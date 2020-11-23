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Спорт Ресифи
0:0
Первый тайм: 41'
Атлетико Гойяненсе
0'
12' Желтая карточка
Sander
41'
27
Luan
Polli
2
Patric
II
6
Iago
Maidana
34
Adryelson
12
Sander
11
Leandro
Barcia
16
Jonathan
David
Gomez
7
Marcio
Araujo
10
Мугни
Лукас
30
Тиаго
Невес
99
Mikael
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
João
Victor6
4
Gilvan
6
Nicolas
Vichiatto
8
Nascimento
Leite
Matheus
IIIV
5
Willian
Moraes
7
Janderson
10
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
11
Gustavo
V
9
Ze
Roberto
III
Спорт Ресифи
4-4-2
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

Ход матча

12'
Sander
 

Бомбардиры внутри турнира

Спорт Ресифи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Iago Maidana 4 (3) 0.18
2. Тиаго Невес 2 0.09
3. Leandro Barcia 2 0.09
4. Marquinhos2 2 0.09
5. Elton V 2 (1) 0.09
6. Hernane 2 (2) 0.09
7. Patric II 1 0.05
8. Мугни Лукас 1 0.05
9. Jonathan David Gomez 1 0.05
10. Marcao VI 1 0.05
11. Mikael 1 0.05
12. Да Силва Лусиано 0 0
13. Рожерио Жозе 0 0
14. Betinho2 0 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 3 0.14
2. Gustavo V 2 0.09
3. Юри 2 0.09
4. Маркес Лукас 2 0.09
5. Ze Roberto III 2 0.09
6. Luis Pereira III 2 0.09
7. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0.05
8. Janderson 1 0.05
9. Котулио Матеус 1 0.05
10. Edson III 1 0.05
11. Gilvan 1 0.05
12. Jean V 1 0.05
13. Nicolas Vichiatto 0 0
14. Nascimento Leite Matheus IIIV 0 0
15. Henrique Souza Ewerthon III 0 0
16. João Victor6 0 0

Карточки

Спорт Ресифи
# Игрок      
1. Adryelson 5 0
2. Marquinhos2 5 0
3. Sander 3 1
4. Iago Maidana 4 0
5. Patric II 2 1
6. Виллиан Фариас 3 0
7. Luan Polli 3 0
8. Marcao VI 3 0
9. Betinho2 3 0
10. Jonathan David Gomez 2 0
11. Hernane 2 0
12. Leandro Barcia 2 0
13. Ricardinho IV 2 0
14. Ronaldo II 2 0
15. Ronaldo III 0 1
16. Тиаго Невес 1 0
17. Чико Флорес 1 0
18. Да Силва Лусиано 1 0
19. Мугни Лукас 1 0
20. Рожерио Жозе 1 0
21. Elton V 1 0
22. Marcos Serrato 1 0
23. Bruno Roberto 1 0
24. Mailson2 1 0
25. Rafael Luiz 1 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Gilvan 5 0
2. João Victor6 5 0
3. Marlon Freitas 2 1
4. Dudu V1 2 1
5. Gustavo V 3 0
6. Edson III 3 0
7. Eder 2 3 0
8. Henrique Souza Ewerthon III 1 1
9. Willian Moraes 1 1
10. Юри 2 0
11. Маркес Лукас 2 0
12. Ze Roberto III 2 0
13. Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
14. Натанаэл 1 0
15. Moacir II 1 0
16. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0
17. Renato Kayzer 1 0
18. Jean V 1 0
19. Janderson 1 0
20. Matheus Frizzo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спорт Ресифи 15.79% (3) 5.26% (1) 26.32% (5) 26.32% (5) 10.53% (2) 15.79% (3)
 Атлетико Гойяненсе 15.79% (3) 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Спорт Ресифи 0:2 Васко да Гама Сеара 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи
Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Байя 1:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Палмейрас 2:2 Спорт Ресифи Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гремио 1:2 Спорт Ресифи Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Спорт Ресифи 0:1 Сантос Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Васко да Гама 2:0 Спорт Ресифи
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе
Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе

Последние игры между собой

Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Серия A Атлетико Гойяненсе 0:0 Спорт Ресифи Серия B Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 2:0 Спорт Ресифи Серия A
Спорт Ресифи 4:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 2:1 Спорт Ресифи Бразильская серия Б Спорт Ресифи 3:2 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б Атлетико Гойяненсе 0:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:0 Атлетико Гойяненсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 22 12 3 7 39 - 28 39
2. Фламенго 22 11 6 5 37 - 31 39
3. Сан-Паулу 19 10 7 2 30 - 18 37
4. Интернасьональ 22 10 6 6 33 - 22 36
5. Флуминенсе 22 10 5 7 31 - 25 35
6. Палмейрас 21 9 7 5 28 - 21 34
7. Гремио 21 8 10 3 26 - 19 34
8. Сантос 22 9 7 6 30 - 25 34
9. Атлетико Паранаэнсе 22 8 4 10 19 - 21 28
10. Байя 22 8 4 10 28 - 34 28
11. Форталеза 22 7 7 8 22 - 20 28
12. Спорт Ресифи 0:0 22 7 5 10 19 - 28 26
13. Брагантино 22 6 8 8 29 - 28 26
14. Коринтианс 22 6 8 8 24 - 29 26
15. Сеара 21 6 7 8 27 - 32 25
16. Атлетико Гойяненсе 0:0 22 5 10 7 19 - 27 25
17. Васко да Гама 21 6 6 9 23 - 27 24
18. Ботафого Рибейрао 21 3 11 7 21 - 27 20
19. Куритиба 22 5 5 12 20 - 31 20
20. Гойяс 20 3 6 11 22 - 34 15
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    12'
    Sander получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спорт Ресифи
Ничья
Атлетико Гойяненсе
3.50
3.05
2.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.00 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 2.55 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.06 3.05 2.54

Самый высокий коэффициент на матч «Спорт Ресифи» – «Атлетико Гойяненсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спорт Ресифи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Гойяненсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спорт Ресифи» – «Атлетико Гойяненсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.20 1.20 5.80 1.11 1.85 1.90 2.02 1.79 1.74 2.10 1.25 3.75 1.23 3.65 1.05 8.50 1.06 8.20 1.02 11.00 0.00 15.50
7.10 1.10 5.75 1.15 2.66 1.49 2.00 1.83 1.59 2.51 1.27 3.84 1.20 4.75 1.06 9.20 1.05 10.25 1.00 19.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.37 2.95 1.59 2.37 1.02 11.00 1.05 8.00
2.40 1.57 1.61 2.32 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 1.50 2.48 1.17 4.60
3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.85 1.21
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