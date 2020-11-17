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Уфа
 
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Стадион:
Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Комнен Андрич 2 (1) 0.13
2. Жамалетдинов Тимур 1 0.07
3. Бизяк Ловро 1 (1) 0.07
4. Йокич Боян 1 0.07
5. Аликин Павел 1 0.07
6. Кротов Вячеслав 1 0.07
7. Алиев Азер 1 0.07
8. Голубев Артём 1 0.07
9. Данченко Олег 0 0
10. Сухов Александр 0 0
11. Неделчару Ионуц 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 3 0.2
2. Чуперка Валерий 2 (1) 0.13
3. Онугха Герман 2 (1) 0.13
4. Карасёв Павел 1 0.07
5. Панченко Кирилл 1 0.07
6. Костюков Михаил 1 0.07
7. Грицаенко Алексей 1 0.07
8. Каплиенко Александр 0 0
9. Рыбин Алексей 0 0
10. Тилль Себастьян 0 0
11. Кабахидзе Владимир 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 4 0
2. Табидзе Джемал 4 0
3. Сухов Александр 3 0
4. Алиев Азер 3 0
5. Безденежных Игорь 3 0
6. Карп Кэтэлин 3 0
7. Голубев Артём 3 0
8. Аликин Павел 2 0
9. Жамалетдинов Тимур 2 0
10. Неделчару Ионуц 2 0
11. Тилль Оливье 2 0
12. Плиев Константин 2 0
13. Кротов Вячеслав 0 1
14. Сысуев Дмитрий 1 0
15. Никитин Алексей 1 0
16. Мрзляк Филип 1 0
17. Морозов Григорий 1 0
18. Данченко Олег 1 0
19. Бизяк Ловро 1 0
20. Комнен Андрич 1 0
21. Агаларов Гамид 1 0
22. Фольмер Кирилл 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Каплиенко Александр 5 0
2. Чуперка Валерий 4 0
3. Онугха Герман 4 0
4. Ароян Вараздат 2 1
5. Шляков Евгений 3 0
6. Тетрашвили Гурам 1 1
7. Килин Антон 1 1
8. Грицаенко Алексей 1 1
9. Рыжиков Сергей 2 0
10. Ойеволе Адессойе 2 0
11. Рыбин Алексей 2 0
12. Костюков Михаил 2 0
13. Кабахидзе Владимир 2 0
14. Балашов Виталий 1 0
15. Чичерин Никита 1 0
16. Чагров Никита 1 0
17. Карасёв Павел 1 0
18. Карапетян Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 11.11% (1) 0 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Тамбов 18.18% (2) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 45.45% (5)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Уфа 1:2 Химки Сочи 1:1 Уфа Уфа 1:2 Урал Ахмат 3:1 Уфа
Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа
Тамбов Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов
Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов Тамбов 1:1 Арсенал Тула Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов

Последние игры между собой

Уфа: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Тамбов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Тамбов 2:0 Уфа Премьер-лига Уфа 2:1 Тамбов Премьер-лига Уфа 4:0 Тамбов Секретный матч РПЛ Тамбов 3:0 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
2. Зенит Заявка 15 9 4 2 32 - 12 31
3. Спартак Москва Заявка 15 8 5 2 25 - 16 29
4. Динамо Москва Заявка 15 8 3 4 21 - 12 27
5. Ростов Заявка 15 8 2 5 18 - 15 26
6. Сочи Заявка 15 6 6 3 23 - 21 24
7. Ахмат Заявка 15 7 3 5 19 - 18 24
8. Локомотив Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
9. Краснодар Заявка 15 6 3 6 24 - 18 21
10. Рубин Заявка 15 6 3 6 21 - 22 21
11. Урал Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
12. Химки Заявка 15 4 3 8 17 - 26 15
13. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 17 - 27 13
14. Тамбов Заявка 15 3 3 9 11 - 18 12
15. Ротор Заявка 15 1 5 9 7 - 23 8
16. Уфа Заявка 15 1 4 10 9 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Ахмат Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
8. Спартак Москва Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Арсенал Тула Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Ростов Заявка 6 3 1 2 7 - 4 10
11. Урал Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
12. Рубин Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 8 0 3 5 4 - 11 3
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Сочи Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
7. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
8. Динамо Москва Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Локомотив Москва Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12. Краснодар Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2020, осталось 2 дня 9 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Уфа 59.3% (32)
    X 38.9% (21)
    Тамбов 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Тамбов
    2.44
    3.08
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.05 3.25
    Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.00 3.20
    Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.08 3.38
      2.40 3.04 3.40

    Самый высокий коэффициент на матч «Уфа» – «Тамбов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уфа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тамбов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уфа» – «Тамбов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    6.10 1.10 4.60 1.17 2.35 1.61 2.04 1.81 1.73 2.15 1.41 2.90 1.17 4.70 1.11 6.00 1.02 11.50 1.02 11.00 0.00 19.00
    6.20 1.12 4.80 1.19 2.29 1.64 1.70 2.18 1.45 2.96 1.17 5.25 1.13 6.20 1.03 13.00 1.03 13.75
    6.62 1.12 3.03 1.40 2.35 1.62 2.03 1.83 1.70 2.19 1.51 2.61 1.40 2.99 1.13 6.34
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.48 2.65 1.23 3.85 1.03 9.30
    2.28 1.63 1.48 2.65 1.26 3.85 1.04 10.50 1.03 12.00
    2.32 1.63 1.90 1.95 1.47 2.75 1.32 3.51
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.82 1.92 1.38 2.90 1.10 6.10
    2.77 1.44 1.83 1.98 1.38 3.04 1.11 6.75 1.07 8.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.35 1.58
    Букмекер Да Нет
    6.50 1.09
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.17
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    Прогнозы на матч Уфа - Тамбов

    Исход игры
    Уфа
    59.3% (32)
    Ничья
    38.9% (21)
    Тамбов
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.08% (12)
    Меньше
    76.92% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    57.69% (30)
    Нет
    42.31% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (18)
    1:0 Уфа
    29.6% (16)
    2:1 Уфа
    20.4% (11)
    2:0 Уфа
    5.6% (3)
    0:0 Ничья
    3.7% (2)
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