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Словения
0:0
Перерыв
Азербайджан
0'
12
Белек
Вид
2
Скубич
Нейц
23
Байрич
Кенан
17
Мевля
Миха
19
Юрчевич
Марио
20
Гнезда-Черин
Адам
8
Ловрич
Санди
14
Куртич
Ясмин
7
Иличич
Йосип
11
Матавж
Тим
10
Зайц
Миха
1
Балаев
Эмил
19
Халилзаде
Тамкин
5
Медведев
Максим
15
Гусейнов
Бадави
18
Кривоцюк
Антон
21
Сейдиев
Амин
6
Мустафаев
Вугар
20
Иббрахимли
Исмаил
3
Салахлы
Азер
11
Мадатов
Махир
7
Муталлимов
Теллур
Словения
Азербайджан

Предыдущие игры

Словения Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова
Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения
Азербайджан Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Азербайджан 0:0 Кипр Черногория 2:0 Азербайджан Кипр 0:1 Азербайджан Азербайджан 1:2 Люксембург
Словакия 2:0 Азербайджан Азербайджан 0:2 Уэльс Венгрия 1:0 Азербайджан Бахрейн 2:3 Азербайджан Азербайджан 1:1 Хорватия Уэльс 2:1 Азербайджан Азербайджан 1:5 Словакия Азербайджан 1:3 Венгрия Азербайджан 0:0 Литва Хорватия 2:1 Азербайджан Косово 4:0 Азербайджан Азербайджан 2:0 Фарерские острова Азербайджан 1:1 Мальта Фарерские острова 0:3 Азербайджан Мальта 1:1 Азербайджан Азербайджан 0:0 Косово
  • Первый тайм
  • Сборная Словении владеет мячом,территорией и инициативой. Однако в быстрых отрывах намного опаснее действует Азербайджан, но гости (как и хозяева) - пока без голов. Отдыхаем 15 минут и возвращаемся на второй тайм.
  • Перерыв
    Первый тайм завершен!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал арбитр.
  • Травма, повреждение
    44'
    Махир Мадатов снова на газоне находится,по ногам ему досталось в борьбе за мяч. Арбитр сразу не отреагировал, но сейчас нужно игру остановить.
  • 43'
    Мадатов выиграл силовую борьбу у чужой штрафной, после чего отдавал передачу низом в направлении Муталлимова, но последнего опередил в этом эпизоде защитник.
  • Желтая карточка
    41'
    Во время всех этих споров жёлтую карточку получает главный тренер сборной Азербайджана - Джованни Де Биаси. Слишком активно высказывался.
  • 40'
    Небольшая заварушка. Мустафаев спорит с Ловричем. Азербайджанец считает, что словенец накладку совершил, арбитр не согласен.
  • Угловой
    39'
    Подавал сейчас от углового флага Амин Сейдиев. Этот корнер совсем не доставил хлопот словенской команде.
  • Судья
    38'
    Ого, не фол? Иббрахимли на скорости вырывается в штрафную площадь, после чего падает в борьбе с защитником. Арбитр решил на этот эпизод никак не реагировать. Всего лишь угловой.
  • Офсайд
    36'
    Следует диагональный перевод на Мадатова к левому углу штрафной, но Махир забирается в офсайд.
  • 33'
    Новая атака пытается сборной Словении. Скубич справа её поддержать, однако упускает он там мяч из-под своего контроля. Аут вбросят гости.
  • 32'
    Йосип Иличич убежал от оппонента по левому флангу, затем упал, споткнувшись о газон. Арбитр нарушения правил не зафиксировал. Всё верно.
  • 31'
    Попробовал Азербайджан убежать в контратаку по правому флангу, но передача в направлении Сейдиева оказалась слишком сильной. Как ни старался полузащитник, мяч выкатился за лицевую линию.
  • 29'
    Азербайджану нужно собраться, давление сборной Словении ощущается всё сильнее.
  • 28'
    Миха Зайц классно принял диагональ слева, сбросил мяч в штрафную себе на ход, но в подкате успел сыграть защитник, организовавший аут у своих ворот.
  • 25'
    Азер Салахлы зацепился за сферу на чужой половине поля, попытался за счёт дриблинга продвинуться вперёд, однако легко отобрали у него мяч защитники.
  • Травма, повреждение
    24'
    Эмил Балаев пока не может матч продолжить. Всё с ним в порядке, но врачи появились. Нужно уделить им время.
  • 23'
    Ой-ей-ей, Балаев Эмил! Учудил голкипер, начать обыгрывать у своих ворот и с трудом успел мяч вынести, пока его не запрессинговали. Потом ещё ногу подвернул.
  • 21'
    Матьяж Кек негодует на бровке. В простой Нейц Скубич отдал передачу в никуда. Потеря, нужно бежать к своим воротам.
  • 19'
    Владение мячом у сборной Словении хорошее, есть преимущество по этому показателю, но единственную опасную атаку пока что провели гости.
  • 18'
    Не спеша идут в атаку гости. Пытается в одиночку продраться через центр Иббрахимли, но теряет мяч в борьбе с Санди Ловричем.
  • 16'
    Попытка дриблинга от Амина Сейдиева. Серия ложных замахов, затем покрутился на месте. Так никого не обыграть, пришлось отдать пас назад.
  • 14'
    Ловрич из центральной зоны пасует на Зайца. Последний смещается во фланг, откуда подаёт в штрафную площадь. Мяч задевает ногу Халилзаде и покидает пределы поля. Угловой удар.
  • 12'
    Поутихли скорости после хорошего начала. Много борьбы в центре поля, сейчас вот правила нарушил Бадави Гусейнов.
  • 10'
    В центральном круге держат мяч футболисты сборной Словении, но пока передача так и не может найти Иличича, который барражирует у линии чужой штрафной площади.
  • 9'
    Поднялся Ясмин Куртич и мощным кроссом со стандарта нашёл огромную сутолоку игроков. Пробить никто не сумел.
  • 8'
    Ясмин Куртич для себя же заработал штрафной удар. На правом краю словенец получил по ногам.
  • 6'
    Хорош на выходе Вид Белек. Голкипер опередил двух оппонентов, рвавшихся к дальнему забросу, еще и скомандовал не приближаться своему защитнику.
  • 4'
    А теперь Миха Зайц вырвался на ударную позицию после заброса из глубины. Закрыл глаза и "шарахнул" мимо ворот. Весёлое начало.
  • Опасный момент
    3'
    Как резво начинают гости. Азер Салахлы убежал по правому флангу, увидел подключение партнёра и чётко покатил в центр на Муталлимова, но Теллур умудрился с трёх метров пробить выше ворот!
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сайт LiveResult.ru готов представить Вашему вниманию текстовую трансляцию матча сборных Словении и Азербайджана. Вместе с Вами за всеми перипетиями отчетного поединка будет следить Иван Терентьев. Рады скрасить ваш просмотр футбольного поединка своими емкими и объективными комментариями. Добро пожаловать на матч, дорогие друзья!
Прогнозы 145
Словения 95.2% (138)
X 4.8% (7)
Азербайджан 0% (0)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Азербайджан
1.95
3.88
7.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.62 3.35 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 2.45 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 3.88 7.00
  1.87 2.70 6.47

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.00 1.38 1.95 1.85 1.44 2.75 1.13 5.80 1.82 1.98 1.09 7.20 1.07 8.40 1.05 9.50 1.07 7.70 1.06 8.10 1.01 14.50
7.60 1.05 6.10 1.09 2.73 1.42 2.10 1.72 1.67 2.30 1.29 3.52 1.20 4.25 1.05 7.60 1.03 7.80 1.00 11.00
3.23 1.34 2.59 1.50 1.93 1.92 1.63 2.29 1.43 2.81 1.58 2.39 1.44 2.80 1.63 2.34 1.47 2.77 1.41 2.85 1.23 4.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00 1.07 7.00
2.58 1.49 1.69 2.14 1.33 3.24 1.08 7.40 1.06 8.70
1.25 3.87 1.13 5.98 1.22 4.19 1.45 2.85 1.33 3.48
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.05 1.75 1.47 2.65 1.18 4.40
3.26 1.33 2.21 1.65 1.51 2.52 1.17 4.70 1.12 6.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Где смотреть матч Словения 0:0 Азербайджан онлайн

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Прогнозы на матч Словения 0:0 Азербайджан

Исход игры
Словения
95.2% (138)
Ничья
4.8% (7)
Азербайджан
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.1% (47)
Меньше
66.9% (95)
Обе команды забьют
Да
32.39% (46)
Нет
67.61% (96)
Популярный счёт
1:0 Словения
37.9% (55)
2:1 Словения
26.9% (39)
2:0 Словения
23.4% (34)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:0 Словения
2.8% (4)
4:0 Словения
1.4% (2)
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