Урал
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
Сочи
23
Мевля
Миха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бавин ЮрийЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Матвеев Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|5 (3)
|0.33
|2.
|Погребняк Павел
|1
|0.07
|3.
|Страндберг Стефан
|1
|0.07
|4.
|Панюков Андрей
|1
|0.07
|5.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.07
|6.
|Егорычев Андрей
|1
|0.07
|7.
|Августиняк Рафал
|1
|0.07
|8.
|Эль Кабир Отман
|0
|0
|9.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|10.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|7 (3)
|0.47
|2.
|Бурмистров Никита
|5
|0.33
|3.
|Заболотный Антон
|3
|0.2
|4.
|Мевля Миха
|3
|0.2
|5.
|Полоз Дмитрий
|2 (1)
|0.13
|6.
|Заика Кирилл
|1
|0.07
|7.
|Терехов Сергей
|1
|0.07
|8.
|Юсупов Артур
|1
|0.07
|9.
|Миладинович Иван
|1
|0.07
|10.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|11.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|12.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|13.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рыков Владимир
|5
|0
|2.
|Емельянов Роман
|3
|1
|3.
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|4.
|Страндберг Стефан
|2
|1
|5.
|Бикфалви Эрик
|3
|0
|6.
|Подберёзкин Вячеслав
|3
|0
|7.
|Золотов Николай
|3
|0
|8.
|Калинин Игорь
|3
|0
|9.
|Кулаков Денис
|2
|0
|10.
|Араторе Марко
|2
|0
|11.
|Помазун Илья
|2
|0
|12.
|Йовичич Бранко
|2
|0
|13.
|Егорычев Андрей
|2
|0
|14.
|Августиняк Рафал
|2
|0
|15.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|16.
|Погребняк Павел
|1
|0
|17.
|Панюков Андрей
|1
|0
|18.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|19.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|20.
|Бавин Юрий
|1
|0
|21.
|Эль Кабир Отман
|1
|0
|22.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|5
|0
|2.
|Заика Кирилл
|3
|1
|3.
|Юсупов Артур
|4
|0
|4.
|Маргасов Тимофей
|4
|0
|5.
|Цаллагов Ибрагим
|2
|1
|6.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|7.
|Миладинович Иван
|3
|0
|8.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|9.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|10.
|Маммана Эмануэль
|2
|0
|11.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|12.
|Жоаозиньо Рамос
|1
|0
|13.
|Заболотный Антон
|1
|0
|14.
|Джанаев Сослан
|1
|0
|15.
|Мевля Миха
|1
|0
|16.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|Сочи
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: +5 =8 -7Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов
Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки
Сочи Последние 20 матчей: +9 =6 -5ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи
Последние игры между собой
Урал: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 11
|32
|2.
|Зенит
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 12
|32
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 16
|29
|4.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|22 - 16
|29
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 16
|27
|6.
|Ахмат
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|16 - 16
|25
|8.
|Сочи
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 21
|24
|9.
|Краснодар
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|24 - 19
|21
|10.
|Рубин
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 22
|21
|11.
|Химки
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|12.
|Урал
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 27
|14
|14.
|Тамбов
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 18
|12
|15.
|Ротор
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|7 - 23
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|5.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Ахмат
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Ростов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|8.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|11.
|Химки
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|12.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|13.
|Рубин
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Сочи
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Ротор
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Тамбов
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Урал» – «Сочи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Урал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сочи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Урал» – «Сочи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Урал - Сочи
Исход игры
Урал
15.6% (24)
Ничья
54.5% (84)
Сочи
29.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
26.49% (40)
Меньше
73.51% (111)
Обе команды забьют
Да
76.16% (115)
Нет
23.84% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.7% (75)
1:2 Сочи
14.9% (23)
0:1 Сочи
11.7% (18)
2:1 Урал
7.1% (11)
1:0 Урал
6.5% (10)
0:2 Сочи
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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