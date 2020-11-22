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Атлетико Паранаэнсе
1:0
Конец матча
Сантос
0'
1:0
75' Гол
Thiago Heleno
81' Желтая карточка
Sandry Santos
90' Желтая карточка
Marinho II
90'+5
1
Дос
Сантос
Адербар
26
Erick2
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
16
Abner2
18
Лео
Ситтадини
5
Веллингтон
III
88
Christian
Cardoso
20
Reinaldo
11
Nikao
79
Renato
Kayzer
31
John
Victor
4
Para
I
6
Laercio
2
Luiz
Felipe
III
42
Wagner
Leonardo
17
Винисиус
Оливейра
8
Jobson
III
30
Lucas
Braga
45
Ivonei
Junior
23
Arthur
VIII
36
Marcos
Leonardo
Атлетико Паранаэнсе
4-4-2
Сантос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 4 0.18
2. Carlos Eduardo III 3 0.14
3. Victor Vitinho4 2 0.09
4. Лео Ситтадини 2 0.09
5. Christian Cardoso 2 0.09
6. Nikao 1 0.05
7. Thiago Heleno 1 0.05
8. Жеуванио 1 0.05
9. Раванелли Феррейра 1 0.05
10. Abner2 1 0.05
11. Фабиньо Энрике 1 0.05
12. Фернандо Матос 0 0
13. Leo Gomes 0 0
14. Lucas Halter 0 0
15. Erick2 0 0
Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 12 (4) 0.55
2. Madson II 4 0.18
3. Сотельдо Йеферсон 2 (1) 0.09
4. Felipe Jonatan 2 0.09
5. Kaio Jorge 2 0.09
6. Jobson III 1 0.05
7. Arthur VIII 1 0.05
8. Perez Martinez Lucas VI 1 0.05
9. Ivonei Junior 1 0.05
10. Marcos Leonardo 1 0.05
11. Jean Mota 0 0
12. Карлос Санчес II 0 0
13. Алисон II 0 0
14. Перес Луан 0 0
15. Lucas Braga 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 8 0
2. Christian Cardoso 5 0
3. Жеуванио 4 0
4. Erick2 4 0
5. Thiago Heleno 3 0
6. Лео Ситтадини 3 0
7. Richard Almeida de Oliveira2 3 0
8. Abner2 3 0
9. Nikao 2 0
10. Фернандо Матос 2 0
11. Jonatan VII 2 0
12. Khellven 2 0
13. Лучо Гонсалес 1 0
14. Энрике Педру II 1 0
15. Азеведо Марсио 1 0
16. Renato Kayzer 1 0
17. Агилар Фелипе 1 0
18. Ivaldo 1 0
19. Leo Gomes 1 0
20. Lucas Halter 1 0
21. Альварадо Джейми 1 0
22. Kawan 1 0
23. Victor Vitinho4 1 0
24. Pedrinho VI4 1 0
Сантос
# Игрок      
1. Алисон II 3 2
2. Сотельдо Йеферсон 5 0
3. Jobson III 5 0
4. Felipe Jonatan 5 0
5. Marinho II 4 0
6. Perez Martinez Lucas VI 4 0
7. Kaio Jorge 4 0
8. Sandry Santos 4 0
9. Перес Луан 2 1
10. Para I 3 0
11. Diego Pituca 3 0
12. Lucas Braga 3 0
13. Arthur VIII 1 1
14. Жуан Пауло 2 0
15. Jean Mota 1 0
16. Карлос Санчес II 1 0
17. Madson II 1 0
18. Alex Nascimento 1 0
19. Lucas Lourenco 1 0
20. Ivonei Junior 1 0
21. Marcos Leonardo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Паранаэнсе 5.26% (1) 15.79% (3) 31.58% (6) 0 26.32% (5) 21.05% (4)
 Сантос 14.81% (4) 29.63% (8) 18.52% (5) 7.41% (2) 7.41% (2) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе
Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Сантос Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сантос 0:1 Sao Raimundo RR1 Сантос 3:0 Синоп Сантос 2:0 Интернасьональ Сантос 4:0 Мазатлан
Брагантино 1:1 Сантос Сеара 1:0 Сантос Леон 2:1 Сантос Сантос 3:1 Байя Баре 0:0 Сантос Сантос 0:0 Сеара Сантос 2:1 Атлетико де Сан-Луис Сантос 0:3 Ривер Флуминенсе 3:1 Сантос Мото Клуб 2:0 Сантос Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Сантос 1:1 Пачука Куритиба 1:2 Сантос Сантос 2:2 Мото Клуб Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Ривер 3:1 Сантос

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Сантос: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Серия A Сантос 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос Серия A Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Либертадорес Атлетико Паранаэнсе 2:3 Сантос Кубок Либертадорес Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сантос Серия A Сантос 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Сантос 5:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сантос Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 22 11 6 5 37 - 31 39
2. Атлетико Минейро 21 12 2 7 37 - 26 38
3. Сан-Паулу 18 10 6 2 29 - 17 36
4. Интернасьональ 21 10 6 5 32 - 20 36
5. Палмейрас 0:0 21 9 8 4 28 - 20 35
6. Сантос 22 9 7 6 30 - 25 34
7. Гремио 20 8 9 3 26 - 19 33
8. Флуминенсе 21 9 5 7 29 - 24 32
9. Атлетико Паранаэнсе 22 8 4 10 19 - 21 28
10. Байя 22 8 4 10 28 - 34 28
11. Брагантино 22 6 8 8 29 - 28 26
12. Спорт Ресифи 21 7 4 10 19 - 28 25
13. Форталеза 21 6 7 8 20 - 19 25
14. Коринтианс 21 6 7 8 24 - 29 25
15. Сеара 20 6 6 8 25 - 30 24
16. Атлетико Гойяненсе 21 5 9 7 19 - 27 24
17. Васко да Гама 20 6 5 9 22 - 26 23
18. Ботафого Рибейрао 20 3 11 6 20 - 25 20
19. Куритиба 22 5 5 12 20 - 31 20
20. Гойяс 0:0 20 2 7 11 21 - 34 13
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 43'
    Laercio уходит с поля. Alex Nascimento выходит вместо него
  • 24'
    Christian Cardoso уходит с поля. Fabinho выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.08 10.00 39.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 2.17 9.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.56 3.94 6.45

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Паранаэнсе» – «Сантос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сантос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Паранаэнсе» – «Сантос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.62 1.45 7.50 1.08 1.37 2.95 2.50 1.53 2.03 1.78 1.07 7.50 1.40 2.80 1.03 10.00 1.11 6.00 1.04 9.00 1.01 12.00
9.50 1.06 8.00 1.08 3.26 1.35 2.53 1.53 1.82 2.09 1.42 2.91 1.30 3.60 1.12 6.45 1.10 7.30 1.02 14.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.37 2.95 1.85 1.96 1.02 11.00 1.10 6.10 1.01 12.60
2.79 1.44 1.85 1.95 1.41 2.91 1.11 6.40 1.08 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.50 1.62 2.21 1.23 3.80
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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