Мадатов выиграл силовую борьбу у чужой штрафной, после чего отдавал передачу низом в направлении Муталлимова, но последнего опередил в этом эпизоде защитник.

Махир Мадатов снова на газоне находится,по ногам ему досталось в борьбе за мяч. Арбитр сразу не отреагировал, но сейчас нужно игру остановить.

Сборная Словении владеет мячом,территорией и инициативой. Однако в быстрых отрывах намного опаснее действует Азербайджан, но гости (как и хозяева) - пока без голов. Отдыхаем 15 минут и возвращаемся на второй тайм.

41' Во время всех этих споров жёлтую карточку получает главный тренер сборной Азербайджана - Джованни Де Биаси. Слишком активно высказывался.

40' Небольшая заварушка. Мустафаев спорит с Ловричем. Азербайджанец считает, что словенец накладку совершил, арбитр не согласен.

39' Подавал сейчас от углового флага Амин Сейдиев. Этот корнер совсем не доставил хлопот словенской команде.

38' Ого, не фол? Иббрахимли на скорости вырывается в штрафную площадь, после чего падает в борьбе с защитником. Арбитр решил на этот эпизод никак не реагировать. Всего лишь угловой.

36' Следует диагональный перевод на Мадатова к левому углу штрафной, но Махир забирается в офсайд.

33' Новая атака пытается сборной Словении. Скубич справа её поддержать, однако упускает он там мяч из-под своего контроля. Аут вбросят гости.

32' Йосип Иличич убежал от оппонента по левому флангу, затем упал, споткнувшись о газон. Арбитр нарушения правил не зафиксировал. Всё верно.

31' Попробовал Азербайджан убежать в контратаку по правому флангу, но передача в направлении Сейдиева оказалась слишком сильной. Как ни старался полузащитник, мяч выкатился за лицевую линию.

29' Азербайджану нужно собраться, давление сборной Словении ощущается всё сильнее.

28' Миха Зайц классно принял диагональ слева, сбросил мяч в штрафную себе на ход, но в подкате успел сыграть защитник, организовавший аут у своих ворот.

25' Азер Салахлы зацепился за сферу на чужой половине поля, попытался за счёт дриблинга продвинуться вперёд, однако легко отобрали у него мяч защитники.

24' Эмил Балаев пока не может матч продолжить. Всё с ним в порядке, но врачи появились. Нужно уделить им время.

23' Ой-ей-ей, Балаев Эмил! Учудил голкипер, начать обыгрывать у своих ворот и с трудом успел мяч вынести, пока его не запрессинговали. Потом ещё ногу подвернул.

21' Матьяж Кек негодует на бровке. В простой Нейц Скубич отдал передачу в никуда. Потеря, нужно бежать к своим воротам.

19' Владение мячом у сборной Словении хорошее, есть преимущество по этому показателю, но единственную опасную атаку пока что провели гости.

18' Не спеша идут в атаку гости. Пытается в одиночку продраться через центр Иббрахимли, но теряет мяч в борьбе с Санди Ловричем.

16' Попытка дриблинга от Амина Сейдиева. Серия ложных замахов, затем покрутился на месте. Так никого не обыграть, пришлось отдать пас назад.

14' Ловрич из центральной зоны пасует на Зайца. Последний смещается во фланг, откуда подаёт в штрафную площадь. Мяч задевает ногу Халилзаде и покидает пределы поля. Угловой удар.

12' Поутихли скорости после хорошего начала. Много борьбы в центре поля, сейчас вот правила нарушил Бадави Гусейнов.

10' В центральном круге держат мяч футболисты сборной Словении, но пока передача так и не может найти Иличича, который барражирует у линии чужой штрафной площади.

9' Поднялся Ясмин Куртич и мощным кроссом со стандарта нашёл огромную сутолоку игроков. Пробить никто не сумел.

8' Ясмин Куртич для себя же заработал штрафной удар. На правом краю словенец получил по ногам.

6' Хорош на выходе Вид Белек. Голкипер опередил двух оппонентов, рвавшихся к дальнему забросу, еще и скомандовал не приближаться своему защитнику.

4' А теперь Миха Зайц вырвался на ударную позицию после заброса из глубины. Закрыл глаза и "шарахнул" мимо ворот. Весёлое начало.

3' Как резво начинают гости. Азер Салахлы убежал по правому флангу, увидел подключение партнёра и чётко покатил в центр на Муталлимова, но Теллур умудрился с трёх метров пробить выше ворот!