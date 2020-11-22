Атлетико Паранаэнсе
1:0
Конец матча
Сантос
1:0
75' ГолThiago Heleno
81' Желтая карточкаSandry Santos
90' Желтая карточкаMarinho II
26
Erick2
16
Abner2
20
Reinaldo
11
Nikao
31
John
Victor
4
Para
I
6
Laercio
30
Lucas
Braga
23
Arthur
VIII
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Erick2Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ReinaldoПолузащитник
-
11 NikaoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Жоао ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Лейте Бруно
-
13 Khellven
-
-
17 Bissoli
-
33 Lucas Halter
-
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
- Основной состав
-
31 John VictorВратарь
-
4 Para IЗащитник
-
6 LaercioЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Arthur VIIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
41 Jean MotaПолузащитник
-
-
13 Madson II
-
-
-
-
33 Paulo Mazoti
-
11 Marinho II
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Almada
Ход матча
69'
75'
81'
89'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|4
|0.18
|2.
|Carlos Eduardo III
|3
|0.14
|3.
|Victor Vitinho4
|2
|0.09
|4.
|Лео Ситтадини
|2
|0.09
|5.
|Christian Cardoso
|2
|0.09
|6.
|Nikao
|1
|0.05
|7.
|Thiago Heleno
|1
|0.05
|8.
|Жеуванио
|1
|0.05
|9.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.05
|10.
|Abner2
|1
|0.05
|11.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.05
|12.
|Фернандо Матос
|0
|0
|13.
|Leo Gomes
|0
|0
|14.
|Lucas Halter
|0
|0
|15.
|Erick2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|12 (4)
|0.55
|2.
|Madson II
|4
|0.18
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|2 (1)
|0.09
|4.
|Felipe Jonatan
|2
|0.09
|5.
|Kaio Jorge
|2
|0.09
|6.
|Jobson III
|1
|0.05
|7.
|Arthur VIII
|1
|0.05
|8.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.05
|9.
|Ivonei Junior
|1
|0.05
|10.
|Marcos Leonardo
|1
|0.05
|11.
|Jean Mota
|0
|0
|12.
|Карлос Санчес II
|0
|0
|13.
|Алисон II
|0
|0
|14.
|Перес Луан
|0
|0
|15.
|Lucas Braga
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|8
|0
|2.
|Christian Cardoso
|5
|0
|3.
|Жеуванио
|4
|0
|4.
|Erick2
|4
|0
|5.
|Thiago Heleno
|3
|0
|6.
|Лео Ситтадини
|3
|0
|7.
|Richard Almeida de Oliveira2
|3
|0
|8.
|Abner2
|3
|0
|9.
|Nikao
|2
|0
|10.
|Фернандо Матос
|2
|0
|11.
|Jonatan VII
|2
|0
|12.
|Khellven
|2
|0
|13.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|14.
|Энрике Педру II
|1
|0
|15.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|16.
|Renato Kayzer
|1
|0
|17.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|18.
|Ivaldo
|1
|0
|19.
|Leo Gomes
|1
|0
|20.
|Lucas Halter
|1
|0
|21.
|Альварадо Джейми
|1
|0
|22.
|Kawan
|1
|0
|23.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|24.
|Pedrinho VI4
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алисон II
|3
|2
|2.
|Сотельдо Йеферсон
|5
|0
|3.
|Jobson III
|5
|0
|4.
|Felipe Jonatan
|5
|0
|5.
|Marinho II
|4
|0
|6.
|Perez Martinez Lucas VI
|4
|0
|7.
|Kaio Jorge
|4
|0
|8.
|Sandry Santos
|4
|0
|9.
|Перес Луан
|2
|1
|10.
|Para I
|3
|0
|11.
|Diego Pituca
|3
|0
|12.
|Lucas Braga
|3
|0
|13.
|Arthur VIII
|1
|1
|14.
|Жуан Пауло
|2
|0
|15.
|Jean Mota
|1
|0
|16.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|17.
|Madson II
|1
|0
|18.
|Alex Nascimento
|1
|0
|19.
|Lucas Lourenco
|1
|0
|20.
|Ivonei Junior
|1
|0
|21.
|Marcos Leonardo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Паранаэнсе
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|0
|26.32% (5)
|21.05% (4)
|Сантос
|14.81% (4)
|29.63% (8)
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе
Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Penarol1 3:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Сантос Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сантос 0:1 Sao Raimundo RR1 Сантос 3:0 Синоп Сантос 2:0 Интернасьональ Сантос 4:0 Мазатлан
Брагантино 1:1 Сантос Сеара 1:0 Сантос Леон 2:1 Сантос Сантос 3:1 Байя Баре 0:0 Сантос Сантос 0:0 Сеара Сантос 2:1 Атлетико де Сан-Луис Сантос 0:3 Ривер Флуминенсе 3:1 Сантос Мото Клуб 2:0 Сантос Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Сантос 1:1 Пачука Куритиба 1:2 Сантос Сантос 2:2 Мото Клуб Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Ривер 3:1 Сантос
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Сантос: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос Серия A Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Либертадорес Атлетико Паранаэнсе 2:3 Сантос Кубок Либертадорес Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сантос Серия A Сантос 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Сантос 5:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сантос Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|22
|11
|6
|5
|37 - 31
|39
|2.
|Атлетико Минейро
|21
|12
|2
|7
|37 - 26
|38
|3.
|Сан-Паулу
|18
|10
|6
|2
|29 - 17
|36
|4.
|Интернасьональ
|21
|10
|6
|5
|32 - 20
|36
|5.
|Палмейрас
|0:0
|21
|9
|8
|4
|28 - 20
|35
|6.
|Сантос
|22
|9
|7
|6
|30 - 25
|34
|7.
|Гремио
|20
|8
|9
|3
|26 - 19
|33
|8.
|Флуминенсе
|21
|9
|5
|7
|29 - 24
|32
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|8
|4
|10
|19 - 21
|28
|10.
|Байя
|22
|8
|4
|10
|28 - 34
|28
|11.
|Брагантино
|22
|6
|8
|8
|29 - 28
|26
|12.
|Спорт Ресифи
|21
|7
|4
|10
|19 - 28
|25
|13.
|Форталеза
|21
|6
|7
|8
|20 - 19
|25
|14.
|Коринтианс
|21
|6
|7
|8
|24 - 29
|25
|15.
|Сеара
|20
|6
|6
|8
|25 - 30
|24
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|21
|5
|9
|7
|19 - 27
|24
|17.
|Васко да Гама
|20
|6
|5
|9
|22 - 26
|23
|18.
|Ботафого Рибейрао
|20
|3
|11
|6
|20 - 25
|20
|19.
|Куритиба
|22
|5
|5
|12
|20 - 31
|20
|20.
|Гойяс
|0:0
|20
|2
|7
|11
|21 - 34
|13
Победитель
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