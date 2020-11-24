Спорт Ресифи
0:1
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
12' Желтая карточкаSander
56' Желтая карточкаJoão Victor6
0:1
61' ГолJanderson
69' Желтая карточкаJose M.F. Moreno Chico II
71' Желтая карточкаGustavo V
27
Luan
Polli
34
Adryelson
12
Sander
10
Мугни
Лукас
30
Тиаго
Невес
99
Mikael
- Основной состав
-
27 Luan PolliВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
-
12 SanderЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мугни ЛукасПолузащитник
-
30 Тиаго НевесНападающий
-
99 MikaelНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Чико ФлоресЗащитник
-
15 Рафаэл ТьереЗащитник
- Защитник
-
95 ВенутоПолузащитник
-
9 HernaneНападающий
-
1 Mailson2
-
-
-
18 Betinho2
-
33 Marquinhos2
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 GilvanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gustavo VПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Маркес ЛукасЗащитник
-
15 НатанаэлЗащитник
-
21 Алвес ДанилоПолузащитник
-
17 RithelyПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
13 Arnaldo II
-
-
Главный тренер: Eduardo Souza
Ход матча
12'
56'
61'
0:1
71'
74'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Iago Maidana
|4 (3)
|0.18
|2.
|Тиаго Невес
|2
|0.09
|3.
|Leandro Barcia
|2
|0.09
|4.
|Marquinhos2
|2
|0.09
|5.
|Elton V
|2 (1)
|0.09
|6.
|Hernane
|2 (2)
|0.09
|7.
|Patric II
|1
|0.05
|8.
|Мугни Лукас
|1
|0.05
|9.
|Jonathan David Gomez
|1
|0.05
|10.
|Marcao VI
|1
|0.05
|11.
|Mikael
|1
|0.05
|12.
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|13.
|Рожерио Жозе
|0
|0
|14.
|Betinho2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|3
|0.14
|2.
|Janderson
|2
|0.09
|3.
|Gustavo V
|2
|0.09
|4.
|Ze Roberto III
|2
|0.09
|5.
|Юри
|2
|0.09
|6.
|Маркес Лукас
|2
|0.09
|7.
|Luis Pereira III
|2
|0.09
|8.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0.05
|9.
|Котулио Матеус
|1
|0.05
|10.
|Edson III
|1
|0.05
|11.
|Gilvan
|1
|0.05
|12.
|Jean V
|1
|0.05
|13.
|Nicolas Vichiatto
|0
|0
|14.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|0
|0
|15.
|Henrique Souza Ewerthon III
|0
|0
|16.
|João Victor6
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Adryelson
|5
|0
|2.
|Marquinhos2
|5
|0
|3.
|Sander
|3
|1
|4.
|Iago Maidana
|4
|0
|5.
|Patric II
|2
|1
|6.
|Виллиан Фариас
|3
|0
|7.
|Luan Polli
|3
|0
|8.
|Marcao VI
|3
|0
|9.
|Betinho2
|3
|0
|10.
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|11.
|Hernane
|2
|0
|12.
|Leandro Barcia
|2
|0
|13.
|Ricardinho IV
|2
|0
|14.
|Ronaldo II
|2
|0
|15.
|Ronaldo III
|0
|1
|16.
|Тиаго Невес
|1
|0
|17.
|Чико Флорес
|1
|0
|18.
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|19.
|Мугни Лукас
|1
|0
|20.
|Рожерио Жозе
|1
|0
|21.
|Elton V
|1
|0
|22.
|Marcos Serrato
|1
|0
|23.
|Bruno Roberto
|1
|0
|24.
|Mailson2
|1
|0
|25.
|Rafael Luiz
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|João Victor6
|6
|0
|2.
|Gilvan
|5
|0
|3.
|Gustavo V
|4
|0
|4.
|Marlon Freitas
|2
|1
|5.
|Dudu V1
|2
|1
|6.
|Edson III
|3
|0
|7.
|Eder 2
|3
|0
|8.
|Henrique Souza Ewerthon III
|1
|1
|9.
|Willian Moraes
|1
|1
|10.
|Юри
|2
|0
|11.
|Маркес Лукас
|2
|0
|12.
|Ze Roberto III
|2
|0
|13.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|0
|14.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|15.
|Натанаэл
|1
|0
|16.
|Moacir II
|1
|0
|17.
|Renato Kayzer
|1
|0
|18.
|Jean V
|1
|0
|19.
|Janderson
|1
|0
|20.
|Matheus Frizzo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спорт Ресифи
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|Атлетико Гойяненсе
|15% (3)
|10% (2)
|20% (4)
|15% (3)
|25% (5)
|15% (3)
Предыдущие игры
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +6 =4 -10Спорт Ресифи 0:2 Васко да Гама Сеара 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи
Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Байя 1:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Коринтианс Спорт Ресифи 1:0 Флуминенсе Палмейрас 2:2 Спорт Ресифи Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гремио 1:2 Спорт Ресифи Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу Спорт Ресифи 0:1 Сантос Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Васко да Гама 2:0 Спорт Ресифи
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +5 =8 -7Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе
Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Сан-Паулу 3:0 Атлетико Гойяненсе Форталеза 0:0 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Атлетико Гойяненсе 3:1 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе
Последние игры между собой
Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|22
|12
|3
|7
|39 - 28
|39
|2.
|Фламенго
|22
|11
|6
|5
|37 - 31
|39
|3.
|Сан-Паулу
|19
|10
|7
|2
|30 - 18
|37
|4.
|Интернасьональ
|22
|10
|6
|6
|33 - 22
|36
|5.
|Флуминенсе
|22
|10
|5
|7
|31 - 25
|35
|6.
|Палмейрас
|21
|9
|7
|5
|28 - 21
|34
|7.
|Гремио
|21
|8
|10
|3
|26 - 19
|34
|8.
|Сантос
|22
|9
|7
|6
|30 - 25
|34
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|22
|8
|4
|10
|19 - 21
|28
|10.
|Байя
|22
|8
|4
|10
|28 - 34
|28
|11.
|Форталеза
|22
|7
|7
|8
|22 - 20
|28
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|6
|9
|7
|20 - 27
|27
|13.
|Брагантино
|22
|6
|8
|8
|29 - 28
|26
|14.
|Коринтианс
|22
|6
|8
|8
|24 - 29
|26
|15.
|Сеара
|21
|6
|7
|8
|27 - 32
|25
|16.
|Спорт Ресифи
|22
|7
|4
|11
|19 - 29
|25
|17.
|Васко да Гама
|21
|6
|6
|9
|23 - 27
|24
|18.
|Ботафого Рибейрао
|21
|3
|11
|7
|21 - 27
|20
|19.
|Куритиба
|22
|5
|5
|12
|20 - 31
|20
|20.
|Гойяс
|20
|3
|6
|11
|22 - 34
|15
Победитель
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