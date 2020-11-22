1:0
3' ГолЭнрике Бруно
2:0
27' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
34' Желтая карточкаSabino2
37' Желтая карточкаВиллиан Арао
68' Желтая карточкаРодолфо Дантас
3:0
76' ГолМартинс Родригес
89' Желтая карточкаМатеус де Салес
3:1
90' ГолWilliam Matheus1
26
Тулер
Матеус
27
Энрике
Бруно
84
Wilson
III
22
Mailton
35
Sabino2
77
Osman
Junior
30
Robson
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Victor HugoВратарь
-
20 ЛазароЗащитник
-
36 РамонЗащитник
- Защитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
-
29 ЛинкольнПолузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
19 Michael 3
-
40 Pepe4
-
41 Gabriel Noga
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
-
84 Wilson IIIВратарь
-
22 MailtonЗащитник
- Защитник
-
35 Sabino2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Osman JuniorНападающий
- Нападающий
-
30 Robson IVНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 НатанаэлЗащитник
-
39 Сасе ИанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Мело АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
99 Pablo Thomaz
-
-
Главный тренер: Rodrigo Santana
Ход матча
3'
27'
34'
37'
68'
76'
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|10
|0.45
|2.
|Энрике Бруно
|5 (1)
|0.23
|3.
|Рибейро Эвертон
|5
|0.23
|4.
|Габриэл Барбоза
|5 (2)
|0.23
|5.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.18
|6.
|Диего Рибас
|1
|0.05
|7.
|Витиньо Виктор
|1
|0.05
|8.
|Линкольн
|1
|0.05
|9.
|Луис Филипе
|1
|0.05
|10.
|Natan
|1
|0.05
|11.
|Лео Перейра
|1
|0.05
|12.
|Энрике Густаво
|1
|0.05
|13.
|Мартинс Родригес
|1
|0.05
|14.
|Исла Маурисио
|0
|0
|15.
|Виллиан Арао
|0
|0
|16.
|Тьяго Маия
|0
|0
|17.
|Котулио Матеус
|0
|0
|18.
|Роша Педро
|0
|0
|19.
|Герсон Сантос
|0
|0
|20.
|Michael 3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robson IV
|6 (1)
|0.27
|2.
|Giovanni Augusto
|4
|0.18
|3.
|Sabino2
|4 (3)
|0.18
|4.
|William Matheus1
|2
|0.09
|5.
|Matheus Galdezani
|1
|0.05
|6.
|Sassa II
|1
|0.05
|7.
|Nathan VI
|1
|0.05
|8.
|Rodrigo Muniz
|1
|0.05
|9.
|Неилтон Мейра
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|7
|0
|2.
|Герсон Сантос
|5
|0
|3.
|Луис Филипе
|4
|0
|4.
|Виллиан Арао
|4
|0
|5.
|Тьяго Маия
|4
|0
|6.
|Исла Маурисио
|3
|0
|7.
|Рибейро Эвертон
|3
|0
|8.
|Диего Рибас
|3
|0
|9.
|Natan
|3
|0
|10.
|Энрике Густаво
|3
|0
|11.
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|12.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|13.
|Витиньо Виктор
|2
|0
|14.
|Joao Lucas2
|2
|0
|15.
|Алвес Диего
|0
|1
|16.
|Линкольн
|1
|0
|17.
|Кайо Родриго
|1
|0
|18.
|Лео Перейра
|1
|0
|19.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|20.
|Котулио Матеус
|1
|0
|21.
|Joao Gomes
|1
|0
|22.
|Тулер Матеус
|1
|0
|23.
|Michael 3
|1
|0
|24.
|Педро Гильерме
|1
|0
|25.
|Мартинс Родригес
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родолфо Дантас
|6
|1
|2.
|Nathan VI
|5
|0
|3.
|Сасе Иан
|3
|1
|4.
|Robson IV
|4
|0
|5.
|Hugo Moura
|3
|0
|6.
|Rene Junior
|1
|1
|7.
|Jesus Igor
|1
|1
|8.
|Matheus Galdezani
|2
|0
|9.
|Матеус де Салес
|2
|0
|10.
|Sassa II
|2
|0
|11.
|William Matheus1
|2
|0
|12.
|Sabino2
|2
|0
|13.
|Wellissol
|2
|0
|14.
|Натанаэл
|0
|1
|15.
|Ruy
|1
|0
|16.
|Giovanni Augusto
|1
|0
|17.
|Неилтон Мейра
|1
|0
|18.
|Оливейра Рикардо II
|1
|0
|19.
|Патрик де Оливейра
|1
|0
|20.
|Ramon Martinez III
|1
|0
|21.
|Martin Sarrafiore
|1
|0
|22.
|Jonatan Moreira III
|1
|0
|23.
|Mailton
|1
|0
|24.
|Rodrigo Muniz
|1
|0
|25.
|Matheus Bueno
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|16.22% (6)
|8.11% (3)
|16.22% (6)
|27.03% (10)
|10.81% (4)
|21.62% (8)
|Куритиба
|30% (6)
|5% (1)
|15% (3)
|10% (2)
|20% (4)
|20% (4)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго
Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 1:4 Сан-Паулу Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Интернасьональ 2:2 Фламенго Фламенго 3:1 Хуниор Коринтианс 1:5 Фламенго Фламенго 1:1 Брагантино Фламенго 2:1 Гойяс Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго
Куритиба Последние 20 матчей: +5 =5 -10Куритиба 1:2 Байя Интернасьональ 2:2 Куритиба Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Сеара 2:1 Куритиба
Куритиба 1:2 Сантос Палмейрас 1:3 Куритиба Куритиба 0:0 Форталеза Гремио 2:1 Куритиба Куритиба 1:1 Сан-Паулу Флуминенсе 4:0 Куритиба Куритиба 1:0 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Гойяс 3:3 Куритиба Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Брагантино 1:2 Куритиба Коринтианс 3:1 Куритиба Куритиба 0:1 Фламенго Байя 1:0 Куритиба
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Куритиба: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Куритиба 0:2 Фламенго Серия A Фламенго 0:2 Куритиба Серия A Куритиба 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:2 Куритиба Бразилейро Серия А Фламенго 3:0 Куритиба Кубок Бразилии Куритиба 3:0 Фламенго Кубок Бразилии Куритиба 0:1 Фламенго Бразилейро Серия А Куритиба 0:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 2:2 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 3:0 Фламенго Серия A Куритиба 1:3 Фламенго Серия A Куритиба 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Куритиба Серия A Фламенго 3:0 Куритиба Серия A Куритиба 5:0 Фламенго Серия A Фламенго 5:0 Куритиба Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|22
|11
|6
|5
|37 - 31
|39
|2.
|Атлетико Минейро
|21
|12
|2
|7
|37 - 26
|38
|3.
|Сан-Паулу
|18
|10
|6
|2
|29 - 17
|36
|4.
|Интернасьональ
|21
|10
|6
|5
|32 - 20
|36
|5.
|Палмейрас
|0:0
|21
|9
|8
|4
|28 - 20
|35
|6.
|Сантос
|22
|9
|7
|6
|30 - 25
|34
|7.
|Гремио
|20
|8
|9
|3
|26 - 19
|33
|8.
|Флуминенсе
|21
|9
|5
|7
|29 - 24
|32
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|8
|4
|10
|19 - 21
|28
|10.
|Байя
|22
|8
|4
|10
|28 - 34
|28
|11.
|Брагантино
|22
|6
|8
|8
|29 - 28
|26
|12.
|Спорт Ресифи
|21
|7
|4
|10
|19 - 28
|25
|13.
|Форталеза
|21
|6
|7
|8
|20 - 19
|25
|14.
|Коринтианс
|21
|6
|7
|8
|24 - 29
|25
|15.
|Сеара
|20
|6
|6
|8
|25 - 30
|24
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|21
|5
|9
|7
|19 - 27
|24
|17.
|Васко да Гама
|20
|6
|5
|9
|22 - 26
|23
|18.
|Ботафого Рибейрао
|20
|3
|11
|6
|20 - 25
|20
|19.
|Куритиба
|22
|5
|5
|12
|20 - 31
|20
|20.
|Гойяс
|0:0
|20
|2
|7
|11
|21 - 34
|13
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фламенго» – «Куритиба» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фламенго» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Куритиба» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фламенго» – «Куритиба», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров