giovanni
Augusto
30
Robson
IV
Фламенго
4-1-4-1
Куритиба
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 10 0.45
2. Энрике Бруно 5 (1) 0.23
3. Рибейро Эвертон 5 0.23
4. Габриэл Барбоза 5 (2) 0.23
5. Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.18
6. Диего Рибас 1 0.05
7. Витиньо Виктор 1 0.05
8. Линкольн 1 0.05
9. Луис Филипе 1 0.05
10. Natan 1 0.05
11. Лео Перейра 1 0.05
12. Энрике Густаво 1 0.05
13. Мартинс Родригес 1 0.05
14. Исла Маурисио 0 0
15. Виллиан Арао 0 0
16. Тьяго Маия 0 0
17. Котулио Матеус 0 0
18. Роша Педро 0 0
19. Герсон Сантос 0 0
20. Michael 3 0 0
Куритиба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robson IV 6 (1) 0.27
2. Giovanni Augusto 4 0.18
3. Sabino2 4 (3) 0.18
4. William Matheus1 2 0.09
5. Matheus Galdezani 1 0.05
6. Sassa II 1 0.05
7. Nathan VI 1 0.05
8. Rodrigo Muniz 1 0.05
9. Неилтон Мейра 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 7 0
2. Герсон Сантос 5 0
3. Луис Филипе 4 0
4. Виллиан Арао 4 0
5. Тьяго Маия 4 0
6. Исла Маурисио 3 0
7. Рибейро Эвертон 3 0
8. Диего Рибас 3 0
9. Natan 3 0
10. Энрике Густаво 3 0
11. Габриэл Барбоза 3 0
12. Рафинья Марсио 2 0
13. Витиньо Виктор 2 0
14. Joao Lucas2 2 0
15. Алвес Диего 0 1
16. Линкольн 1 0
17. Кайо Родриго 1 0
18. Лео Перейра 1 0
19. Гильерме дос Сантос 1 0
20. Котулио Матеус 1 0
21. Joao Gomes 1 0
22. Тулер Матеус 1 0
23. Michael 3 1 0
24. Педро Гильерме 1 0
25. Мартинс Родригес 1 0
26. Gabriel Noga 1 0
Куритиба
# Игрок      
1. Родолфо Дантас 6 1
2. Nathan VI 5 0
3. Сасе Иан 3 1
4. Robson IV 4 0
5. Hugo Moura 3 0
6. Rene Junior 1 1
7. Jesus Igor 1 1
8. Matheus Galdezani 2 0
9. Матеус де Салес 2 0
10. Sassa II 2 0
11. William Matheus1 2 0
12. Sabino2 2 0
13. Wellissol 2 0
14. Натанаэл 0 1
15. Ruy 1 0
16. Giovanni Augusto 1 0
17. Неилтон Мейра 1 0
18. Оливейра Рикардо II 1 0
19. Патрик де Оливейра 1 0
20. Ramon Martinez III 1 0
21. Martin Sarrafiore 1 0
22. Jonatan Moreira III 1 0
23. Mailton 1 0
24. Rodrigo Muniz 1 0
25. Matheus Bueno 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 16.22% (6) 8.11% (3) 16.22% (6) 27.03% (10) 10.81% (4) 21.62% (8)
 Куритиба 30% (6) 5% (1) 15% (3) 10% (2) 20% (4) 20% (4)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго
Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго
Куритиба Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Куритиба 1:2 Байя Интернасьональ 2:2 Куритиба Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Сеара 2:1 Куритиба
Куритиба 1:2 Сантос Палмейрас 1:3 Куритиба Куритиба 0:0 Форталеза Гремио 2:1 Куритиба Куритиба 1:1 Сан-Паулу Флуминенсе 4:0 Куритиба Куритиба 1:0 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Гойяс 3:3 Куритиба Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Брагантино 1:2 Куритиба Коринтианс 3:1 Куритиба Куритиба 0:1 Фламенго Байя 1:0 Куритиба

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Куритиба: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Куритиба 0:1 Фламенго Серия A Куритиба 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Куритиба Серия A Фламенго 2:2 Куритиба Серия A
Куритиба 0:2 Фламенго Серия A Фламенго 0:2 Куритиба Серия A Куритиба 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:2 Куритиба Бразилейро Серия А Фламенго 3:0 Куритиба Кубок Бразилии Куритиба 3:0 Фламенго Кубок Бразилии Куритиба 0:1 Фламенго Бразилейро Серия А Куритиба 0:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 2:2 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 3:0 Фламенго Серия A Куритиба 1:3 Фламенго Серия A Куритиба 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Куритиба Серия A Фламенго 3:0 Куритиба Серия A Куритиба 5:0 Фламенго Серия A Фламенго 5:0 Куритиба Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 22 11 6 5 37 - 31 39
2. Атлетико Минейро 21 12 2 7 37 - 26 38
3. Сан-Паулу 18 10 6 2 29 - 17 36
4. Интернасьональ 21 10 6 5 32 - 20 36
5. Палмейрас 0:0 21 9 8 4 28 - 20 35
6. Сантос 22 9 7 6 30 - 25 34
7. Гремио 20 8 9 3 26 - 19 33
8. Флуминенсе 21 9 5 7 29 - 24 32
9. Атлетико Паранаэнсе 22 8 4 10 19 - 21 28
10. Байя 22 8 4 10 28 - 34 28
11. Брагантино 22 6 8 8 29 - 28 26
12. Спорт Ресифи 21 7 4 10 19 - 28 25
13. Форталеза 21 6 7 8 20 - 19 25
14. Коринтианс 21 6 7 8 24 - 29 25
15. Сеара 20 6 6 8 25 - 30 24
16. Атлетико Гойяненсе 21 5 9 7 19 - 27 24
17. Васко да Гама 20 6 5 9 22 - 26 23
18. Ботафого Рибейрао 20 3 11 6 20 - 25 20
19. Куритиба 22 5 5 12 20 - 31 20
20. Гойяс 0:0 20 2 7 11 21 - 34 13
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Виллиан Арао получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Sabino получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Де Арраскаэта Джорджиан бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Энрике Бруно бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 23.00 59.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 5.00 8.50
  1.14 7.87 21.41

Самый высокий коэффициент на матч «Фламенго» – «Куритиба» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фламенго» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Куритиба» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фламенго» – «Куритиба», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.01 10.50 1.03 9.00 1.04 3.30 1.31 3.20 1.32 1.93 1.87 1.70 2.15 1.85 1.90 1.21 4.10 1.27 5.55 1.05 8.90 1.07 7.50 1.03 10.00
13.50 1.03 11.75 1.04 4.30 1.23 3.36 1.33 2.19 1.75 1.70 2.18 1.46 2.76 1.22 4.30 1.17 5.15 1.06 9.40
4.46 1.21 2.97 1.41 2.57 1.53 3.11 1.38 2.54 1.54 1.97 1.89 1.58 2.44 1.56 2.49 1.32 3.47 1.48 2.71 1.58 2.44 1.29 3.63 1.13 6.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.21 1.67 2.15 1.65 1.17 4.60 1.47 2.55 1.03 10.00
3.38 1.32 2.24 1.65 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.95
3.35 1.34 2.76 1.47 2.16 1.73 1.69 2.22 2.06 1.80 1.69 2.22 1.32 3.44 1.26 3.96 1.13 6.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90
4.55 1.20 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Фламенго 3:1 Куритиба онлайн

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