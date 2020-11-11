Словения
0:0
Перерыв
Азербайджан
12
Белек
Вид
23
Байрич
Кенан
17
Мевля
Миха
14
Куртич
Ясмин
11
Матавж
Тим
10
Зайц
Миха
- Основной состав
-
12 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
23 Байрич КенанЗащитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Нападающий
-
11 Матавж ТимНападающий
-
10 Зайц МихаНападающий
- Запасные игроки
-
1 Облак ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бохар ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сейдиев АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джованни Де Биаси
Предыдущие игры
Словения Последние 20 матчей: +8 =6 -6Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова
Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения
Азербайджан Последние 20 матчей: +4 =6 -10Азербайджан 0:0 Кипр Черногория 2:0 Азербайджан Кипр 0:1 Азербайджан Азербайджан 1:2 Люксембург
Словакия 2:0 Азербайджан Азербайджан 0:2 Уэльс Венгрия 1:0 Азербайджан Бахрейн 2:3 Азербайджан Азербайджан 1:1 Хорватия Уэльс 2:1 Азербайджан Азербайджан 1:5 Словакия Азербайджан 1:3 Венгрия Азербайджан 0:0 Литва Хорватия 2:1 Азербайджан Косово 4:0 Азербайджан Азербайджан 2:0 Фарерские острова Азербайджан 1:1 Мальта Фарерские острова 0:3 Азербайджан Мальта 1:1 Азербайджан Азербайджан 0:0 Косово
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Словения» – «Азербайджан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Словения» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Азербайджан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Словения» – «Азербайджан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|3.00
|1.38
|—
|—
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.44
|2.75
|—
|—
|1.13
|5.80
|1.82
|1.98
|1.09
|7.20
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.05
|9.50
|1.07
|7.70
|1.06
|8.10
|1.01
|14.50
|
|7.60
|1.05
|—
|—
|6.10
|1.09
|—
|—
|2.73
|1.42
|—
|—
|2.10
|1.72
|—
|—
|1.67
|2.30
|—
|—
|1.29
|3.52
|1.20
|4.25
|1.05
|7.60
|1.03
|7.80
|1.00
|11.00
|
|—
|—
|3.23
|1.34
|2.59
|1.50
|1.93
|1.92
|1.63
|2.29
|1.43
|2.81
|1.58
|2.39
|1.44
|2.80
|1.63
|2.34
|1.47
|2.77
|1.41
|2.85
|1.23
|4.39
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Словения 0:0 Азербайджан
Исход игры
Словения
95.2% (138)
Ничья
4.8% (7)
Азербайджан
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.1% (47)
Меньше
66.9% (95)
Обе команды забьют
Да
32.39% (46)
Нет
67.61% (96)
Популярный счёт
1:0 Словения
37.9% (55)
2:1 Словения
26.9% (39)
2:0 Словения
23.4% (34)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:0 Словения
2.8% (4)
4:0 Словения
1.4% (2)
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