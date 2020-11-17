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Урал
 
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Стадион:
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 5 (3) 0.33
2. Погребняк Павел 1 0.07
3. Страндберг Стефан 1 0.07
4. Панюков Андрей 1 0.07
5. Подберёзкин Вячеслав 1 0.07
6. Егорычев Андрей 1 0.07
7. Августиняк Рафал 1 0.07
8. Эль Кабир Отман 0 0
9. Мишкич Даниэль 0 0
10. Ефремов Дмитрий 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 7 (3) 0.47
2. Бурмистров Никита 5 0.33
3. Заболотный Антон 3 0.2
4. Мевля Миха 3 0.2
5. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.13
6. Заика Кирилл 1 0.07
7. Терехов Сергей 1 0.07
8. Юсупов Артур 1 0.07
9. Миладинович Иван 1 0.07
10. Маргасов Тимофей 0 0
11. Жоаозиньо Рамос 0 0
12. Набиуллин Эльмир 0 0
13. Маммана Эмануэль 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 5 0
2. Емельянов Роман 3 1
3. Мишкич Даниэль 4 0
4. Страндберг Стефан 2 1
5. Бикфалви Эрик 3 0
6. Подберёзкин Вячеслав 3 0
7. Золотов Николай 3 0
8. Калинин Игорь 3 0
9. Кулаков Денис 2 0
10. Араторе Марко 2 0
11. Помазун Илья 2 0
12. Йовичич Бранко 2 0
13. Егорычев Андрей 2 0
14. Августиняк Рафал 2 0
15. Годзюр Ярослав 1 0
16. Погребняк Павел 1 0
17. Панюков Андрей 1 0
18. Ароян Вараздат 1 0
19. Евсеев Алексей 1 0
20. Бавин Юрий 1 0
21. Эль Кабир Отман 1 0
22. Ефремов Дмитрий 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 5 0
2. Заика Кирилл 3 1
3. Юсупов Артур 4 0
4. Маргасов Тимофей 4 0
5. Цаллагов Ибрагим 2 1
6. Нобоа Кристиан 3 0
7. Миладинович Иван 3 0
8. Полоз Дмитрий 2 0
9. Набиуллин Эльмир 2 0
10. Маммана Эмануэль 2 0
11. Бурмистров Никита 1 0
12. Жоаозиньо Рамос 1 0
13. Заболотный Антон 1 0
14. Джанаев Сослан 1 0
15. Мевля Миха 1 0
16. Бахтияров Акмаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 36.36% (4) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 0
 Сочи 17.39% (4) 21.74% (5) 8.7% (2) 13.04% (3) 13.04% (3) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Ротор 0:0 Урал Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов
Велес Москва 1:3 Урал Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки
Сочи Последние 20 матчей: +9 =6 -5
ЦСКА Москва 1:1 Сочи Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи
Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва

Последние игры между собой

Урал: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи 0:0 Урал Премьер-лига Сочи 2:0 Урал Премьер-лига Урал 3:1 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
2. Зенит Заявка 15 9 4 2 32 - 12 31
3. Спартак Москва Заявка 15 8 5 2 25 - 16 29
4. Динамо Москва Заявка 15 8 3 4 21 - 12 27
5. Ростов Заявка 15 8 2 5 18 - 15 26
6. Сочи Заявка 15 6 6 3 23 - 21 24
7. Ахмат Заявка 15 7 3 5 19 - 18 24
8. Локомотив Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
9. Краснодар Заявка 15 6 3 6 24 - 18 21
10. Рубин Заявка 15 6 3 6 21 - 22 21
11. Урал Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
12. Химки Заявка 15 4 3 8 17 - 26 15
13. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 17 - 27 13
14. Тамбов Заявка 15 3 3 9 11 - 18 12
15. Ротор Заявка 15 1 5 9 7 - 23 8
16. Уфа Заявка 15 1 4 10 9 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Ахмат Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
8. Спартак Москва Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Арсенал Тула Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Ростов Заявка 6 3 1 2 7 - 4 10
11. Урал Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
12. Рубин Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 8 0 3 5 4 - 11 3
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Сочи Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
7. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
8. Динамо Москва Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Локомотив Москва Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12. Краснодар Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2020, осталось 2 дня 7 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Урал 17.5% (10)
    X 56.1% (32)
    Сочи 26.3% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Сочи
    3.15
    3.30
    2.52
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.20 2.45
    Бонус: 5 000 ₽ 3.15 3.30 2.45
    Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.30 2.52

    Самый высокий коэффициент на матч «Урал» – «Сочи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Урал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сочи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Урал» – «Сочи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.90 1.06 6.20 1.11 2.75 1.44 2.08 1.77 1.78 2.11 1.60 2.37 1.28 3.60 1.20 4.40 1.06 8.00 1.05 8.70 1.01 15.50
    8.00 1.08 6.30 1.12 2.76 1.46 2.05 1.79 1.61 2.45 1.28 3.75 1.20 4.55 1.07 9.00 1.06 9.80 1.00 19.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.62 2.28 1.30 3.50 1.07 7.70
    2.56 1.51 1.66 2.22 1.32 3.38 1.08 8.00 1.05 9.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.14 1.66 1.49 2.50 1.17 4.70
    3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.04 1.78
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.25
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    Прогнозы на матч Урал - Сочи

    Исход игры
    Урал
    17.5% (10)
    Ничья
    56.1% (32)
    Сочи
    26.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.64% (13)
    Меньше
    76.36% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    74.55% (41)
    Нет
    25.45% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    49.1% (28)
    1:2 Сочи
    17.5% (10)
    1:0 Урал
    10.5% (6)
    0:1 Сочи
    7% (4)
    0:0 Ничья
    5.3% (3)
    2:1 Урал
    3.5% (2)
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