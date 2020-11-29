- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Алиев АзерПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Первушин Сергей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Комнен Андрич
|2 (1)
|0.13
|2.
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.07
|3.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.07
|4.
|Йокич Боян
|1
|0.07
|5.
|Аликин Павел
|1
|0.07
|6.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.07
|7.
|Алиев Азер
|1
|0.07
|8.
|Голубев Артём
|1
|0.07
|9.
|Данченко Олег
|0
|0
|10.
|Сухов Александр
|0
|0
|11.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карапетян Александр
|3
|0.2
|2.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.13
|3.
|Онугха Герман
|2 (1)
|0.13
|4.
|Карасёв Павел
|1
|0.07
|5.
|Панченко Кирилл
|1
|0.07
|6.
|Костюков Михаил
|1
|0.07
|7.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.07
|8.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|9.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|10.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|11.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|4
|0
|2.
|Табидзе Джемал
|4
|0
|3.
|Сухов Александр
|3
|0
|4.
|Алиев Азер
|3
|0
|5.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|6.
|Карп Кэтэлин
|3
|0
|7.
|Голубев Артём
|3
|0
|8.
|Аликин Павел
|2
|0
|9.
|Жамалетдинов Тимур
|2
|0
|10.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|11.
|Тилль Оливье
|2
|0
|12.
|Плиев Константин
|2
|0
|13.
|Кротов Вячеслав
|0
|1
|14.
|Сысуев Дмитрий
|1
|0
|15.
|Никитин Алексей
|1
|0
|16.
|Мрзляк Филип
|1
|0
|17.
|Морозов Григорий
|1
|0
|18.
|Данченко Олег
|1
|0
|19.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|20.
|Комнен Андрич
|1
|0
|21.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|22.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каплиенко Александр
|5
|0
|2.
|Чуперка Валерий
|4
|0
|3.
|Онугха Герман
|4
|0
|4.
|Ароян Вараздат
|2
|1
|5.
|Шляков Евгений
|3
|0
|6.
|Тетрашвили Гурам
|1
|1
|7.
|Килин Антон
|1
|1
|8.
|Грицаенко Алексей
|1
|1
|9.
|Рыжиков Сергей
|2
|0
|10.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|11.
|Рыбин Алексей
|2
|0
|12.
|Костюков Михаил
|2
|0
|13.
|Кабахидзе Владимир
|2
|0
|14.
|Балашов Виталий
|1
|0
|15.
|Чичерин Никита
|1
|0
|16.
|Чагров Никита
|1
|0
|17.
|Карасёв Павел
|1
|0
|18.
|Карапетян Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Тамбов
|18.18% (2)
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +3 =6 -11Уфа 1:2 Химки Сочи 1:1 Уфа Уфа 1:2 Урал Ахмат 3:1 Уфа
Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа
Тамбов Последние 20 матчей: +6 =3 -11Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов
Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов
Последние игры между собой
Уфа: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Тамбов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 11
|32
|2.
|Зенит
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 12
|32
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 16
|29
|4.
|Ростов
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|22 - 16
|29
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 16
|27
|6.
|Сочи
|0:0 Заявка
|16
|6
|7
|3
|23 - 21
|25
|7.
|Ахмат
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|16 - 16
|25
|9.
|Краснодар
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|24 - 19
|21
|10.
|Рубин
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 22
|21
|11.
|Химки
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 26
|18
|12.
|Урал
|0:0 Заявка
|16
|3
|8
|5
|11 - 15
|17
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 27
|14
|14.
|Тамбов
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 18
|12
|15.
|Ротор
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|7 - 23
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|5.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Ахмат
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Ростов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|8.
|Сочи
|0:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|11.
|Урал
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|8 - 9
|11
|12.
|Химки
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|13.
|Рубин
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Сочи
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 13
|12
|7.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Ротор
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|12.
|Краснодар
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 11
|7
|13.
|Урал
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Тамбов
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уфа» – «Тамбов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уфа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тамбов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уфа» – «Тамбов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа - Тамбов
Исход игры
Уфа
60.5% (89)
Ничья
30.6% (45)
Тамбов
8.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
19.44% (28)
Меньше
80.56% (116)
Обе команды забьют
Да
45.14% (65)
Нет
54.86% (79)
Популярный счёт
1:0 Уфа
41.5% (61)
1:1 Ничья
25.2% (37)
2:1 Уфа
15% (22)
0:1 Тамбов
4.8% (7)
0:0 Ничья
4.1% (6)
1:2 Тамбов
2.7% (4)
2:0 Уфа
2.7% (4)
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