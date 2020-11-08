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Словения
 
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Предыдущие игры

Словения Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова
Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения Болгария 1:1 Словения Словения 1:1 Норвегия Словения 1:1 Кипр Норвегия 1:0 Словения Кипр 2:1 Словения
Азербайджан Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Азербайджан 0:0 Кипр Черногория 2:0 Азербайджан Кипр 0:1 Азербайджан Азербайджан 1:2 Люксембург
Словакия 2:0 Азербайджан Азербайджан 0:2 Уэльс Венгрия 1:0 Азербайджан Бахрейн 2:3 Азербайджан Азербайджан 1:1 Хорватия Уэльс 2:1 Азербайджан Азербайджан 1:5 Словакия Азербайджан 1:3 Венгрия Азербайджан 0:0 Литва Хорватия 2:1 Азербайджан Косово 4:0 Азербайджан Азербайджан 2:0 Фарерские острова Азербайджан 1:1 Мальта Фарерские острова 0:3 Азербайджан Мальта 1:1 Азербайджан Азербайджан 0:0 Косово
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Словения - Азербайджан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Словения 88.9% (40)
    X 11.1% (5)
    Азербайджан 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словения
    Ничья
    Азербайджан
    1.61
    4.00
    5.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.61 4.00 5.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.61 3.90 5.45

    Самый высокий коэффициент на матч «Словения» – «Азербайджан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Словения» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Азербайджан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Словения» – «Азербайджан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.00 1.02 7.90 1.06 3.30 1.30 2.60 1.49 2.10 1.73 1.84 1.97 1.44 2.70 1.30 3.35 1.12 5.60 1.10 6.40 1.02 11.50
    9.00 1.02 7.90 1.05 3.26 1.31 2.55 1.50 1.87 2.01 1.44 2.75 1.29 3.40 1.10 5.65 1.08 6.30
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.90 1.90 1.39 2.85 1.11 5.80
    2.90 1.40 1.90 1.88 1.41 2.86 1.12 6.00 1.08 7.30
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65
    3.78 1.26 2.55 1.50 1.65 2.21 1.26 3.78 1.17 4.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.98 1.77
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
    Где смотреть матч Словения - Азербайджан онлайн

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    Прогнозы на матч Словения - Азербайджан

    Исход игры
    Словения
    88.9% (40)
    Ничья
    11.1% (5)
    Азербайджан
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.1% (16)
    Меньше
    61.9% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    45.24% (19)
    Нет
    54.76% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Словения
    31.1% (14)
    1:0 Словения
    24.4% (11)
    2:0 Словения
    22.2% (10)
    1:1 Ничья
    11.1% (5)
    3:0 Словения
    4.4% (2)
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