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Урал
 
Позже

Стадион:
Сочи
1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
44
Рыков
Владимир
19
Мишкич
Даниэль
13
Калинин
Игорь
21
Подберёзкин
Вячеслав
18
Йовичич
Бранко
10
Бикфалви
Эрик
6
Августиняк
Рафал
58
Эль
Кабир
Отман
9
Погребняк
Павел
35
Джанаев
Сослан
25
Новосельцев
Иван
23
Мевля
Миха
45
Миладинович
Иван
34
Маргасов
Тимофей
16
Нобоа
Кристиан
15
Цаллагов
Ибрагим
13
Терехов
Сергей
18
Бурмистров
Никита
9
Заболотный
Антон
22
Жоаозиньо
Рамос
Урал
4-5-1
Сочи
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 5 (3) 0.33
2. Погребняк Павел 1 0.07
3. Страндберг Стефан 1 0.07
4. Панюков Андрей 1 0.07
5. Подберёзкин Вячеслав 1 0.07
6. Егорычев Андрей 1 0.07
7. Августиняк Рафал 1 0.07
8. Эль Кабир Отман 0 0
9. Мишкич Даниэль 0 0
10. Ефремов Дмитрий 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 7 (3) 0.47
2. Бурмистров Никита 5 0.33
3. Заболотный Антон 3 0.2
4. Мевля Миха 3 0.2
5. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.13
6. Заика Кирилл 1 0.07
7. Терехов Сергей 1 0.07
8. Юсупов Артур 1 0.07
9. Миладинович Иван 1 0.07
10. Маргасов Тимофей 0 0
11. Жоаозиньо Рамос 0 0
12. Набиуллин Эльмир 0 0
13. Маммана Эмануэль 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 5 0
2. Емельянов Роман 3 1
3. Мишкич Даниэль 4 0
4. Страндберг Стефан 2 1
5. Бикфалви Эрик 3 0
6. Подберёзкин Вячеслав 3 0
7. Золотов Николай 3 0
8. Калинин Игорь 3 0
9. Кулаков Денис 2 0
10. Араторе Марко 2 0
11. Помазун Илья 2 0
12. Йовичич Бранко 2 0
13. Егорычев Андрей 2 0
14. Августиняк Рафал 2 0
15. Годзюр Ярослав 1 0
16. Погребняк Павел 1 0
17. Панюков Андрей 1 0
18. Ароян Вараздат 1 0
19. Евсеев Алексей 1 0
20. Бавин Юрий 1 0
21. Эль Кабир Отман 1 0
22. Ефремов Дмитрий 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 5 0
2. Заика Кирилл 3 1
3. Юсупов Артур 4 0
4. Маргасов Тимофей 4 0
5. Цаллагов Ибрагим 2 1
6. Нобоа Кристиан 3 0
7. Миладинович Иван 3 0
8. Полоз Дмитрий 2 0
9. Набиуллин Эльмир 2 0
10. Маммана Эмануэль 2 0
11. Бурмистров Никита 1 0
12. Жоаозиньо Рамос 1 0
13. Заболотный Антон 1 0
14. Джанаев Сослан 1 0
15. Мевля Миха 1 0
16. Бахтияров Акмаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 36.36% (4) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 0
 Сочи 17.39% (4) 21.74% (5) 8.7% (2) 13.04% (3) 13.04% (3) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов
Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки
Сочи Последние 20 матчей: +9 =6 -5
ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи
Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва

Последние игры между собой

Урал: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи 0:0 Урал Премьер-лига Сочи 2:0 Урал Премьер-лига Урал 3:1 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
2. Зенит Заявка 16 9 5 2 32 - 12 32
3. Спартак Москва Заявка 15 8 5 2 25 - 16 29
4. Ростов Заявка 16 9 2 5 22 - 16 29
5. Динамо Москва Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
6. Ахмат Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
7. Локомотив Москва Заявка 16 7 4 5 16 - 16 25
8. Сочи Заявка 15 6 6 3 23 - 21 24
9. Краснодар Заявка 16 6 3 7 24 - 19 21
10. Рубин Заявка 15 6 3 6 21 - 22 21
11. Химки Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
12. Урал Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
13. Арсенал Тула Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
14. Тамбов Заявка 15 3 3 9 11 - 18 12
15. Ротор Заявка 15 1 5 9 7 - 23 8
16. Уфа Заявка 15 1 4 10 9 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
7. Ростов Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
8. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
9. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
10. Спартак Москва Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
11. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
12. Урал Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13. Рубин Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 8 0 3 5 4 - 11 3
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Сочи Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
7. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
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  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 16-го тура чемпионата России между "Уралом" из Екатеринбурга и "Сочи". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Станислав Васильев из Ижевска. Помогать ему на бровках будут Арам Петросян из Бронниц и Рустам Мухтаров из Петрозаводска. Резервным арбитром на этот матч назначен Артур Фёдоров из Петрозаводска. 
Прогнозы 154
Урал 15.6% (24)
X 54.5% (84)
Сочи 29.9% (46)
Все прогнозы
1.64 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Сочи
3.35
3.32
2.39
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.20 3.20 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 3.20 2.39
Бонус: 5 000 ₽ 3.32 3.32 2.38

Самый высокий коэффициент на матч «Урал» – «Сочи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Урал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сочи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Урал» – «Сочи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.90 1.06 6.00 1.13 2.75 1.47 2.03 1.84 1.76 2.15 1.59 2.48 1.28 3.85 1.20 4.70 1.05 8.30 1.05 9.00 1.01 23.00
7.70 1.09 6.05 1.13 2.66 1.49 2.00 1.83 1.59 2.51 1.26 3.94 1.19 4.85 1.06 9.40 1.05 9.90 1.00 19.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.63 2.35 1.31 3.60 1.07 8.50
2.50 1.53 1.63 2.28 1.32 3.38 1.07 8.00 1.05 9.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.11 1.68 1.48 2.55 1.16 4.80
3.20 1.35 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.79
Букмекер Да Нет
5.80 1.14
Букмекер Да Нет
4.10 1.25
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Прогнозы на матч Урал - Сочи

Исход игры
Урал
15.6% (24)
Ничья
54.5% (84)
Сочи
29.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
26.49% (40)
Меньше
73.51% (111)
Обе команды забьют
Да
76.16% (115)
Нет
23.84% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.7% (75)
1:2 Сочи
14.9% (23)
0:1 Сочи
11.7% (18)
2:1 Урал
7.1% (11)
1:0 Урал
6.5% (10)
0:2 Сочи
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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